Ou du moins, c’est la chose la plus facile à vous dire quand « The Wellerman », une chanson de chasse à la baleine du 19ème siècle, vous frappe à la tête depuis une semaine d’affilée.

L’air joyeux sur le sucre, le thé et le rhum est au centre d’une tendance très cool et bien exécutée sur TikTok lancée par le musicien écossais Nathan Evans. Sa version de la chanson, qui était auparavant devenue populaire par le groupe The Longest Johns, a recueilli près de 5 millions de vues sur l’application de partage de vidéos TikTok.

« Je pense que c’est parce que tout le monde se sent seul et coincé à la maison pendant cette pandémie et que cela donne à chacun un sentiment d’unité et d’amitié », a déclaré Evans, le chanteur de 26 ans d’Airdrie, en Écosse, à CNN.

«Et les baraques sont géniales car elles rassemblent des tas de gens et tout le monde peut participer. Vous n’avez même pas besoin de pouvoir chanter pour vous joindre à un bidonville!»

Depuis qu’Evans a publié sa chanson sur TikTok fin décembre, d’autres musiciens ont utilisé la fonction de duo de l’application pour ajouter leurs propres voix et instruments au mélange, ce qui a abouti à un kaléidoscope harmonique d’interprétations qui ont gagné leur propre popularité. D’autres chants de mer ont également décollé (il y a une certaine différence dans la définition de ces chants maritimes, mais nous nous en tiendrons aux chants pour l’instant). Tout le monde passait un bon moment.

Ensuite, les choses sont devenues bizarres. Les utilisateurs de TikTok ont ​​commencé à créer des chants de dubstep. Smash Mouth’s 1999 « All Star », déjà un mème divin à part entière, eu le traitement bidonville . La prise de conscience de cette nouvelle tendance nautique a migré vers Twitter et d’autres plateformes de médias sociaux. « The Wellerman » a grimpé dans les charts Spotify.

Pour une raison quelconque, les cabanes de mer ont touché un nerf. Et oui, vous pouvez le considérer comme une autre bizarrerie sur Internet. Mais sûrement, il doit y avoir quelque chose de plus ici, non? Sinon, pourquoi les gens diraient-ils des choses comme « 2021 est l’année du bidonville , « ou publier des mèmes sur la façon dont » The Wellerman « est devenu une partie de la bande originale de notre état actuel de crise mondiale et politique aiguë?

« Je ne peux pas dire si tout le bidonville de la mer est la distraction parfaite et saine de l’horreur de la vie en 2021, ou le dernier clou dans le cercueil de ma psyché », Mark Hoppus, le leader de Blink-182, a déclaré sur Twitter

C’est vrai que les chansons sont assez accrocheuses, et c’est par conception. Les chants sont un type de chant de travail, transmis par des ouvriers, souvent sous-payés et surmenés, pour alléger la monotonie de leur labeur.

Monotonie et incertitude économique? Dans notre 2021? Peut-être que ce n’est pas si difficile après tout.

Ce bidonville est également un autre exemple de la gamme culturelle de TikTok. L’application de partage de vidéos catapulte régulièrement la musique meme en bangers de premier plan et transforme déjà de grands succès comme le « WAP » de Cardi B en moments culturels majeurs. (Et oui, il existe maintenant des versions bidonvilles de « WAP ».) C’est là qu’une blague amusante sur une comédie musicale « Ratatouille », de toutes choses, peut devenir un véritable événement, et où les airs du passé, que ce soit être « Dreams » de Fleetwood Mac ou une chansonnette nautique du 19ème siècle, peut être remixé et renaître en un instant.

Et tout cela se produit parce qu’une personne voit ce qu’une autre a fait et décide de se joindre à nous. En fait, Evans dit que c’est sa partie préférée de regarder la tendance grandir.

«Tant de personnes se sont jointes, et aussi le bonheur et la joie que cela a apporté à tant d’autres personnes, c’est absolument incroyable», dit-il.

Ce type d’échange est littéralement la base des traditions folkloriques, et l’une des raisons pour lesquelles les chants de mer et la musique des gens ordinaires sont maintenus vivants à travers l’histoire et à travers les cultures.

Était-ce juste le bon moment dans le temps, où, isolés et agités, désireux de se libérer des bouleversements politiques et des inquiétudes existentielles, les gens ont choisi de traverser les océans et de se livrer à une petite obsession des bidonvilles?

Peut être. Ou peut-être que cela ne devrait pas avoir de sens, et nous devrions simplement continuer avec.