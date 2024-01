Les Chargers embauchent Jim Harbaugh : match parfait pour les deux parties ?

Si vous devez embaucher un entraîneur-chef, décrocher le champion national en titre semble être un bon endroit où chercher. Les Chargers de Los Angeles ont trouvé leur homme mercredi, embauchant Jim Harbaugh du Michigan pour prendre la relève. Après neuf saisons au niveau collégial, Harbaugh revient dans la NFL, où il a présenté une fiche de 44-19-1 en quatre saisons avec les 49ers de San Francisco de 2011 à 2014.

Je vais commencer par la conclusion : c’est une excellente location. Les choses peuvent évidemment se détraquer de tous les côtés dans la NFL, mais si les Chargers voulaient embaucher quelqu’un pour reconstruire leur organisation, Harbaugh devait être le candidat le plus qualifié disponible, loin de l’ancien entraîneur des New England Patriots Bill Belichick. Et si Harbaugh voulait un jour revenir dans la NFL, cela semble être le bon endroit où aller. Il reste cependant encore du travail à faire, et ce qui se passera ensuite pour Los Angeles pourrait être encore plus intrigant que son embauche.

Avant tout cela, regardons cette embauche du point de vue de chaque partie. Pourquoi est-ce une bonne solution ?

Le côté Harbaugh

Il y a deux ans, Harbaugh a eu une entrevue avec les Vikings, a perdu le poste au profit de Kevin O’Connell et a déclaré que “c’est la dernière fois” qu’il occuperait un poste dans la NFL. L’année dernière, il a eu une réunion vidéo avec les Broncos avant de se retirer de la course au poste de Denver. Cette année, après avoir remporté un championnat national, l’attrait de la NFL et la chance de remporter un Super Bowl étaient apparemment trop forts.

Si Harbaugh devait poursuivre un emploi dans la NFL, l’ouverture des Chargers semble clairement être le genre de rôle qui correspondrait le mieux à ce qu’il pourrait rechercher dans une opportunité. Même sans considérer les affaires terminées au Michigan, lui et les Chargers sont un meilleur match que les ouvertures précédentes au Minnesota et à Denver. J’avais des réserves sur l’ouverture de Los Angeles lorsque je l’ai classée deuxième parmi les ouvertures probables plus tôt cette intersaison, mais il y avait des éléments qui devraient plaire à Harbaugh, surtout à la lumière de ce qui s’est passé lors de son premier mandat dans la ligue.

Pour commencer, il y a déjà un quarterback de franchise en place. Harbaugh héritera d’une star en herbe de 25 ans, Justin Herbert, même si celle-ci n’a pas encore franchi le pas de très bon quarterback à superstar. Presque tout le monde croit qu’Herbert est capable de faire ce saut, et je suis sûr que son nouvel entraîneur n’aurait pas accepté ce poste s’il n’avait pas ressenti la même chose.

Du point de vue de l’entraîneur, la dernière fois qu’il a eu un quart-arrière aussi bon à encadrer, c’était lorsqu’il entraînait Andrew Luck à Stanford. Lorsque Harbaugh a repris le poste des 49ers, il a hérité d’Alex Smith et a utilisé un choix de deuxième ronde sur Colin Kaepernick. Smith a débuté en 2011 avant que Kaepernick ne prenne le poste en 2012. Les 49ers ont également échangé contre Blaine Gabbert après un intérêt de longue date de l’entraîneur pour le choix de première ronde de 2011, bien que Gabbert n’ait commencé un match pour San Francisco qu’après Harbaugh. était parti pour le Michigan.

Même s’il y avait des rumeurs selon lesquelles Harbaugh pourrait reprendre une équipe comme les Falcons et recruter JJ McCarthy, son quart-arrière du Michigan, la décision de reprendre les Chargers met sûrement un terme à cette réflexion. Herbert n’a même pas commencé les nouvelles saisons de sa prolongation de cinq ans d’une valeur de 262,5 millions de dollars, et l’équipe ne serait pas en mesure de gérer les 108,5 millions de dollars d’argent mort sur un échange. Harbaugh ne retrouvera pas de sitôt son quart-arrière vainqueur du titre.

L’autre élément qui serait probablement le plus précieux pour Harbaugh est le contrôle du personnel. Il s’est séparé du directeur général Trent Baalke au cours de leur mandat commun avec les 49ers, ce qui a conduit à tension entre l’entraîneur et Baalke et la propriété de l’équipe. Après que l’équipe ait perdu trois matchs consécutifs pour tomber à 7-7 en 2014, l’organisation a annoncé à Harbaugh qu’il ne reviendrait pas. Il a terminé la saison et, bien que les 49ers l’aient qualifié de séparation, il pensait avoir été licencié.

Les 49ers ont choisi Baalke plutôt que Harbaugh avec des résultats désastreux, alors qu’ils ont traversé Jim Tomsula et Chip Kelly avec des résultats lamentables avant de céder la place à Kyle Shanahan et John Lynch en 2017. Il allait toujours être difficile pour Harbaugh de rejoindre une organisation où un le directeur général actuel avait le pouvoir comme Kwesi Adofo-Mensah au Minnesota et George Paton à Denver. La plupart des équipes de la NFL ne sont tout simplement pas disposées à confier à une seule personne le contrôle de l’entraînement et du personnel, et deux des entraîneurs qui se sont vu confier ces deux responsabilités (Belichick et Pete Carroll) ont été licenciés plus tôt ce mois-ci.

Après que les Chargers ont licencié Tom Telesco en décembre, il n’y a plus de directeur général dans le bâtiment de Los Angeles. Ils ont embauché Harbaugh avant de choisir leur directeur général, ce qui semble révélateur. À tout le moins, la personne qu’ils embaucheront pour assumer les tâches du personnel devra être à l’aise avec Harbaugh comme entraîneur, tandis que Harbaugh devrait avoir la possibilité de dire s’il se sentira en phase avec le candidat propriétaire de l’équipe préféré par Dean Spanos. Cependant, lorsque les choses se passent inévitablement, son statut de candidat souhaité et de premier des deux à rejoindre l’organisation suggère que l’entraîneur obtiendra ce qu’il veut, et non celui qui finira par atterrir ici en tant que directeur général.

Jim Harbaugh héritera d’une équipe des Chargers avec un excellent quart-arrière en la personne de Justin Herbert mais s’interroge sur les vétérans qui l’entourent en attaque. AP Photo/Paul Sancya

Parmi les huit ouvertures disponibles cette intersaison, les Chargers auraient pu être les seuls à offrir un certain niveau de contrôle du personnel. Les Titans et les Seahawks avaient des directeurs généraux existants qui ont assumé plus de pouvoir après le licenciement de leurs entraîneurs. Les commandants étaient sur le point d’embaucher un directeur général. Les Patriots, les Raiders et les Panthers ont donné le contrôle du personnel des entraîneurs ces dernières années avec des résultats décevants. Les Falcons auraient peut-être été disposés à laisser un nouvel entraîneur prendre des décisions concernant Terry Fontenot, mais Los Angeles était la seule franchise à avoir une ouverture claire et rien ne s’opposait à un entraîneur doté d’un pouvoir significatif.

Harbaugh atterrit également dans une destination où il sera facile de recruter. La Californie n’offre pas aux joueurs les mêmes avantages non imposables sur le revenu que les États chauds comme le Texas et la Floride, mais Los Angeles est une destination hautement prisée pour les agents libres dans tous les grands sports américains depuis des décennies. Au-delà des grands noms, les Rams ont réussi à inciter les joueurs à s’habiller pour moins que ce qu’ils auraient probablement obtenu ailleurs. Il peut s’agir d’un grand nom vers la fin de sa carrière, comme Clay Matthews ou Bobby Wagner, ou d’un joueur moins connu comme Ahkello Witherspoon, qui a joué près du minimum cette saison et a produit une excellente année pour les Rams. Harbaugh ne devrait avoir aucune difficulté à vendre des joueurs à Los Angeles

Du côté des Chargers

Bien que battre les Rams pour les cœurs et les esprits à Los Angeles ne devrait pas être l’objectif principal de Spanos, cela doit être l’une des rares choses que les Chargers pourraient faire pour attirer l’attention. Ils ont passé la plupart de leur temps à Los Angeles comme des réflexions indésirables au milieu d’une série de succès constants de Sean McVay et des Rams. Leurs matchs à domicile sont généralement envahis par les supporters de l’opposition, qui peuvent tous deux se rendre dans une destination chaude pour soutenir leur équipe tout en sachant qu’ils seront probablement entourés d’un plus grand nombre de leurs frères que des supporters des Chargers. Les gens ne vont pas soudainement aimer cette équipe parce qu’Harbaugh est là, mais quand Herbert n’a pas bougé l’aiguille, la seule chose qui fera basculer le soutien à long terme vers les Chargers de Los Angeles pourrait être un entraîneur qui gagne régulièrement.

On devrait s’attendre à ce qu’Harbaugh fasse le tour du navire. En 2004, Harbaugh a repris une équipe de l’Université de San Diego qui n’avait jamais remporté de matchs à deux chiffres et les a amenés là-bas lors de ses deuxième et troisième saisons à la barre. Il a ensuite hérité d’une équipe de Stanford 1-11 en 2007, les a amenés à un record de victoires en troisième année et a obtenu une fiche de 12-1 lors de sa quatrième et dernière saison avec l’école. Et même s’il lui a fallu six ans avant de réellement se battre pour un titre national avec le Michigan, il a repris une équipe 5-7 de Brady Hoke et les a immédiatement amenés à 10 victoires, une marque qu’ils ont atteinte au cours de six des huit saisons complètes de Harbaugh à Ann. Tonnelle.

Le revirement le plus impressionnant aurait pu être ce qu’il a accompli avec les 49ers. Après que des problèmes de plafond et une rédaction médiocre ont finalement fait couler la dynastie qui a commencé à l’époque de Bill Walsh, ils ont erré dans le désert pendant près d’une décennie. Ils sont allés 9-23 avec Dennis Erickson, 18-37 avec Mike Nolan et 18-22 avec Mike Singletary, affichant ainsi aucune saison gagnante.

