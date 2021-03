Les vendeurs de rue ont perdu leurs clients réguliers. Peuvent-ils rester à flot malgré la pandémie? | Getty Images

Les rues sont vides, mais Joanna Despas cuisine toujours. Voici ce que c’est que de faire fonctionner un chariot de nourriture pendant une pandémie.

Quand je me dirige vers le chariot de petit-déjeuner de Mama Jo, qui est situé à deux pâtés de maisons du MetLife Building à Midtown, à Manhattan, elle est déjà en train de préparer la cuisine. Il est 10 h 15 un mardi. Elle ne ferme généralement pas avant 11 heures. C’étaient autrefois ses heures de grande écoute, mais la pandémie a radicalement changé les choses pour le secteur des chariots alimentaires. Les banques sont fermées, les touristes sont partis et tout le monde travaille à domicile. La maman Jo de l’homonyme de la charrette, de son vrai nom Joanna Despas, me dit qu’elle a eu la chance d’avoir plus de 20 clients par jour.

Despas a 70 ans, originaire du nord de la Grèce rurale et a démarré son chariot de petit-déjeuner il y a 48 ans. Elle cuisine un mélange de classiques de New York (bacon, œuf et fromage) et de produits de base méditerranéens (spanakopita, pain aux olives) pour le flux de professionnels qui se rend au bureau. Avant Covid-19, dit Despas, elle avait régulièrement des lignes autour du pâté de maisons. Ces jours-ci, elle transporte principalement sa charrette en ville pour nourrir gratuitement les sans-abri et pour allumer la plaque chauffante pour la poignée de travailleurs du bâtiment qui érigent un gratte-ciel de l’autre côté de la rue. Despas dit qu’elle a gagné une somme d’argent négligeable toute l’année et qu’elle ne se présente que parce qu’il est préférable de cuisiner que de rester à la maison toute la journée.

Despas laisse espérer que finalement, lorsque Broadway sera ouvert et que les rues seront à nouveau pleines de touristes, l’industrie des distributeurs automatiques de rue rebondira. Mais elle est pessimiste quant aux perspectives d’une reprise totale à New York. Mama Jo, ou n’importe quel vendeur de rue d’ailleurs, peut-il compter sur un flux sans fin de yuppies affamés après avoir passé un an à se connecter à distance? Y aura-t-il une part importante de sa clientèle qui n’ira tout simplement pas autant au bureau? La révolution Zoom va-t-elle durer au-delà du vaccin? Personne ne sait avec certitude.

Nous avons expliqué à quel point ses habitués lui manquaient et pourquoi, même après les répercussions sismiques de la pandémie, elle ne prévoyait toujours pas de prendre sa retraite de si tôt.

Qui sont vos clients habituels en ce moment?

En ce moment, personne. Tout le monde travaille à domicile. Nous avons des travailleurs de la construction ici, car ce sont des travailleurs essentiels. Mais nous n’avons pas d’affaires, et je ne pense pas que nous aurons des affaires jusqu’à ce que les vaccins prennent racine. Et même dans ce cas, je ne sais pas combien d’affaires reviendront. Beaucoup d’entreprises sont fermées, et quand vous regardez autour de la ville, elle est morte. Les vendeurs sont partis. Ils apparaissent ici et là, mais ils ne peuvent pas gagner d’argent ici. À ce stade, je viens uniquement pour les sans-abri. Il y en a tellement, et où vont-ils trouver de la nourriture?

Vous êtes donc ici uniquement pour nourrir les sans-abri?

Oui, et j’ai un groupe de personnes qui m’aident avec ça. Les ouvriers du bâtiment leur achètent de la nourriture. Ils sont très gentils. J’ai des gens qui me donnent des vêtements et des chaussures que je leur distribue. J’ai remarqué beaucoup plus de sans-abri ici ces derniers temps. Ils ont toujours été là, mais ça n’a jamais été comme ça. Ils sont partout et il n’y a pas de nourriture. Tous les vendeurs ont aidé. Certains d’entre eux viennent me voir et me disent: «Il y a quelques personnes sur la huitième avenue qui ont besoin de ceci ou de cela», et je l’obtiens pour eux. Vous vous sentez un peu mieux. Vous faites quelque chose au lieu de rester à la maison. C’est bon d’être occupé.

Pourquoi pensez-vous que votre entreprise ne rebondira pas?

Je parle aux gens qui travaillent dans les banques et ils aiment ce qu’ils font. Je pense qu’ils vont venir quelques jours par semaine et travailler de chez eux à d’autres moments. Les résidents d’ici ont déménagé. Je pense que c’est ainsi que la ville va fonctionner. Ce ne sera pas facile pour nous. Si vous n’avez pas de foule pendant un an, vous n’allez pas tout reconstruire le lendemain. C’est comme recommencer depuis le début. Cela ne se limite pas aux vendeurs, il en va de même pour les restaurants et les épiceries fines.

Comment vous tenez-vous financièrement?

Pas d’argent. Nous ne gagnons pas d’argent. Je vais bien. J’ai 70 ans et je reçois ma sécurité sociale. Ma grand-mère m’a appris à toujours mettre de l’argent de côté pour les jours de pluie. Donc je vais bien, et mes enfants vont bien et travaillent à la maison. Les grandes institutions gagnent de l’argent. Les banques, les supermarchés, les franchises, tout va bien. Les personnes qui sont blessées sont les restaurants et les vendeurs. C’est différent à Brooklyn et dans le Queens, vous pouvez voir un peu plus de vie là-bas. Mais certainement pas ici.

Combien de clients voyez-vous par jour?

Pas plus de 20.

Et vous aviez des lignes autour du pâté de maisons, non?

Oh oui, et je ne sais pas si cela se reproduira un jour. Mais je suis une personne optimiste. Peut-être que s’ils ouvrent les spectacles de Broadway, nous verrons ce qui se passe. Mais beaucoup de gens ont abandonné cette activité. Le garage avait 200 poussettes. Maintenant, nous en avons 100? Peut-être moins? Et ça devient de moins en moins, parce que ça devient de plus en plus difficile.

Vous manquez vos habitués?

Bien sûr. J’ai beaucoup de SMS de leur part. Ils laissent des messages sur mes réseaux sociaux. J’ai des gens du monde entier qui me connaissent, et ils me demandent tous comment je vais. Ils disent: « Ta nourriture me manque, tu me manques. » Ils veulent revenir à la normale. Je vois beaucoup de peur chez les gens et je ne veux pas que les gens aient peur. La peur, l’inquiétude et le stress vous tue complètement.

Avez-vous pensé à déplacer le chariot ailleurs?

A mon âge, je ne vais pas faire ça. Je nourris les sans-abri, et si je ne suis pas là, je ne sais pas où ils vont manger. Je le fais pour moi plus que tout.

Quelque chose au sujet de cette année vous a-t-il donné envie de prendre votre retraite?

Je ne vais pas prendre ma retraite. Je ne suis pas ce genre de personne. Je ne resterai jamais à la maison parce que j’aime ce que je fais. Je n’ai été initié à l’idée de la retraite qu’aux États-Unis. Ce n’est pas une chose aussi importante en Grèce. Vous voyez des jeunes de 80 ans travailler dans les champs là-bas. Je mets 18 heures par jour et je dors environ quatre heures la nuit. Je suis en bonne santé. Je cuisine tout moi-même. Mon régime est comme celui des Grecs de l’Antiquité – je suis dans ce coin depuis 48 ans et je n’ai pas pris un seul jour de maladie.