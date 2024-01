Les Chargers interviewent Mike Vrabel pour le poste d’entraîneur-chef ; Falcons et Seahawks également intéressés : sources

Par Dianna Russini, Daniel Popper, Josh Kendall, Michael-Shawn Dugar et Joe Rexrode

Les Chargers interrogeront jeudi l’ancien entraîneur des Titans du Tennessee, Mike Vrabel, à Los Angeles au sujet de leur poste d’entraîneur-chef, a confirmé une source de la ligue.

Il s’agit de la première entrevue connue de Vrabel depuis que les Titans l’ont congédié la semaine dernière après six saisons à Nashville. Vrabel, 48 ans, a terminé la saison 2023 avec une fiche de 6-11, sa pire note au cours de son mandat avec le Tennessee. C’était la deuxième année consécutive que la franchise terminait avec un bilan perdant et ratait les séries éliminatoires.

NFL Network a été le premier à rapporter la nouvelle.

Vrabel devrait également s’entretenir avec les Falcons d’Atlanta la semaine prochaine et les Seahawks de Seattle envisagent d’en planifier une, ont indiqué des sources de la ligue.

Vrabel, ancien secondeur des New England Patriots vainqueurs du Super Bowl, a connu beaucoup de succès au cours de ses quatre premières saisons en tant qu’entraîneur des Titans. Il a obtenu une fiche de 41-24 en saison régulière et de 2-3 en séries éliminatoires de 2018 à 2021. Mais une fiche de 13-21 au cours des deux dernières saisons a conduit au départ de Vrabel.

Les Chargers ont également interviewé l’entraîneur du Michigan Jim Harbaugh et l’ancien coordinateur défensif des Buffalo Bills Leslie Frazier, entre autres.

Los Angeles est à la recherche d’un entraîneur après avoir congédié Brandon Staley et le directeur général Tom Telesco lors de la semaine 15, un jour après une défaite 63-21 contre les Raiders de Las Vegas. Les Chargers ont terminé la saison 5-12.

Vrabel peut être sélectif, sachant que s’il s’absente une saison en 2024, il sera généreusement payé par la propriétaire contrôlante des Titans, Amy Adams Strunk, pour ce faire. Il a connu du succès jusqu’à présent sans bénéficier d’un talent d’élite au poste de quart-arrière comme il l’aurait fait avec le quart-arrière des Chargers Justin Herbert.

Atlanta et Seattle cherchent à remplacer respectivement Arthur Smith et Pete Carroll.

Pourquoi les Chargers s’intéressent à Vrabel

Les Chargers ont centré leur processus de recherche et d’entretien d’entraîneurs autour de deux idéaux principaux : la responsabilité et la discipline. Peut-être qu’aucun entraîneur de ce cycle ne les incarne mieux que Vrabel, triple champion du Super Bowl en tant que joueur avec les Patriots. Ces éléments manquaient au cours des trois dernières années sous Staley.

Vrabel, qui a mené les Titans aux séries éliminatoires au cours de trois de ses six saisons en tant qu’entraîneur-chef, correspondrait certainement à la culture réinventée que la famille Spanos tente de cultiver. Vrabel a constamment entraîné des équipes compétitives et coriaces à Nashville – jusqu’à son dernier match de la semaine 18, lorsque les Titans 5-11 ont éliminé les Jaguars de Jacksonville, rivaux de division, des éliminatoires. Discipline, responsabilité, réussite en tant que joueur, réussite en tant qu’entraîneur. Vrabel coche de nombreuses cases pour les Chargers. — Daniel Popper, écrivain battu des Chargers

Où en sont les recherches de Los Angeles

Harbaugh est toujours un nom à surveiller dans la recherche des Chargers – peut-être le nom. Les Chargers ont interviewé Harbaugh lundi pour leur poste d’entraîneur-chef vacant, et l’intérêt demeure des deux côtés. Harbaugh a également interviewé les Falcons mardi.

Le président des opérations football des Chargers, John Spanos, a déclaré en décembre que la propriété « jetterait un large filet » dans la recherche d’un nouvel entraîneur et d’un nouveau directeur général. Les Chargers s’en sont tenus à cela. Vrabel serait le 11e candidat entraîneur-chef qu’ils ont interviewé au cours du cycle. Ils auraient également quatre demandes restantes aux coordinateurs – le coordinateur offensif des Detroit Lions Ben Johnson, le coordinateur défensif des Lions Aaron Glenn, le coordinateur défensif des Cowboys de Dallas Dan Quinn et le coordinateur défensif des Rams de Los Angeles Raheem Morris. L’entretien avec Vrabel donne l’impression que les Chargers poursuivent cette tendance et font preuve de diligence raisonnable avec des candidats qui correspondent à leur moule. — Popper

Imaginer Vrabel avec les Faucons

Vrabel avec les Falcons connaîtrait des moments difficiles. Lui et l’entraîneur d’Atlanta, Arthur Smith, qui a été le meneur de jeu de Vrabel au Tennessee pendant deux saisons, sont des amis proches, et Smith a été licencié pensant qu’il lui faudrait un an pour que les choses tournent dans la bonne direction.

Sur une note positive, Vrabel serait très à l’aise avec la liste d’Atlanta étant donné qu’elle a été construite par quelqu’un avec un ADN de football presque identique. Du côté négatif, s’il y a des squelettes dans le placard des Falcons, Smith l’aura sûrement dit à Vrabel. Le scénario le plus drôle possible serait Vrabel en tant qu’entraîneur-chef d’Atlanta avec Smith appelant aux jeux. — Josh Kendall, les Falcons ont battu l’écrivain

Comment Vrabel s’intégrerait-il aux Seahawks ?

Plus tôt cette semaine, le directeur général des Seahawks, John Schneider, a parlé de la valeur d’avoir de l’expérience en tant qu’entraîneur-chef. Il ne s’agit pas d’une reconstruction ; Schneider veut quelqu’un qui puisse être opérationnel. Le travail s’accompagne également de beaucoup de stress et il y aura des moments de dépression mêlés aux moments de joie. Schneider recherche un entraîneur qui sache gérer tout cela sans jamais monter ni trop haut. Vrabel a été là et a fait cela, il est donc compréhensible qu’il soit ajouté à la liste des interviews de Schneider. Les autres candidats connus de Seattle ayant une expérience d’entraîneur-chef sont Quinn et Morris. — Michael-Shawn Dugar, les Seahawks battent l’écrivain

Et les Titans ?

Les Titans, quant à eux, ont annoncé 10 candidats à interviewer, et le coordinateur offensif des Bengals, Brian Callahan, est le premier à obtenir un deuxième entretien – et dès le départ, l’une des options les plus attrayantes qu’ils ont annoncées. Ce serait passer d’un entraîneur défensif connu comme un motivateur à un génie offensif, ce qui serait logique avec tant de choses liées au développement du quart-arrière Will Levis qui entame sa deuxième saison. — Joe Rexrode, écrivain principal du Tennessee

