Le géant de l’infrastructure Balfour Beatty va étendre son déploiement de technologies capables de gérer la consommation d’énergie sur ses sites et, on l’espère, de réduire les émissions de carbone dans le processus.

Le système, baptisé EcoNet, a été développé avec deux autres sociétés, Sunbelt Rentals UK et Invisible Systems.

Dans un communiqué publié lundi, Balfour Beatty a déclaré que le système fonctionnait en « contrôlant et en réduisant la production d’énergie des appareils clés des cabines, comme ceux des cuisines, des salles de séchage et des bureaux ».

La technologie, a-t-il ajouté, avait été « configurée pour gérer de manière autonome la demande de puissance en éteignant automatiquement les appareils et les équipements lorsqu’ils ne sont pas utilisés. »

En ce qui concerne la façon dont les chantiers de construction sont alimentés, Balfour Beatty a déclaré que cela avait été fait grâce à l’utilisation de générateurs diesel ou en raccordant un site au réseau national.

L’espoir est qu’en «limitant les utilisations inutiles», EcoNet pourra réduire la demande sur le réseau ou les générateurs, ce qui contribuera à son tour à réduire les émissions.

Le système a été initialement utilisé par l’entreprise en mai de cette année dans le cadre d’un projet dans le nord de l’Angleterre. Il a été déployé sur 21 sites à ce jour. Le plan est d’introduire la technologie sur 50 «sites en direct» d’ici l’été prochain, et de l’utiliser sur tout nouveau site basé au Royaume-Uni abritant plus de six cabines.

Un vaste secteur aux émissions à la hauteur

Dans son ensemble, l’environnement bâti est responsable d’une quantité importante d’émissions.

Selon un rapport de l’Alliance mondiale pour les bâtiments et la construction, l’Agence internationale de l’énergie et le Programme des Nations Unies pour l’environnement, la construction et l’exploitation des bâtiments étaient, à l’échelle mondiale, responsables de 36% de la consommation finale d’énergie en 2018.

Publié en décembre 2019, le Global Status Report for Buildings and Construction a également déclaré que, dans le monde entier, le secteur représentait 39% des émissions de dioxyde de carbone liées à l’énergie en 2018. Le rapport a ajouté que les émissions des bâtiments ont atteint 9,7 gigatonnes de dioxyde de carbone en 2018. .

De son côté, les émissions de carbone Scope 1 et 2 de Balfour Beatty se sont élevées à 210632 tonnes d’équivalent dioxyde de carbone en 2019, contre 224.430 tonnes en 2018, soit une baisse de 6,1%.

Innovation et données

La technologie déployée par Balfour Beatty est le dernier exemple d’entreprises connectées à des projets d’infrastructure adoptant la technologie.

Cette semaine, il a été annoncé qu’Enel Green Power Brasil Participacoes, la filiale brésilienne d’énergie renouvelable du groupe Enel, avait commencé la construction de cinq usines d’énergie renouvelable dans le nord-est du pays.

Les chantiers de ces développements exploitent une gamme d’innovations, des drones et machines automatisées aux outils numériques et à l’assistance à distance. Selon la société, on espère que ces technologies amélioreront l’efficacité, la sécurité et la qualité des développements.

De retour au Royaume-Uni, le mois dernier, il a été annoncé qu’une collaboration entre le monde universitaire et les entreprises travaillerait sur le développement de «tuyaux intelligents à faible émission de carbone» qui pourraient être déployés dans de grands projets d’infrastructure.

À l’époque, l’Université de Birmingham avait déclaré que le programme serait dirigé par une société appelée Aquaspira, spécialisée dans la production de tuyaux de drainage de grand diamètre.

Un aspect du projet se concentrera sur l’intégration de capteurs dans la tuyauterie. Cette technologie sera utilisée pour «détecter et signaler les changements dans les conditions environnementales», ce qui permettra à son tour d’identifier et de remédier rapidement à tout problème problématique.