Les chargeurs sont complètement sortis de leur poche en annonçant le match des Lions

Les Chargers de Los Angeles n’ont pas eu froid avec leur vidéo de sortie du calendrier 2023, mais ils ont vraiment pris leur coup le plus dur contre les Lions de Detroit.

Jeudi, les 32 équipes de la NFL ont dévoilé leur calendrier officiel pour la saison 2023. Tout en découvrant l’ordre exact des équipes qu’ils joueront et combien de temps ils seront sur la route ou à la maison, le communiqué permet également à l’équipe des médias sociaux de chaque organisation de montrer sa créativité.

L’année dernière, les Chargers de Los Angeles ont créé une vidéo de style anime pour annoncer quand ils affronteront leurs adversaires, mais non sans leur tirer dessus. Les Chargers ont décidé « si ce n’est pas cassé, ne le réparez pas » en termes de style de publication du calendrier.

Chaque équipe du calendrier n’a eu aucune pitié, mais celle qui s’est vraiment démarquée était ce que les Chargers avaient pour leurs adversaires de la semaine 10 – les Lions de Detroit. Une fois arrivés chez les Lions, les Chargers ont posté un message « problème de jeu ». C’est en référence au scandale du jeu qui a vu la ligue suspendre quatre joueurs Lions.

Les chargeurs se moquent des Lions pour le scandale du jeu dans la vidéo de publication du calendrier

En avril, la NFL a officiellement suspendu cinq joueurs de la ligue pour avoir enfreint leur politique de jeu. Les receveurs larges Jameson Williams et Stanley Berryhill ont été suspendus six matchs pour des paris mobiles sur des matchs non NFL dans les installations des Lions. Le Safety CJ Moore et le receveur large Quintez Cephus ont été suspendus indéfiniment par la ligue pour avoir parié sur des matchs de la NFL, mais peuvent demander leur réintégration après un an.

Les Lions ont libéré Moore et Cephus de leurs contrats au moment de l’annonce de la suspension. Mardi dernier, les Lions ont renoncé à Berryhill. Williams est le seul joueur que les Lions ont tenu à l’écart de ceux qui ont été suspendus pour avoir joué.

Si vous regardez ce message que l’équipe sociale des Chargers a publié pour les Lions, ils ont également inclus « au nom de Questionable Draft Picks (MI) », une fouille évidente dans la stratégie de l’équipe lors du repêchage de la NFL de cette année.

Il y avait beaucoup de coups pris par les Chargers en ce qui concerne leurs adversaires. Qu’il s’agisse de l’entraîneur-chef des Dolphins de Miami Mike McDaniel, de Dak Prescott jeté sous le bus par l’équipe de contenu des Cowboys de Dallas ou de l’utilisation de Chiefsaholic pour les Chiefs de Kansas City, aucune équipe n’était en sécurité.

Mais les Lions ont peut-être été les plus durement touchés en termes de pêche à la traîne des Chargers.