Les chargeurs ne sont pas proches d’une location en raison des obligations de la règle Rooney

Les Chargers lundi annoncé qu’ils ont interviewé Jim Harbaugh pour leur poste d’entraîneur-chef.

Ayant tout juste remporté un championnat national au Michigan, Harbaugh est le huitième candidat que l’équipe a publiquement identifié.

Les Chargers recherchent un remplaçant pour Brandon Staley, licencié. Ils ont également besoin d’un directeur général ayant licencié Tom Telesco, les deux mesures ayant lieu le 15 décembre.

Harbaugh, 60 ans, est le plus grand nom lié aux Chargers à ce jour. Son succès à la fois collégial et dans la NFL l’a élevé au sommet d’une liste de candidats disponibles qui comprend les vainqueurs du Super Bowl Bill Belichick et Pete Carroll.

Ancien quarterback des Chargers, Harbaugh a débuté sa carrière d’entraîneur-chef à l’Université de San Diego en 2004. Il a également été entraîneur à Stanford, ses équipes universitaires obtenant un score combiné de 147-52 en 16 saisons.

De 2011 à 2014, Harbaugh a guidé San Francisco vers une fiche de 44-19-1 et trois matchs consécutifs pour le titre NFC. Ses 49ers ont participé au Super Bowl – où il a perdu contre une équipe de Baltimore entraînée par son frère John – après la saison 2012.

Les autres entraîneurs qui ont interviewé les Chargers incluent deux options internes : Giff Smith, qui a terminé la saison en tant qu’entraîneur-chef par intérim, et Kellen Moore, le coordinateur offensif des Chargers.

Ils ont interviewé quatre candidats d’autres équipes : Patrick Graham (coordinateur défensif de Las Vegas), Todd Monken (coordinateur offensif de Baltimore), Steve Wilks (coordinateur défensif de San Francisco) et Mike Macdonald (coordinateur défensif des Ravens).

Les Chargers ont également rencontré dimanche Leslie Frazier, qui était absent de la ligue en 2023 après avoir passé six saisons avec Buffalo en tant que coordonnateur défensif.

Tout calendrier pour la décision des Chargers dépend du respect par l’équipe de la règle Rooney de la NFL, qui exige qu’au moins deux candidats issus d’une minorité externe soient interviewés en personne.

Les nouvelles directives d’embauche de la ligue interdisent les rencontres en personne avec toute personne employée par une autre équipe de la NFL jusqu’au 22 janvier.

Les Chargers ont demandé des entretiens avec cinq autres entraîneurs qui travaillent pour des équipes rivales, selon plusieurs rapports. Ce groupe comprend les deux coordonnateurs de Detroit, Ben Johnson (offensif) et Aaron Glenn (défensif).

Le coordinateur défensif des Rams Raheem Morris, le coordinateur défensif de Dallas Dan Quinn et le coordinateur offensif de Cincinnati Brian Callahan auraient également été sollicités par les Chargers.

Jusqu’à présent, le nom de Harbaugh n’a été directement lié à aucune autre équipe de la NFL à la recherche d’un nouvel entraîneur, bien que de nombreux rapports suggèrent que Las Vegas est intéressée.

Il a également été largement rapporté que les représentants de Harbaugh continuaient de négocier une prolongation avec le Michigan.

Les Chargers ont interviewé quatre candidats au poste de directeur général, en commençant par leur intérimaire, JoJo Wooden.

Les autres sont Brandon Brown (directeur général adjoint des Giants de New York), Joe Hortiz (directeur du personnel des joueurs de Baltimore) et Ian Cunningham (directeur général adjoint de Chicago).