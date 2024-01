Les Chargers de Los Angeles acceptent les conditions avec Joe Hortiz en tant que directeur général

Les Chargers de Los Angeles ont accepté aujourd’hui les conditions avec Joe Hortiz en tant que directeur général de l’organisation. Hortiz supervisera tout le personnel des joueurs et les questions de dépistage, y compris l’agence libre et le repêchage de la NFL. Il a récemment été directeur du personnel des joueurs des Ravens de Baltimore de 2019 à 2023, après avoir occupé divers postes tout en progressant au sein du service du personnel de Baltimore. La conférence de presse d’introduction d’Hortiz aura lieu le mardi 6 février, et plus de détails suivront.

“Joe est l’un des évaluateurs de joueurs et des esprits du personnel les plus respectés de la ligue dont les contributions au front office des Ravens au cours des deux dernières décennies ne peuvent être surestimées”, a déclaré le président des opérations de football. John Spanos. “Quand on considère son QI footballistique, son sens du talent, sa capacité à penser à la fois à court et à long terme en ce qui concerne la construction de l’équipe, son organisation, sa rigueur et sa capacité à être créatif dans les limites de notre convention collective, il est difficile de ne pas être enthousiasmé. compte tenu de son expérience de travail avec deux des meilleurs du secteur, Ozzie Newsome et Eric DeCosta, et de la constance des performances atteintes par leurs équipes, Joe est sans aucun doute la bonne personne pour aider l’entraîneur Harbaugh et son équipe à construire une équipe qui rendra les fans des Chargers fiers. »

Hortiz, qui a aidé à constituer l’équipe gagnante du Super Bowl XLVII de Baltimore, apporte 26 saisons d’expérience dans la NFL à Los Angeles, ainsi qu’un historique de constitution d’équipes complètes via le repêchage et l’agence libre. En tant qu’un des évaluateurs en chef du personnel des Ravens au cours des cinq dernières saisons, Hortiz a aidé l’organisation à compiler des alignements pour se qualifier pour les séries éliminatoires au cours de quatre de ces saisons et a affiché une fiche de 56-27 au cours de cette période, y compris une meilleure note de la ligue de 13-4 en 2023.

“Lorsque vous avez eu le privilège de travailler avec une organisation tout au long de votre carrière, ce qui est extrêmement rare dans notre secteur, l’opportunité et l’adéquation doivent être quasiment parfaites pour envisager un changement”, a déclaré Hortiz. “C’est cette opportunité – la marque des Chargers, les uniformes, les éléments de base déjà présents sur la liste, un nouveau centre d’entraînement, le stade SoFi et un engagement clair de la famille Spanos à consacrer toutes les ressources possibles pour ramener un trophée Lombardi chez nous. fans ; tout est là. Et bien sûr, ayant connu la famille Harbaugh pendant toutes ces années et ayant eu la chance de poursuivre cette relation spéciale dans ce nouveau rôle, je ne pourrais vraiment pas être plus chanceux. “

Hortiz a aidé à diriger un service du personnel de Baltimore au cours des cinq dernières saisons qui a recruté cinq joueurs qui ont ensuite gagné la reconnaissance du Pro Bowl. Il faisait partie d’une équipe qui a échangé contre le secondeur Roquan Smith en 2022 et l’ailier défensif Calais Campbell en 2020, ainsi que des éléments clés signés comme le secondeur extérieur Jadeveon Clowney, le receveur large Odell Beckham Jr. et le garde Kevin Zeitler. Lors de sa première saison en tant que directeur du personnel des joueurs en 2019, Hortiz a contribué à constituer une équipe affichant une fiche de 14-2, la meilleure de l’histoire de la franchise.

En 10 ans (2009-18) en tant que directeur du dépistage universitaire de Baltimore, l’œil d’Hortiz pour le talent était visible, alors qu’il supervisait un processus qui a abouti à la sélection de 13 joueurs à combiner pour 25 Pro Bowls et six Presse associée sélections All-Pro de la première équipe. Hortiz a eu un impact durable sur l’organisation de 2009 à 23 après que son rôle ait été élargi, alors que les Ravens ont repêché 18 Pro Bowlers et sept PA All-Pros de la première équipe à cette époque. Il a aidé à amener cinq fois PA Justin Tucker, membre de la première équipe All-Pro et six fois botteur du Pro Bowl, en tant qu’agent libre non repêché en 2012, ainsi que certains des meilleurs joueurs de la NFL de mémoire récente, couronnés par la classe de repêchage de 2018 qui comprenait l’ailier rapproché Mark Andrews et le quart-arrière Lamar Jackson, qui a remporté les honneurs de MVP de la ligue à sa deuxième saison.