Apple aurait prévu d’apporter des versions plus petites et plus légères de ses chargeurs muraux USB Type-C pour ses modèles iPhone, iPad et Mac. Selon un rapport de Digitimes, Apple passera des commandes de chargeurs au nitrure de gallium ou au GaN avec Navitas Semiconductor en avril, qui pourraient être livrés avec les futurs appareils Apple Mac, soit cette année, soit l’année prochaine. De même, les utilisateurs d’iPhone 12 et supérieurs pourraient acheter des chargeurs GaN de première partie via les détaillants Apple, si le rapport est exact. Actuellement, les marques notables qui vendent des chargeurs GaN incluent Belkin et Aukey.

Le rapport affirme en outre que le partenaire de fabrication de puces d’Apple, TSMC, fournira à Navitas des puces GaN dans le cadre d’un partenariat existant. La technologie GaN est une alternative aux chargeurs au silicium traditionnels, censés fournir des solutions de charge rapide plus efficaces sans surchauffe. Mais notamment, les chargeurs GaN sont également de plus petite taille par rapport à d’autres solutions de charge, et contribuent en outre à réduire les coûts d’expédition. Au fil des ans, GaNFast a été adopté par plusieurs marques telles que Aukey, Dell, Lenovo et Xiaomi. De plus, un rapport de décembre 2020 citant l’analyste Apple Ming-Chi Kuo a déclaré qu’Apple pourrait publier deux ou trois nouveaux chargeurs en 2021.

Tout cela indique que la société rationalise sa gamme de charge, après avoir été critiquée pour offrir des solutions de charge lente avec sa technologie Lightning propriétaire ou d’énormes briques de chargeur USB-C. Par exemple, c’est un adaptateur secteur USB-C de 96 W qui coûte 7500 roupies et pèse environ 417 grammes. D’autre part, le chargeur USB-C HyperJuice GaN 100 W – une offre populaire sur certains marchés, pèse à peine 208 grammes. L’année dernière, le géant de la technologie basé à Cupertino a adopté le port USB Type-C sur la série iPhone 12 et l’iPad Air 2020 et peut continuer à apporter la même technologie avec d’autres appareils. Alors que l’entreprise persuade ses clients d’acheter des chargeurs rapides en interne, il est probable que l’entreprise améliore la technologie en termes d’efficacité et de conception pour attirer un public plus large.