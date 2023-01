Les chargeurs s’apprêtent à embaucher l’ancien assistant des Cowboys Kellen Moore en tant que coordinateur offensif: Source

L’ancien coordinateur offensif des Cowboys, Kellen Moore, devrait accepter le même poste avec les Chargers de Los Angeles, une personne familière avec la décision qui n’a pas été autorisée à parler publiquement a confirmé à L’athlétisme. Voici ce que vous devez savoir :

Moore et les Cowboys ont convenu de se séparer après quatre saisons, a annoncé l’équipe dimanche.

Les Chargers étaient à la recherche d’un nouveau coordinateur offensif après avoir renvoyé Joe Lombardi à la suite d’une défaite en séries éliminatoires contre les Jaguars.

Sous Moore, Dallas s’est vanté de la meilleure offensive de la NFL à deux reprises et d’une offensive parmi les six meilleures au cours d’une autre saison.

Passé

Moore a passé les quatre dernières saisons en tant que coordinateur offensif de Dallas et a aidé à guider l’une des meilleures attaques de la NFL.

Il rejoint l’équipe de Los Angeles de Brandon Staley qui s’est séparée de plusieurs assistants après leur défaite en séries éliminatoires contre les Jaguars. Les Chargers ont perdu une avance de 27 points dans ce match.

La saison dernière, les Chargers se sont classés 13e en points par lecteur (2,02) et 17e en efficacité de zone rouge (54,1%), via TruMedia. Aucune équipe n’a fait face à plus de troisièmes essais (112).

Lecture obligatoire

(Photo: Matthew Emmons / États-Unis aujourd’hui)