Les Chargers contre les Jaguars sont les meilleurs jeux du même jeu dans le week-end Wild Card

Les Chargers de Los Angeles et les Jaguars de Jacksonville, à la surprise générale, pourraient bien être le match le plus excitant et le plus attendu du NFL Super Wild Card Weekend.

Rendons le jeu encore plus excitant en saupoudrant un même pari de jeu.

N’oubliez pas que les parlays sont difficiles à encaisser, vous voudrez peut-être ne mettre que quelques dollars là-dessus. Mais, cela étant dit, je vais faire de mon mieux pour nous concocter un gagnant.

Plongeons-y.

Meilleurs choix de jeu dans le même jeu pour les Chargers contre les Jaguars

Moneyline des jaguars

Austin Ekeler à tout moment TD

Travis Etienne 80+ verges au sol

Keenan Allen 70+ verges sur réception

Moneyline des jaguars

Je pense que la mauvaise équipe est favorisée dans ce match, donc je vais sauter partout sur les Jaguars pour gagner le match et ajouter cela à ce pari.

La défense des Jaguars mène la NFL en verges adverses par match au cours de leurs trois derniers matchs, et Trevor Lawrence a sans doute été le meilleur quart-arrière de la ligue au cours de la seconde moitié de la saison.

Les Chargers, selon la plupart des mesures, ne correspondent pas bien à Jacksonville, et une défaite contre eux la semaine 3 en est la preuve.

Austin Ekeler À tout moment TD

Austin Ekeler a mené la NFL au chapitre des touchés cette saison, trouvant la zone des buts 18 fois. 13 d’entre eux étaient des touchés précipités et il a ajouté cinq touchés au total. Il est le favori des paris pour trouver la zone des buts dans ce jeu, et pour une bonne raison.

Ajoutons-le au jeu pour augmenter un peu les chances.

Travis Etienne 80+ verges au sol

Travis Etienne doit se lécher les lèvres lors du match qu’il a ce samedi soir. Les Chargers arborent la pire défense de course de toute la NFL, se classant bon dernier en verges adverses par course, abandonnant 5,4 verges par course.

Etienne, qui a récolté en moyenne 5,1 verges par course sur la saison, devrait avoir une journée sur le terrain dans ce match.

Keenan Allen 70+ verges sur réception

Avec Mike Williams peu susceptible de jouer en raison d’une blessure de la semaine 18, Keenan Allen va avoir une tonne de travail. Il a enregistré au moins 70 verges sur réception lors de cinq de ses six derniers matchs, et il vient de remporter un match contre Denver où il a inscrit huit des 11 cibles pour 102 verges et deux touchés.

S’il obtient plus de 70 verges contre les Jaguars, cette étape du pari encaissera.

Cotes de pari : +859

