Les Chargers de Los Angeles embauchent le coordinateur défensif des Los Angeles Rams Brandon Staley comme prochain entraîneur-chef, a annoncé l’équipe dimanche soir.

NFL Network a été le premier à annoncer la nouvelle.

« Ce n’est pas seulement le fait que Brandon possède un formidable esprit footballistique qui fait de lui l’entraîneur-chef idéal pour mener notre équipe vers l’avant », a déclaré le directeur général Tom Telesco dans un communiqué. «C’est qu’il excelle dans la capacité d’adapter, d’appliquer et de communiquer efficacement ses concepts aux joueurs.

« Il est clair que Brandon ne sera pas dépassé, il est l’équivalent footballistique d’un rat de gym, et cela lui a valu le respect universel des joueurs qu’il a entraînés tout au long de son parcours. »

En 2020, la défense des Rams s’est classée n ° 1 de la NFL pour les verges et les points accordés lors de la première saison de Staley en tant que coordinateur. Avant de rejoindre les Rams, Staley, 38 ans, était entraîneur des secondeurs extérieurs pour les Denver Broncos (2019) et les Chicago Bears (2017-18).

Staley rejoint une équipe des Chargers qui a terminé 7-9 en 2020, mais qui possède le quart-arrière recrue prometteur Justin Herbert. Défensivement, l’équipe comprend Joey Bosa, triple rusher de bord du Pro Bowl.

Les Chargers ont renvoyé Anthony Lynn le 4 janvier après quatre saisons en tant qu’entraîneur-chef de l’équipe. Lynn a compilé un record de 34-32 (y compris les matchs éliminatoires) avec les Chargers.

Les Rams de Staley ont été éliminés lors des éliminatoires de la division par les Packers de Green Bay samedi.

Avec les Chargers qui embauchent Staley, il reste trois postes vacants d’entraîneur-chef, les Falcons d’Atlanta, les Lions de Detroit et les Texans de Houston. La semaine dernière, les Jaguars de Jacksonville ont embauché Urban Meyer et les Jets de New York ont ​​embauché Robert Saleh.

Contributeur: Mike Jones.