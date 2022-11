Les charges contre le député sont abandonnées après la mort de 2 personnes dans une camionnette inondée

MARION, SC (AP) – Des accusations criminelles ont été abandonnées contre un ancien député qui aidait à transporter deux patients en santé mentale qui se sont noyés alors qu’ils étaient enfermés à l’arrière d’une camionnette qui a été conduite dans les eaux de crue causées par l’ouragan Florence de 2018 en Caroline du Sud.

Le chauffeur de la camionnette, l’ancien adjoint du comté de Horry, Stephen Flood, a été reconnu coupable en mai de deux chefs d’homicide imprudent et purge une peine de neuf ans de prison. Mais les autorités ont décidé d’abandonner les accusations d’homicide involontaire contre l’ancien adjoint du comté de Horry, Joshua Bishop, qui roulait et n’a réalisé que trop tard que Flood risquait leur vie, a déclaré l’avocat Ed Clements aux médias.

Clements a déclaré que Bishop avait fait tout ce qu’il pouvait pour sauver les femmes. Il a déclaré que le procès de Flood avait aidé à clarifier le rôle de Bishop dans la mort en septembre 2018 de Wendy Newton, 45 ans, et de Nicolette Green, 43 ans. Les deux femmes avaient été involontairement internées pour des soins de santé mentale et étaient transférées pour un traitement en dehors du comté de Horry.

Alors que les juges ont accepté les ordonnances d’engagement pour Newton et Green, leurs familles ont déclaré qu’ils n’étaient pas violents. Newton ne cherchait que des médicaments pour sa peur et son anxiété et la famille de Green a déclaré qu’elle avait été internée dans un établissement psychiatrique lors d’un rendez-vous régulier de santé mentale par un conseiller qu’elle n’avait jamais vu auparavant.

Les eaux de crue ont balayé le fourgon de police de ses roues et l’ont coincé contre un garde-corps, empêchant les femmes de sortir par la porte coulissante qu’elles utilisaient pour entrer dans le fourgon. Flood et Bishop n’avaient pas la clé d’une deuxième porte et il n’y avait pas de trappe d’évacuation d’urgence, selon le témoignage au procès de Flood.

Les députés ont déclaré avoir parlé aux femmes et essayé de les calmer pendant environ une heure alors que l’eau continuait de monter avant que cela ne devienne trop dangereux et que les sauveteurs ne puissent plus les entendre.

Bishop a témoigné qu’il avait essayé de tirer sur les serrures de la deuxième porte, mais qu’elle ne s’ouvrait toujours pas. Le retard à obtenir de l’aide était également coûteux. Un pompier a témoigné avoir réussi à couper le toit de la camionnette et a commencé à travailler sur la cage, mais l’eau est montée de plus en plus vite et il était trop dangereux de continuer.

Flood a déclaré aux enquêteurs qu’il essayait de trouver l’itinéraire le plus court et le plus rapide vers les centres de traitement et que si la route était trop dangereuse, il pensait que les troupes de la Garde nationale aux barricades fermant l’autoroute menant au pont lui auraient dit de s’arrêter.

Les procureurs ont déclaré que Flood n’aurait pas dû être têtu et faire demi-tour lorsqu’il a commencé à traverser l’eau couvrant l’autoroute.

The Associated Press