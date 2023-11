Les Chargers mettent fin à la séquence de trois victoires consécutives des Jets lundi soir

Riche Cimini et Kris RhimLecture de 6 minutes

Les Chargers dépouillent Wilson pour créer le 2e TD d’Ekeler La défense des Chargers dépouille à nouveau Zach Wilson, forçant un revirement et préparant le deuxième touché de la soirée d’Austin Ekeler.

EAST RUTHERFORD, NJ — Le Les Chargers de Los Angeles se sont améliorés à 0,500 lundi soir, devançant les Jets de New York 27-6 au MetLife Stadium. Les Jets ont vu leur séquence de trois victoires consécutives interrompue, car ils se sont déroulés sans touché.

Chargeurs de Los Angeles

Les Chargers ont battu une mauvaise équipe des Bears de Chicago 30-13 la semaine dernière lors de leur plus grande victoire de la saison. Lundi soir, les Chargers ont affronté une équipe des Jets possédant l’une des meilleures défenses de la ligue et battant Josh Allen et Jalen Hurts.

Les Chargers ont remporté leur deuxième match consécutif grâce à un premier quart explosif, au cours duquel ils ont progressé de 14 points et ont présenté un jeu de ligne défensive dominant qui n’a jamais permis aux Jets de se rapprocher.

Statistique NextGen époustouflante : Le demi offensif Austin Ekeler a enregistré trois chutes lundi soir, à égalité au premier rang de sa carrière. En dehors des drops, Ekeler a joué un bon match, marquant deux touchés et terminant avec 47 yards de mêlée. Mais Ekeler a mené l’équipe lors des réceptions la saison dernière, et ses attrapés déclenchent souvent de gros jeux, donc les Chargers (4-4) auront besoin des chutes de lundi pour être une anomalie.

Tendance prometteuse : Joey Bosa compte 3,5 sacs au cours des deux dernières sorties. Bosa s’est fracturé le gros orteil gauche lors de la victoire des Chargers lors de la troisième semaine contre les Vikings du Minnesota, lui faisant rater le match suivant contre les Raiders de Las Vegas. Il n’avait pas ressemblé au même joueur jusqu’à la victoire des Chargers lors de la 8e semaine contre les Bears, contre lesquels il avait réussi un sac. Bosa est apparu meilleur que jamais lundi, obtenant 2,5 sacs, le deuxième plus grand nombre de sa carrière.

Tendance troublante : Le quart-arrière Justin Herbert a été limogé 10 fois au cours des trois derniers matchs. Herbert avait moins de 2,5 secondes pour effectuer 40 % de ses reculs, alors que la ligne défensive des Jets a facilement repoussé l’avant des Chargers tout au long de la compétition. – Kris Rhim

Prochain jeu: contre les Lions de Détroit (16 h 05 HE, dimanche)

Zach Wilson est limogé pour la 6ème fois Tuli Tuipulotu passe devant Zach Wilson pour une défaite massive et le sixième sac du match des Chargers.

Jets de New York

Deux heures avant le match, Aaron Rodgers lançait des passes de 50 verges lors des échauffements – un exploit remarquable, étant donné qu’il n’est qu’à deux mois d’une opération au tendon d’Achille. Ce fut le fait saillant offensif des Jets lundi soir.

Les choses changent vite dans la NFL. Au cours d’une séquence de trois victoires consécutives, les Jets ont été perçus comme des surperformants fougueux, vivant une belle vie dans leur monde post-Rodgers. Soudain, ils ressemblent à un faux prétendant avec un Zach Wilson en difficulté comme quart-arrière.

Les Jets (4-4) ont perdu trois échappés, accordé huit sacs et ont poursuivi leur mauvaise forme au troisième essai (3 sur 17). Ils ont gâché une autre excellente performance de la défense, qui a enregistré cinq sacs.

C’est l’histoire des Jets au cours des deux dernières saisons. L’offensive n’a marqué que huit touchés en huit matchs. Quatre de ces touchés étaient sur des entraînements en un seul jeu, dont un dans lequel les Eagles de Philadelphie semblaient les laisser marquer en fin de match.

La disparité offensive-défense, qui a miné la campagne précédente, pourrait exploser une autre année. Rodgers, qui espère revenir plus tard cette saison si les Jets restent en lice, devra peut-être se tourner vers 2024.

Répartition QB : Wilson est resté sans interception pour la cinquième fois au cours des six derniers matchs. C’était les bonnes nouvelles. La mauvaise nouvelle était que l’ancien choix n ° 2 au repêchage a manqué des receveurs ouverts et a mal détecté la pression dans la poche, ne montrant aucune sensation pour la défense de Los Angeles – une défense qui a commencé la semaine 31 contre la passe. Pour Wilson, il s’agissait d’une performance tout droit sortie de la saison dernière. Le coordinateur offensif Nathaniel Hackett a tenté d’accélérer à l’occasion tout en tentant de déclencher son unité dans le coma, mais rien n’a fonctionné. L’entraîneur Robert Saleh pourrait-il changer de quarterback ? Le remplaçant est le compagnon non éprouvé Tim Boyle. Les Jets ont l’ancien partant/compagnon Trevor Siemian dans l’équipe d’entraînement. Aucune des deux n’est une option attrayante, alors cherchez-les à s’en sortir avec Wilson.

Tendance troublante : La ligne offensive remaniée était en désordre, mais ce n’était pas une excuse. Le centre recrue Joe Tippmann a commencé son premier match, Max Mitchell a fait son premier départ au poste de garde droit et Billy Turner était un remplaçant au poste de bloqueur droit. Turner a accordé au moins trois sacs. Ne soyez pas surpris si les Jets modifient à nouveau la ligne la semaine prochaine, maintenant que le plaqueur Duane Brown est éligible pour sortir de la réserve des blessés.

Le plus gros trou dans le plan de jeu : Hackett était trop dépendant de la passe en première mi-temps, sous-utilisant le porteur de ballon Breece Hall. Hackett a employé trop de protections à cinq. La priorité n°1 aurait dû être la protection contre les laissez-passer.

Jeu crucial : Les Jets ont honoré Thomas Morstead, le joueur de la semaine des équipes spéciales de l’AFC, en l’incluant dans les présentations des joueurs d’avant-match, ce qui est inhabituel pour un parieur. Quelques minutes plus tard, il a dépassé sa couverture sur un botté de dégagement de 59 verges, entraînant un touché de 87 verges par Derius Davis. Cela a mis les Jets dans un trou de 7-0, et ils ne se sont jamais remis. — Riche Cimini

Prochain jeu: chez Raiders (20 h 20 HE, dimanche)