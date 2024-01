Les Chargers de Los Angeles sont sur le point de nommer leur directeur général : tout ce que vous devez savoir sur Joe Hortiz

Les Chargers de Los Angeles sont maintenant sur le point de mettre en place une nouvelle structure de pouvoir à mesure que l’organisation opprimée avance.

Alors que Los Angeles est sur le point de nommer officiellement Jim Harbaugh comme prochain entraîneur-chefdes rapports font surface selon lesquels l’équipe a pris une décision pour le poste très important de directeur général.

Selon Adam Schefter d’ESPNles Chargers travaillent pour embaucher l’actuel directeur du personnel des joueurs des Ravens de Baltimore, Joe Hortiz.

Il avait été considéré comme l’un des finalistes pour l’ouverture afin de remplacer Tom Telesco, licencié, au poste de front office. Hortiz, 48 ans, va maintenant se rendre à Los Angeles après avoir passé plus d’un quart de siècle dans l’organisation des Ravens tout en travaillant directement avec John Harbaugh.

De toute évidence, l’entraîneur-chef de Baltimore ayant une relation avec Hortiz a joué un rôle dans le processus décisionnel. Mais les Chargers recrutent quelqu’un avec une tonne d’expérience travaillant dans les limites de l’une des organisations les mieux gérées du sport professionnel.

Nouveau directeur général des Chargers de Los Angeles : qui est Joe Hortiz ?

Evan Habeeb-USA TODAY Sports

Diplômé d’Auburn, Hortiz a d’abord atterri avec les Ravens en tant qu’assistant personnel de 1998 à 2000. Il a été promu scout professionnel en 2001 avant de décrocher un poste de scout régional pour Baltimore en 2003. Hortiz a ensuite été promu scout national en 2006 avant de passer une décennie en tant que directeur du scoutisme universitaire de l’équipe.

Dire que les Ravens ont eu beaucoup de succès lors du repêchage au cours de cette décennie serait un euphémisme. De 2009 à 2018, cela comprenait l’intégration des pierres angulaires de la franchise dans l’organisation.

Cela comprenait Michael Oher, Lardarius Webb, Dennis Pitta, Jimmy Smith, Torrey Smith, Kelechi Osemele, CJ Mosley, Za’Darius Smith, Ronnie Stanley, Matt Judon, Marlon Humphrey, Lamar Jackson, Orlando Brown Jr. et Mark Andrews. . Parlez de réussir l’année NFL Brouillon.

En 2019, Hortiz a été promu directeur du personnel des joueurs des Ravens. Cela est venu après un brillant repêchage de la NFL en 2018 au cours duquel Baltimore a décroché Jackson, Brown Jr. et Andrews, mentionnés ci-dessus.

Même si le draft n’était pas forcément un problème majeur pour les Chargers sous Telesco, ils n’ont pas connu ce type de succès. En bref, Hortiz est l’une des principales raisons pour lesquelles Baltimore s’est retrouvée comme prétendante légitime au Super Bowl pendant la majeure partie du dernier quart de siècle.

Cela ne fait pas de mal non plus qu’il ait travaillé sous la direction de dirigeants respectés du front office, notamment Ozzie Newsome et Eric DeCosta, membres du Temple de la renommée du football professionnel, à Baltimore. Hortiz apporte avec lui à Los Angeles ses succès et son expérience au sein d’une organisation bien gérée.