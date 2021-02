Le déploiement des bornes de recharge pour voitures électriques doit être cinq fois plus rapide avant l’entrée en vigueur de l’interdiction de 2030 sur les nouvelles voitures à essence et diesel, a averti un rapport.

La recherche menée par le groupe de réflexion Policy Exchange a révélé que le pays aura besoin de 400 000 chargeurs publics d’ici 2030 et que les installations devront accélérer de 7 000 par an à 35 000 par an au cours de la prochaine décennie.

Il a averti que sans intervention les zones rurales et les petites villes risquaient de devenir des «points noirs de charge».

Cela intervient alors que le gouvernement a annoncé un financement de 20 millions de livres sterling pour aider les autorités locales à construire de nouveaux chargeurs, une décision qui, selon lui, conduirait à l’installation de 4000 millions de livres supplémentaires dans le cadre du programme.

Dans l’avant-propos du rapport, Simon Clarke, député conservateur et ancien ministre de la croissance régionale et du gouvernement local, a déclaré: « Alors qu’un conducteur de voiture à essence peut voyager en toute confiance de Land’s End à John O’Groats, sachant qu’il peut faire le plein le réservoir tous les quelques kilomètres, ce n’est pas encore le cas pour les VE (véhicules électriques).

« Certaines régions ont naturellement développé une couverture impressionnante, comme le centre de Londres, mais pas de vastes pans du pays. »

Le rapport a fait plusieurs recommandations au gouvernement pour répondre à la demande, notamment en engageant des entreprises privées pour les installer dans des zones où elles sont rares et en finançant des équipes dédiées dans les conseils locaux.

Il a également déclaré que le prix maximum appliqué aux chargeurs financés par le gouvernement devrait être réglementé pour éviter que les fournisseurs n’exploitent les monopoles locaux.

Il a également déclaré qu’il fallait améliorer l’expérience de charge, ce qui pourrait inclure une application permettant aux conducteurs de trouver des points de charge et de payer l’électricité.