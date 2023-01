Les Chargers de Brandon Staley sont restés stupéfaits après le retour historique des Jaguars: “Nous nous sommes étouffés”

JACKSONVILLE, Floride – Il y a sept mois, par une journée calme de l’intersaison début juin, j’étais assis sur un canapé dans le bureau de Brandon Staley à l’usine de Chargers dans le comté d’Orange. J’étais là pour interviewer l’entraîneur-chef au sujet de la prise de décision et de l’analyse en quatrième position, mais au début de la conversation, les mots de Staley ont dérivé vers quelque chose de plus large, quelque chose de plus profond – quelque chose qui peut sembler intangible mais qui a laissé de vraies blessures permanentes. pour toute personne associée à cette franchise.

“L’histoire de cette équipe quand je suis arrivé ici, c’était comme si quelqu’un allait se blesser, il allait perdre une avance, quelque chose de catastrophique allait se produire”, a alors déclaré Staley. “Il y a ce Chargering, et il y a tous ces facteurs externes que je connais dans ma vie, ce ne sont que des excuses. Ce ne sont que des excuses. Et donc, d’accord, eh bien, comment changez-vous cela? Eh bien, vous devez faire les choses différemment. Il faut avoir une approche différente. »

Staley a fait de son mieux pour éradiquer le nuage noir – “Chargering” – qui plane sur cette organisation. Il a essayé d’adopter cette approche différente. En 2021, il a embauché un membre du personnel d’analyse supplémentaire et s’est penché sur une prise de décision basée sur les mathématiques plus agressive, essayant d’établir un état d’esprit de tueur parmi ses joueurs au cours de sa première année de travail. Il a fait appel à un nouveau directeur de la performance sportive et a mis en place un processus plus avant-gardiste pour la récupération et le maintien des blessures, comme une période d’activation obligatoire au début des entraînements pour donner aux joueurs plus de temps pour déployer leurs muscles et s’étirer individuellement. Staley a été d’une franchise et d’une ouverture rafraîchissantes avec les médias, révélant le type de détails schématiques que peu, voire aucun, entraîneurs de la NFL sont prêts à partager.

Et pourtant, malgré les meilleurs efforts de Staley pour être différent, la saison des Chargers 2022 s’est terminée de manière vicieusement familière. Quelqu’un a été blessé. Les Chargers ont perdu une avance. Et quelque chose de catastrophique s’est produit.

Les Chargers sont tombés face aux Jaguars, 31-30, samedi soir au TIAA Bank Stadium lors de la ronde des éliminatoires. Ils menaient 27-0 en première mi-temps. Ils ont porté un 27-7 à la mi-temps. Ils ont remporté la marge de chiffre d’affaires 5-0.

Ils ont encore perdu.



Asante Samuel Jr. était incrédule après que les Chargers aient perdu une avance de 27-0 pour perdre le match éliminatoire de samedi. (Nathan Ray Seebeck / États-Unis aujourd’hui)

Franchement, catastrophique ne semble même pas être un mot assez fort pour ce qui s’est passé samedi soir.

Depuis 2000, les équipes qui ont gagné la marge de chiffre d’affaires par cinq ou plus étaient 142-4-1 avant ce jeu, selon TruMedia. Les Chargers sont maintenant la cinquième équipe à perdre, rejoignant les Browns de 2000 et 2010, les Cardinals de 2012 et les Buffalo Bills de 2007.

“Vous ne pouvez que prêcher autant”, a déclaré l’ailier serré Gerald Everett, qui a mené les Chargers avec 109 verges sur réception en six réceptions. “Cela se résume à ce que vous faites réellement sur le moment et à ce que vous ne permettez pas sur le moment.”

Staley a essayé de voler à pleine vitesse à travers ce nuage noir à 500 mph. Il s’est séparé, mais seulement brièvement. Le nuage s’est reconstitué, plus grand et plus sombre et encore plus inquiétant, faisant pleuvoir de l’acide sur les espoirs et les rêves de quelque chose de mieux, quelque chose de plus.

Je ne sais pas si Chargering est réel, mais c’était sacrément vrai samedi soir.

“Nous nous sommes étouffés”, a déclaré le rusher Kyle Van Noy.

Cette débâcle les dépasse tous. C’était la plus grosse avance des Chargers dans l’histoire de la franchise, selon Pro Football Reference – 27 points.

ALLER PLUS LOIN Trevor Lawrence mène un retour historique sur les Chargers

Comment est-ce arrivé?

Eh bien, cela a commencé tard dans la première mi-temps. Les Chargers menaient 27-0 lorsqu’ils ont récupéré le ballon sur leur propre ligne de 18 verges avec 3:11 à faire au deuxième quart. La première passe du quart-arrière Justin Herbert a été frappée sur la ligne. Au deuxième essai, Herbert a répondu avec un achèvement au receveur Keenan Allen, qui a réussi un plongeon sur un lancer bien placé. Cela a fait apparaître un troisième et un.

Herbert a déclaré après le match que le coordinateur offensif Joe Lombardi a appelé une course intérieure avec un « kill » intégré pour ce troisième essai. La mise à mort, ou audible, était une fin de balayage de jet autour. Toute la semaine, les Chargers avaient pratiqué ce jeu de balayage de jet avec le receveur DeAndre Carter en tant qu’homme de transfert, selon Herbert. Carter remplaçait déjà Mike Williams, qui a subi une fracture du dos lors de la défaite insignifiante des Chargers lors de la semaine 18 contre les Broncos. À ce stade du deuxième quart, cependant, Carter était hors du match en raison d’une blessure à la cheville, donc Michael Bandy, un ancien agent libre non repêché qui a commencé la saison dans l’équipe d’entraînement, était à la place de Carter.

Herbert est arrivé à la ligne et a vu un front de Jaguars aligné pour arrêter une course intérieure. Sur la base de ce look, Herbert a tué le jeu initial, vérifiant le balayage du jet. Herbert a pris le cliché et s’est tourné pour passer la main à Bandy, qui courait en mouvement de droite à gauche. Bandy ne cherchait même pas un transfert. Il n’était pas au courant du meurtre, a déclaré Herbert. Ils ont tâtonné l’échange. Bandy a récupéré, mais les Chargers ont été forcés de dégager. Et Trevor Lawrence a conçu un touché de 53 verges sur la possession qui a suivi pour mettre les Jaguars sur le tableau de bord avant la pause.



Michael Bandy n’était pas prêt à recevoir ce transfert de balayage de jet – un appel de jeu qui n’aurait jamais dû être fait. (Nathan Ray Seebeck / États-Unis aujourd’hui)

“J’aurais pu faire un meilleur travail en allant le voir et en lui disant exactement ce que nous devions faire”, a déclaré Herbert.

Mais ce n’était pas la faute d’Herbert.

L’appel de transfert de jet de Lombardi était une décision stupide en premier lieu, même si Carter avait été dans le match. Les Chargers ont effectué quatre balayages de jets vers Carter cette saison. Il a gagné un total de -21 verges – notez le signe négatif devant ce nombre – sur ces quatre touches.

Au-delà de cela, Bandy jouant des clichés significatifs dans un match éliminatoire est une mise en accusation de toute cette organisation. Bandy a gagné sa place dans l’équipe d’entraînement avec un bon camp d’entraînement. Et mon intention n’est pas d’empiler sur un joueur qui travaille dur et qui a apporté des contributions significatives cette saison. Mais une équipe qui essaie de gagner un Super Bowl doit faire mieux. Williams aurait été sur le terrain si Staley venait de reposer ses partants lors de la semaine 18. Et le directeur général Tom Telesco aurait dû ajouter plus de talents de réception au cours de la dernière intersaison. Peut-être une menace de vitesse qui, vous savez, pourrait prospérer dans ce type de concept de course latérale.

C’était le pivot du match. Et ça s’est effondré en seconde période. Les Chargers avaient une avance de 20 points et auraient dû être en mesure d’exécuter le chronomètre offensivement. Ils ont rassemblé seulement 7 verges au sol sur sept courses conçues au cours des deux derniers quarts. Ce n’est pas une faute de frappe. Sept.

Les Chargers n’ont pas traîné dans ce match jusqu’à ce que le panier de 36 verges de Riley Patterson ait navigué à travers les montants à la fin du temps imparti, et ils avaient 55 verges au sol sur 20 courses conçues dans le match. Blâmer le blocage. Blâmez les porteurs de ballon. Blame Lombardi et son équipe offensive. Blâme Staley. Blâmez tout le monde.

Les Chargers avaient une voie claire pour gagner ce match. Staley a toujours soutenu qu’il voulait être une «ligne d’équipe de mêlée» physique. Quand ils avaient le plus besoin d’être cette équipe, ils ont échoué. Épiquement.

“Certes, lorsque vous avez ce type d’avance, si vous pouvez posséder le ballon assez efficacement, alors il n’y aura pas assez de temps (pour un retour)”, a déclaré Staley. “Et nous n’avons tout simplement pas fait cela.”

La défense avait déconcerté Lawrence en première mi-temps avec des couvertures déguisées et des blitz. L’entraîneur des Jaguars, Doug Pederson, s’est ajusté en seconde période et a accéléré le rythme de son attaque. Les Chargers n’étaient pas préparés pour la ride et l’unité de Staley est tombée à plat.

Les Jags ont couru 15 parties sans caucus dans le jeu, selon TruMedia. Douze d’entre eux sont venus en seconde période. Sur ces 12, les Jaguars ont en moyenne 10,5 verges par jeu. Lawrence a réussi trois passes de 20 verges ou plus en seconde période. Tous sont sortis de clichés sans caucus, y compris le touché de 39 verges de Zay Jones qui a réduit l’avance des Chargers à 30-20 au troisième quart. C’était une couverture ratée, et Jones s’est largement ouvert dans la zone des buts. Les Chargers ont marqué leurs seuls points de la seconde mi-temps sur un panier de 50 verges de Cameron Dicker sur la possession précédente.

“Nous devons être meilleurs dans les situations de tempo”, a déclaré le secondeur Drue Tranquill. “Nous devons être dans une meilleure condition physique, à tous les niveaux.”

Les Chargers ont commis une série de pénalités défensives dévastatrices en seconde période.

Joey Bosa a été signalé pour s’être aligné dans la zone neutre lors d’un troisième essai au troisième quart, annulant un sac de Bryce Callahan. Les Jaguars ont marqué un touché sur ce trajet pour réduire l’avance des Chargers à 27-14. Bosa a également été condamné à deux pénalités antisportives, l’une pour s’être plainte aux officiels et l’autre pour avoir claqué son casque près de la ligne de touche des Chargers après ce qu’il semblait considérer comme un autre appel manqué au quatrième quart. Le deuxième antisportif a déplacé la tentative de deux points des Jaguars de la ligne de 2 mètres à la ligne de 1 mètre, et Lawrence s’est converti en un coup furtif pour porter le score à 30-28.

“Nous ne pouvons pas perdre notre sang-froid comme ça”, a déclaré Staley.

“Je ne vais pas dire ce que je pense et recevoir une amende plus que je ne le suis déjà”, a déclaré Bosa dans le vestiaire après la défaite.

Le demi de coin recrue Ja’Sir Taylor – jouant à la place de Michael Davis, blessé – a commis une pénalité pour interférence de passe sur un deuxième et 19 au quatrième quart qui a donné aux Jaguars une nouvelle série de downs. Les Jaguars ont marqué un touché et converti ce faufil de deux points tard dans le trajet. Dicker avait raté un panier de 40 verges – juste son deuxième coup de pied manqué de la saison – pour donner le ballon aux Jaguars pour cette possession. Les Chargers ont fait face à un quatrième et un 3 sur la tentative de Dicker, mais Staley a choisi de ne pas y aller dans un écart continu par rapport à son processus de 2021.

Davis a subi une blessure aux pectoraux au troisième quart et a dû quitter le match. Taylor a un avenir dans cette ligue, mais il est encore jeune et il a commis des erreurs critiques tout au long de ce match.

“Nous avons eu beaucoup trop de pénalités en seconde période qui nous ont vraiment fait mal”, a déclaré Staley.

Et puis, avec le match en jeu, les Chargers, eh bien, Chargered, dans l’exercice de deux minutes. Les Jaguars ont affronté un quatrième et un de la ligne des 41 verges de Los Angeles. Pederson a organisé une course contre le porteur de ballon Travis Etienne Jr. qui l’a mis en tête-à-tête contre Asante Samuel Jr., qui a eu trois interceptions dans le match. Etienne a battu Samuel au bord et a mis en place le panier gagnant de Patterson.

La défense du périmètre a été un problème pour les Chargers toute la saison. Et ce problème est réapparu dans le plus grand moment du jeu.

“Vingt-deux ans de football dans ma vie”, a déclaré le safety Derwin James Jr. “Celui-ci fait probablement le plus mal.”

Dans le vestiaire après la défaite, Herbert était assis devant son casier, toujours en uniforme, regardant droit devant lui. La douleur était évidente dans le vide de son regard. Ses coéquipiers autour de lui sont revenus des douches, se sont habillés et ont fait leurs valises. Alors que Van Noy sortait du vestiaire, il s’arrêta devant le casier d’Herbert, l’embrassa longuement et lui murmura quelques mots à l’oreille.

L’étreinte prit fin et Herbert fit un signe de tête à Van Noy. Puis il se rassit. En regardant. Envie de quelque chose de mieux, quelque chose de plus.



Le regard sur le visage de Justin Herbert longtemps après la fin du match de samedi a raconté l’histoire de cette perte douloureuse. (Mark J. Rebilas / USA Today)

Il portait toujours ses crampons noirs. Tous les Chargers avaient porté des crampons noirs pour ce match.

Vers la fin d’une réunion d’équipe mercredi, selon les joueurs, Staley avait montré une photo des Bulls de la fin des années 1990 – Michael Jordan, Scottie Pippen, Dennis Rodman, Toni Kukoc et Ron Harper – tous sortant du terrain en baskets noires. Il a dit à l’équipe qu’il voulait que tout le monde porte des crampons noirs samedi soir en hommage à cette équipe.

Message de Staley lors de la rencontre, selon un joueur : « Nous nous ressemblons. Nous défendons quelque chose. Nous allons tous le faire ensemble.

Les joueurs se sont ralliés à l’idée. Une autre tactique de motivation d’un entraîneur essayant de le faire différemment. Les gars du football ne canalisent pas les idées de basket-ball. Mais Staley l’a fait.

Ça a marché. Jusqu’à ce que tout s’effondre.

Ce n’est qu’à 12 h 06 HE – près de 40 minutes après que l’horloge du stade TIAA Bank ait atteint le triple zéro – qu’Herbert a commencé à retirer son uniforme.

Il enleva ses crampons, les noirs, puis se laissa retomber sur son siège.

Doué du bras de fusée censé conduire cette organisation vers une nouvelle ère, Herbert s’est assis, a regardé fixement et a senti le poids d’un nuage sombre qui pourrait ne jamais se dissiper.

(Photo du haut de Brandon Staley : Chris Carlson / Associated Press)