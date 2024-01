Les Chargers de Los Angeles acceptent les conditions avec Jim Harbaugh comme entraîneur-chef

Les Chargers de Los Angeles ont accepté aujourd’hui les conditions avec Jim Harbaugh comme entraîneur-chef. Ancien quart-arrière des Chargers au cours des saisons 1999 et 2000, Harbaugh a passé les neuf dernières années à son alma mater en tant qu’entraîneur-chef de football de l’Université du Michigan. Harbaugh rejoint les Chargers après avoir mené le Michigan à trois championnats Big Ten consécutifs, trois apparitions consécutives dans les séries éliminatoires de football universitaire et une fiche parfaite de 15-0 la saison dernière qui a vu les Wolverines couronnés champions nationaux 2023.

“Jim Harbaugh est le football incarné, et je ne vois personne de mieux pour mener les Chargers vers l’avant”, a déclaré le propriétaire et président du conseil d’administration. Doyen Spanos. “Fils d’entraîneur, frère d’entraîneur et père d’un entraîneur qui a lui-même été entraîné par des noms comme Schembechler et Ditka, au cours des deux dernières décennies, Jim a mené des centaines d’hommes au succès partout où il a été – comme leur entraîneur. Et aujourd’hui, Jim Harbaugh revient chez les Chargers, cette fois en tant que notre entraîneur. Qui l’a mieux que nous ? »

“On ne crée pas un CV comme celui de Jim par accident, et on ne le fait pas soi-même”, a déclaré le président des opérations football. John Spanos. “Vous avez besoin d’une équipe. Et personne n’a construit une équipe avec autant de succès et de manière répétée dans l’histoire récente que Jim Harbaugh. Ses anciens joueurs ne jurent que par lui et ses adversaires ne jurent que par lui. Jim est l’un d’entre eux, et nous ne pouvions pas Je serais encore plus excité de le retrouver dans l’organisation des Chargers en tant qu’entraîneur-chef.

Harbaugh apporte avec lui une culture gagnante, affichant une fiche de 144-52 en tant qu’entraîneur-chef collégial et une fiche de 49-22-1 en tant qu’entraîneur-chef de la NFL. En quatre ans, il a mené les 49ers de San Francisco à trois matchs de championnat NFC consécutifs, dont une apparition au Super Bowl XLVII.

Avec un sens aigu du talent et une capacité à développer des joueurs, Harbaugh a entraîné neuf éventuelles sélections de premier tour au cours de son mandat de neuf saisons au Michigan (2015-23). Au cours de ses quatre saisons (2011-14) à San Francisco, Harbaugh a entraîné 17 joueurs pour un total de 30 sélections au Pro Bowl – le deuxième plus grand nombre de Pro Bowlers de la NFL à cette époque. Huit de ces joueurs ont également été reconnus comme sélections All-Pro de la première équipe de The Associated Pressdont les secondeurs Patrick Willis (deux fois) et NaVorro Bowman (trois fois).

“Mon amour pour le Michigan, y jouer et y revenir pour y entraîner, laisse un impact durable. Je serai toujours un Wolverine fidèle”, a déclaré Harbaugh. “Je suis extrêmement chanceux d’avoir eu le privilège d’être entraîneur dans des endroits où le parcours de la vie a créé pour moi des liens personnels forts. Après avoir travaillé comme entraîneur adjoint à Western Kentucky aux côtés de mon père, Jack, et comme assistant avec les Raiders. , être entraîneur-chef de l’USD, de Stanford, des 49ers et du Michigan – chacune de ces opportunités avait une signification, chacune me semblait personnelle. Lorsque je jouais pour les Chargers, la famille Spanos n’aurait pas pu être plus aimable ou plus accueillante. Être de retour ici on se sent comme à la maison et c’est formidable de voir que ces choses n’ont pas changé.

“Le seul travail que l’on commence au sommet est de creuser un trou, donc nous savons que nous devons gagner notre vie. Soyez meilleurs aujourd’hui qu’hier. Soyez meilleurs demain qu’aujourd’hui. Mes priorités sont la foi, la famille et le football, et nous sommes “Nous allons attaquer chacun avec un enthousiasme inconnu de l’humanité. Cette organisation met le paquet – investissant des capitaux, construisant des infrastructures et faisant tout ce qui est en son pouvoir pour gagner. De grands efforts sont synonymes de grands résultats, et nous ne faisons que commencer.”

L’un des entraîneurs les plus accomplis du football, Harbaugh a mené le Michigan à une fiche de 86-25 au cours de ses neuf saisons en tant qu’entraîneur-chef. Ses équipes ont remporté six fois les 10 victoires et ont disputé trois apparitions consécutives au CFP de 2021 à 2023, remportant le titre national la saison dernière et établissant un record scolaire avec 15 victoires. Depuis qu’il a pris la relève en tant qu’entraîneur-chef des Wolverines en 2015, Harbaugh a entraîné la meilleure défense du pays, n’accordant que 291,0 verges par match au cours de cette période. Le Michigan s’est classé cinq fois parmi les cinq meilleures défenses du pays au cours de ces neuf saisons, dont deux fois en tant que défense la mieux classée du pays.

Harbaugh a été nommé entraîneur de l’année 2011 dans la NFL par The Associated Press après sa première saison avec San Francisco lorsqu’il a mené les 49ers à la couronne de la division NFC Ouest avec une fiche de 13-3. Cette saison-là, la défense a mené la NFL avec 38 retraits et s’est classée n ° 1 en défense au sol, n’accordant que 77,3 verges par match au sol. L’équipe a réalisé une série de séries éliminatoires approfondies jusqu’à sa première de trois participations consécutives au match de championnat NFC, y compris une apparition au Super Bowl XLVII en 2012. Au cours des quatre années de Harbaugh à San Francisco, les 49ers ont mené la NFL en défense au sol (92,0 verges par match). ), tout en se classant n°2 en défense marquante (17,4 points par match), troisième en défense totale (310,2) et quatrième avec 122 points à emporter.

Avant de devenir entraîneur-chef de la NFL, Harbaugh a passé quatre ans à la tête de l’Université de Stanford (2007-10) et trois ans à l’Université de San Diego (2004-06). Il a redressé un programme de Stanford qui avait obtenu une fiche de 1-11 en 2006 et a mené le Cardinal à 29 victoires au cours de ses quatre saisons à Palo Alto, en Californie, dont une saison de 12 victoires qui a abouti à une victoire à l’Orange Bowl en 2010. Harbaugh a fait irruption dans l’entraîneur-chef se classe à San Diego, menant les Toreros à une fiche de 29-6 en trois ans.

Harbaugh a commencé sa carrière d’entraîneur en tant qu’entraîneur des quarts des Raiders d’Oakland de 2002 à 2003. Lors de sa première saison avec Oakland, les Raiders sont allés au Super Bowl XXXVII, tandis que le quart-arrière Rich Gannon a remporté les honneurs de MVP et a été nommé Pro Bowler et PA première équipe All-Pro.

En 15 ans en tant que quarterback de la NFL (1987-2001), Harbaugh a joué pour cinq organisations, dont avec les Chargers de 1999 à 2000. Il a fait ses débuts comme entraîneur alors qu’il jouait encore dans la NFL, travaillant comme assistant non rémunéré à Western Kentucky de 1994 à 2001, où son père, Jack, était l’entraîneur-chef. Harbaugh a été sélectionné avec le 25e choix au total lors du repêchage de la NFL en 1987 par Chicago et a commencé 140 des 177 matchs en carrière joués, lançant pour 26 288 verges et 129 touchés. Il a mené la NFL au classement des passeurs en 1995, remportant la reconnaissance du joueur de retour de l’année et une sélection au Pro Bowl après avoir mené les Colts à une apparition dans un match de championnat de l’AFC. Harbaugh est finalement allé chez les Chargers pendant deux saisons et est l’un des quatre quarts-arrières des Bolts à lancer 400 verges en un seul match.