Le NFL les séries éliminatoires sont à portée de main et les équipes commencent à consolider leur classement respectif.

Les Cowboys de Dallas ont-ils montré des promesses en séries éliminatoires lors de leur victoire de la semaine 16 contre les Eagles de Philadelphie? Les Jaguars de Jacksonville sont-ils la nouvelle équipe à battre dans l’AFC Sud ? Quelle est l’équipe à battre dans le sport?

Voici la “hiérarchie du troupeau” à l’approche de la semaine 17, avec des informations de Pari FOX .

dix. Emballeurs de Green Bay (La semaine dernière : non classé)

Bilan général : 7-8 | La semaine dernière: Les Packers ont gagné 26-20 contre les Dolphins de Miami

L’avis de Colin : “Les emballeurs [are] sur une séquence de trois victoires consécutives, troisième victoire de retour de plus de 10 points – c’est le meilleur et le plus de l’ère d’Aaron Rodgers. J’ai critiqué Matt LaFleur. Je ne pense pas qu’il soit incapable, mais je ne suis pas sûr qu’il soit aussi bon que les médias le prétendent. Eh bien, Aaron et Matt LaFleur ont une fiche de 15-0 en décembre, donc ça compte.”

Cotes du championnat : +5000

Suivant: Vikings @ Packers (16 h 25 HE dimanche, CBS)

Vikings du Minnesota MIN +3,5

+135

o48

Emballeurs de Green Bay Go -3.5

-175

u48



9. Chargeurs de Los Angeles (La semaine dernière : non classé)

Bilan général : 9-6 | La semaine dernière: Les Chargers ont gagné 20-3 contre les Colts d’Indianapolis

L’avis de Colin : “Ils ont gagné quatre des cinq. Écoutez, leur défense avec un entraîneur-chef défensif joue enfin bien. Ils ont eu 13 sacs au cours des trois derniers matchs, et voici Bosa, qui est censé revenir cette semaine. Tout ce que vous avez à faire faire pour Justin Herbert est de jouer une défense décente, et il gagne. Il a une fiche de 18-4 quand les Chargers tiennent leurs adversaires à moins de 27 points. Alors quand ils jouent en défense moyenne, Justin Herbert gagne.

Cotes du championnat : +2500

Suivant: Rams @ Chargers (16 h 25 HE dimanche, CBS)

Rams de Los Angeles LAR +6,5

+220

o41

Chargeurs de Los Angeles LAC -6.5

-303

u41



8. Jaguars de Jacksonville (La semaine dernière : 8)

Bilan général : 7-8 | La semaine dernière: Les Jaguars ont gagné 19-3 contre les Jets de New York

L’avis de Colin : “Je pense que c’est une vraie équipe de football. Je pense que Trevor Lawrence est une star. Il est le meilleur quart-arrière du classement des passeurs de la NFL. [wise] depuis la semaine 9. Grand, grand, bouge. Il a la plus forte augmentation jamais enregistrée du classement des passeurs d’une année sur l’autre. Ils sont sur une séquence de trois victoires consécutives. Ils ne savent pas ce qu’ils ne savent pas. Ils sont jeunes. S’ils se qualifient pour les séries éliminatoires, ce sera une réussite, mais il est devenu avec Doug Pederson le quart-arrière que je pensais qu’il serait. »

Cotes du championnat : +4500

Suivant: Jaguars @ Texans (13 h HE dimanche, CBS)

Jaguars de Jacksonville JAX -4.0

-227

o43

Texans de Houston HOU +4.0

+170

u43



7. Vikings du Minnesota (La semaine dernière : 10)

Bilan général : 12-3 | La semaine dernière: Les Vikings ont gagné 27-24 contre les Giants de New York

L’avis de Colin : “Kirk Cousins ​​a une fiche de 11-0 dans les matchs à un score. C’est tout simplement insensé. Si Dan Marino avait une fiche de 11-0 dans les matchs à un score, ce serait fou. Il joue avec confiance. Les trois dernières semaines, [he] mène la NFL au classement des passeurs. Ils ont beaucoup de choses que j’aime : un quart-arrière capable, un entraîneur offensif, un receveur vedette. Nous réalisons tous que ce ne sera pas une équipe gagnante du Super Bowl, mais ils sont amusants. C’est une grande ville qui aime son football, et ils ont une sacrée équipe.”

Cotes du championnat : +1700

Suivant: Vikings @ Packers (13 h HE dimanche, FOX)

Vikings du Minnesota MIN +3,5

+135

o48

Emballeurs de Green Bay Go -3.5

-175

u48



6. Eagles de Philadelphie (La semaine dernière : 2)

Bilan général : 13-2 | La semaine dernière: Les Eagles ont perdu 40-34 contre les Cowboys de Dallas

L’avis de Colin : “Ils ne sont pas parmi les cinq premiers sans Lane Johnson, mais leur défense a plus de six sacs en quatre matchs consécutifs. C’est beaucoup de sacs. La D-Line, vraiment bien. Ils peuvent rester dans les matchs. Croisez les doigts sur Jalen Hurts revient.”

Cotes du championnat : +450

Suivant: Saints @ Eagles (13 h HE dimanche, FOX)

Saints de la Nouvelle-Orléans NON +7.0

+240

o44

Aigles de Philadelphie ISP -7.0

-333

u44



5. Cowboys de Dallas (La semaine dernière : 7)

Bilan général : 11-4 | La semaine dernière: Les Cowboys ont gagné 40-34 contre les Eagles de Philadelphie

L’avis de Colin : “Ils ont une fiche de 7-2 depuis le retour de Dak. Ils ont marqué plus de 25 [points] en huit matchs consécutifs. Nous pensions tous qu’ils apporteraient OBJ; ça ne leur a pas fait de mal. Ils font du bon travail offensivement. Maintenant, Dak a 11 choix depuis son retour de blessure. C’est le meilleur quart-arrière depuis la semaine 7. C’est un peu inquiétant, et dans les gros spots, je ne fais pas confiance à Mike McCarthy, mais nous devons être justes ici. Ils me rappellent beaucoup les Chargers : de grands joueurs individuels, [but] pas tout à fait boutonné pour être une équipe finale à quatre. Mais Dallas, ils peuvent vous faire sauter. Ils sont un poids lourd avec un coup de poing. Je ne sais pas quel est leur menton, mais c’est un poids lourd avec un coup de poing.”

Cotes du championnat : +1100

Suivant: Cowboys @ Titans (20 h 15 HE jeudi, Amazon)

Cowboys de Dallas DAL -10.0

-500

o40.5

Titans du Tennessee DIX +10,0

+333

u40.5



4. Billets de Buffalo (La semaine dernière : 5)

Bilan général : 12-3 | La semaine dernière: Bills a gagné 35-13 contre les Bears de Chicago

L’avis de Colin : “Voici la chose à propos des Bills qui m’inquiète: 24 cadeaux cette année. Seuls les Colts en ont plus. Vous ne battez pas Kansas City et Cincinnati si vous donnez le ballon deux ou trois fois par match. Maintenant, ils ‘ Je suis sur une séquence de six victoires consécutives. Il y a tellement de choses que j’aime. J’aime les propriétaires. J’aime le directeur général. J’aime assez l’entraîneur. J’aime le quart-arrière. Josh Allen, cependant, a eu cinq matchs d’interception multiples cette année C’est le plus dans la NFL. Je pense que vous pouvez vous en tirer avec ça dans la NFC. Je ne pense pas que vous pouvez vous en tirer avec ça dans l’AFC.”

Cotes du championnat : +333

Suivant: Bills @ Bengals (20h30 HE lundi, ESPN)

Billets de Buffalo BUF -1.5

-118

o49.5

Bengals de Cincinnati RIC +1,5

-105

u49.5



3. 49ers de San Francisco (La semaine dernière : 4)

Bilan général : 11-4 | La semaine dernière: Les 49ers ont gagné 37-20 contre les commandants de Washington

L’avis de Colin : “J’ai aussi des questions sur Brock Purdy, mais ils ont une séquence de huit victoires consécutives. Ils ont accordé 20 points ou moins en huit matchs consécutifs. N’écoutez personne: c’est l’alignement le plus talentueux de la ligue. Ils avoir un Pro Bowler partout : corner, safety, deux secondeur, rush end. Ils sont super. Cette équipe est chargée. Et Brock Purdy, comme je l’ai dit il y a un mois, il est assez bon pour gagner plusieurs matchs éliminatoires. Peut-il aller à Philadelphie et gagner un match éliminatoire? Je ne suis pas sûr, mais cette équipe est absolument empilée.

Cotes du championnat : +650

Suivant: 49ers @ Raiders (16 h 05 HE dimanche, FOX)

49ers de San Francisco SF -6.0

-278

o44.5

Raiders de Las Vegas BT +6.0

+205

u44.5



2. Chiefs de Kansas City (La semaine dernière : 3)

Bilan général : 12-3 | La semaine dernière: Les Chiefs ont gagné 24-10 contre les Seahawks de Seattle

L’avis de Colin : “C’est la meilleure attaque, l’attaque la plus effrayante. Ils ont plus de passes de touché, 37, que de passes de touché autorisées, 31. Et encore une fois, ils ont reconstruit une défense, O-Line, reconstruisant des récepteurs. Maintenant, ils ne sont pas aussi électriques comme ils l’étaient avec Tyreek Hill. Je ne crois donc pas que cette équipe soit le même genre d’équipe qui peut traîner 24-0 contre une équipe de niveau éliminatoire comme Houston il y a quelques années et revenir. Mais c’est Mahomes, c’est Andy Reid, Steve Spagnuolo compose de bonnes défenses en séries éliminatoires.”

Cotes du championnat : +425

Suivant: Broncos @ Chiefs (13 h HE dimanche, CBS)

Broncos de Denver TANIÈRE +13,5

+500

o45

Chefs de Kansas City KC -13,5

-909

u45



1. Bengals de Cincinnati (La semaine dernière : 1)

Bilan général : 11-4 | La semaine dernière: Les Bengals ont gagné 22-18 contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre

L’avis de Colin : “La vraie clé de Cincinnati n’est pas Ja’Marr Chase. Ce n’est pas Joe Mixon. C’est Joe Burrow plus ceci : ils sont l’une des deux équipes à avoir la même ligne offensive de départ dans chacun des 15 premiers matchs cette saison. Alors la clé avec Cincinnati maintenant [is that] Burrow ne sera pas touché. Burrow a beaucoup de temps. Ils ont deux porteurs de ballon si l’un tombe, plusieurs receveurs si l’un tombe. C’est ainsi que vous construisez une équipe de la NFL.”

Cotes du championnat : +850

Suivant: Bills @ Bengals (20h15 HE lundi, ESPN)

Billets de Buffalo BUF -1.5

-118

o49.5

Bengals de Cincinnati RIC +1,5

-105

u49.5