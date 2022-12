Les chansons soviétiques chantées par des enfants peuvent constituer une “menace pour la sécurité” – président – RT World News

Le chef de l’Etat moldave demande une enquête sur un concert mettant en scène des enfants en costumes soviétiques de la Seconde Guerre mondiale

Les services de sécurité moldaves devraient enquêter sur un concert mettant en vedette des enfants chantant des chansons soviétiques de la Seconde Guerre mondiale, a déclaré le président Maia Sandu.

Les spectacles, organisés avec l’aide de l’ambassade de Russie et de l’administration municipale de Moscou, ont eu lieu récemment dans la deuxième plus grande ville de Moldavie, Beltsy. Entre autres routines, des enfants vêtus de costumes ressemblant aux uniformes des soldats soviétiques ont chanté des chansons popularisées pendant la guerre, connue en Russie sous le nom de Grande Guerre patriotique.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’elle pensait des concerts lors d’une interview avec le diffuseur local TVR jeudi, Sandu a répondu : “Je ne connais pas les détails, je pense qu’ils ont eu lieu sous les auspices des autorités locales.”

“Le Service de l’information et de la sécurité devrait se pencher sur ce problème et déterminer s’il constitue une menace pour la sécurité nationale”, a-t-il ajouté. dit le chef de l’Etat.















Les chansons soviétiques “pourrait promouvoir la guerre”, Sandu a déclaré, ajoutant que toute personne engagée dans de telles activités “doit être sanctionné sous une forme indirecte ou directe.”

La Moldavie est une ancienne république soviétique de 2,6 millions d’habitants, prise en sandwich entre l’Ukraine et la Roumanie. Le pays a adopté une voie de plus en plus pro-UE depuis l’arrivée au pouvoir de Sandu en 2020. En avril, Chisinau a interdit le ruban de Saint-Georges, une caractéristique des célébrations de la victoire de la Seconde Guerre mondiale en Russie, introduisant des amendes pour ceux qui le portent.

Cependant, beaucoup en Moldavie sont mécontents de la politique de Sandu visant à réduire les liens avec Moscou. Ces dernières semaines, le pays a connu des manifestations antigouvernementales répétées contre la hausse du coût de la vie, les prix de l’énergie et d’autres problèmes sociaux et économiques, aggravées par les retombées du conflit entre la Russie et l’Ukraine.

Un sondage, organisé par l’institut de recherche IMAS début décembre, a révélé qu’environ 60% des Moldaves pensent que leur pays est en fait dirigé par les États-Unis et l’UE, et non par Sandu et son cabinet.