Les Chargers embauchent Jim Harbaugh du Michigan comme nouvel entraîneur

Les Chargers ont réalisé mercredi l’un des ajouts les plus notables des 65 ans d’histoire de leur franchise. en acceptant les conditions avec Jim Harbaugh pour être leur entraîneur, a annoncé l’équipe.

Après avoir remporté un titre national collégial au Michigan ce mois-ci, Harbaugh prend désormais la tête d’une équipe dirigée par le quart-arrière Justin Herbert, mais harcelée par l’histoire d’échec de l’organisation.

“Jim Harbaugh est le football incarné, et je ne vois personne de mieux pour mener les Chargers vers l’avant”, a déclaré le propriétaire Dean Spanos dans un communiqué. « Fils d’entraîneur, frère d’entraîneur et père d’un entraîneur qui a lui-même été entraîné par des noms comme Schembechler et Ditka, au cours des deux dernières décennies, Jim a mené des centaines d’hommes au succès partout où il a été – en tant qu’entraîneur.

« Et aujourd’hui, Jim Harbaugh revient chez les Chargers, cette fois en tant qu’entraîneur. Qui l’a mieux que nous ?

Les Chargers n’ont remporté que deux matchs éliminatoires au cours des 15 dernières années et ne se sont qualifiés qu’une seule fois pour les séries éliminatoires depuis leur défaite en ronde de division en 2018.

La seule apparition de la franchise au Super Bowl s’est soldée par une défaite de 49-26 contre San Francisco après la saison 1994.

Harbaugh, 60 ans, fait son retour dans la NFL après avoir passé les neuf dernières années au Michigan, son alma mater et l’endroit où il s’est fait connaître pour la première fois en tant que quarterback.

« Mon amour pour le Michigan, y jouer et y revenir pour y entraîner, laisse un impact durable. Je serai toujours un Wolverine fidèle”, a déclaré Harbaugh dans un communiqué. « Je suis extrêmement chanceuse d’avoir eu le privilège d’être coachée dans des endroits où le parcours de la vie a créé pour moi des liens personnels solides. Qu’il s’agisse de travailler comme entraîneur adjoint à Western Kentucky aux côtés de mon père, Jack, et d’être assistant avec les Raiders, jusqu’à devenir entraîneur-chef à l’USD, Stanford, les 49ers et le Michigan – chacune de ces opportunités avait une signification, chacune semblait personnelle.

«Quand je jouais pour les Chargers, la famille Spanos n’aurait pas pu être plus aimable ou plus accueillante. De retour ici, on se sent comme chez soi, et c’est formidable de voir que ces choses n’ont pas changé.

De 2011 à 2014, Harbaugh a mené San Francisco à une fiche de 44-19-1 et à trois matchs consécutifs de championnat NFC. Ses 49ers ont participé au Super Bowl – après la saison 2012 – en perdant face à une équipe de Baltimore entraînée par le frère de Harbaugh, John.

Harbaugh a l’habitude de redresser des programmes et d’établir des gagnants, l’ayant fait lors d’études universitaires à l’Université de San Diego et de Stanford avant de passer à la NFL.

“Personne n’a bâti une équipe avec autant de succès et de manière répétée dans l’histoire récente que Jim Harbaugh”, a déclaré le président de l’équipe, John Spanos. “Ses anciens joueurs ne jurent que par lui, et ses adversaires ne jurent que par lui.”

Au Michigan, il a hérité d’une équipe 5-7 et a ensuite remporté 10 matchs chacun au cours de ses deux premières saisons. Les Wolverines de Harbaugh ont obtenu une fiche de 89-25 et ont participé aux séries éliminatoires chacune des trois dernières années.

Mais il est également connu pour ses conflits avec ses supérieurs, ce qui a conduit à sa séparation de San Francisco et aurait entraîné des relations tendues avec certaines personnes du Michigan.

Possédant une personnalité décalée et, parfois, une perspective exagérée, le parcours de Harbaugh est celui d’un entraîneur aimé de ses joueurs mais rabaissé par ses critiques.

Suspendu à deux reprises la saison dernière en raison de violations présumées en matière de recrutement et d’un scandale de vol de pancartes, Harbaugh fait toujours face à d’éventuelles sanctions supplémentaires de la NCAA alors que les enquêtes se poursuivent.

8 janvier, l’entraîneur du Michigan Jim Harbaugh, à droite, et le quart-arrière JJ McCarthy célèbrent la victoire des Wolverines sur Washington lors du match de championnat national des éliminatoires de football universitaire. (David J. Phillip / Associated Press)

Le réseau NFL a rapporté en octobre que la ligue pourrait imposer les sanctions imposées par la NCAA à Harbaugh s’il acceptait un emploi dans l’une de ses équipes.

Les Chargers s’attendent à ce qu’Harbaugh renverse sa fortune, après un score de 5-12 qui a coûté son poste à l’entraîneur Brandon Staley. Avec Herbert signé pour une prolongation à long terme, un gros élément est déjà en place.

Mais il s’agit d’une équipe de premier plan qui dépasse de plus de 40 millions de dollars le plafond salarial projeté – selon Overthecap.com – ce qui signifie que des changements importants pourraient survenir.

“Le seul travail que l’on commence au sommet est de creuser un trou, donc nous savons que nous devons gagner notre place”, a déclaré Harbaugh dans son communiqué. « Soyez meilleur aujourd’hui qu’hier. Soyez meilleur demain qu’aujourd’hui. Mes priorités sont la foi, la famille et le football, et nous allons attaquer chacun d’eux avec un enthousiasme inconnu de l’humanité.

« Cette organisation met les bouchées doubles : elle investit des capitaux, construit des infrastructures et fait tout ce qui est en son pouvoir pour gagner. Un grand effort est égal à d’excellents résultats, et nous ne faisons que commencer.

Aller avec Harbaugh a marqué une rupture avec la stratégie la plus récente des Chargers. Leurs trois entraîneurs précédents – Staley, Anthony Lynn et Mike McCoy – n’avaient aucune expérience d’entraîneur-chef à temps plein.

Staley a été congédié le 15 décembre après que ses équipes aient terminé 24-24 en près de trois saisons. Lui et le directeur général Tom Telesco ont été licenciés le matin après une défaite 63-21 à Las Vegas. Telesco a été embauché mardi pour le même rôle à Las Vegas.

L’assistant de longue date des Chargers, Giff Smith, a servi d’entraîneur par intérim au cours des trois derniers matchs, perdant chacun.

Harbaugh a terminé sa carrière de joueur avec les Chargers, participant à un total de 21 matchs au cours des saisons 1999 et 2000.

Choix de première ronde – 26e au total – de Chicago en 1987, il a passé sept saisons avec les Bears, quatre avec Indianapolis et une avec Baltimore.

La meilleure année de Harbaugh a eu lieu en 1995, lorsqu’il a participé au Pro Bowl et a terminé quatrième – derrière Brett Favre, Jerry Rice et Emmitt Smith – dans le vote du joueur le plus utile.

Cette saison-là, les Colts ont remporté deux matchs éliminatoires pour atteindre le championnat de l’AFC, où ils ont perdu 20-16 contre Pittsburgh.