Les chansons qui pourraient gagner l’Eurovision et les nouveautés à surveiller | Actualités Ents & Arts

Regardé par des millions de personnes à travers le monde, le concours Eurovision de la chanson est une Marmite musicale – qu’on l’aime ou qu’on la déteste – même son critique le plus féroce ne peut pas dire qu’il est ennuyeux.

Cette année est bien sûr quelque chose de spécial – pour la première fois, deux pays (l’Ukraine et le Royaume-Uni) accueilleront conjointement l’événement qui a est descendu sur le front de mer de Liverpool dans toute sa splendeur multicolore.

Alors, alors que les fans de pop se préparent pour le marathon de samedi de 26 actes en quatre heures, qui, pensons-nous, remportera l’emblématique trophée du microphone en verre de l’Eurovision ?

Image:

Loreen



Les trois premiers

La Suède – le berceau de la royauté de l’Eurovision Abba – est la favorite pour gagner.

Loreen – qui a remporté le concours en 2012 avec Euphoria – revient maintenant avec sa nouvelle chanson Tattoo, un banger électrique avec une voix à couper le souffle.

Et la science est de son côté, les artistes pop féminins solo étant les plus susceptibles de remporter le concours, selon une étude récente de l’agence de marketing numérique Evoluted.

Gagner cette année placerait la Suède à égalité avec l’Irlande pour le plus grand nombre de victoires (sept) et ferait de Loreen la première femme à remporter plus d’une fois.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





4:04

« Je veux créer quelque chose qui compte »



Le morceau hyper-pop-rap finlandais Cha Cha Cha est également très apprécié des bookmakers.

La chanson est interprétée par La chanteuse finlandaise Kaarija – un pro de la pose sur le tapis rouge avec sa doudoune à manches vert fluo et sa coupe de cheveux au bol.

Image:

Kaarija



Son nom est un habile jeu de mots en finnois sur les verbes « to wrap / and to rap » et sa chanson s’inspire de la sensation de perdre ses inhibitions après un verre ou deux. Le chanteur de 29 ans a décrit le morceau à Sky News comme suit : « Beaucoup de puissance, d’énergie et de feu ».

Image:

Tvorchi



Duo électronique Tvorchicomposé du producteur Andrii Hutsuliak et du chanteur Jeffery Kenny, concourra pour l’Ukraine avec leur chanson entraînante Heart Of Steel.

Avec leur nom de groupe signifiant « créatif » en ukrainien, leur chanson est un message discret de défi visant la Russie, l’envahisseur de leur patrie.

Ils espèrent bien sûr ramener le prix en Ukraine, qui n’a pas pu accueillir le spectacle de cette année en raison de la guerre.

Image:

Mae Muller. Photo : Sarah Louise Bennett



Qu’en est-il du Royaume-Uni ?

Mae Muller est l’espoir du Royaume-Uni cette année, avec un morceau de rupture pop et énergique appelé I Wrote A Song.

La piste de danse contient des paroles ironiques sur un ex-petit ami infidèle.

En savoir plus:

Volodymyr Zelensky interdit de s’adresser à l’Eurovision

Tout ce que vous devez savoir sur l’Eurovision

Tvorchi sur l’Eurovision, la guerre et leur message à la Russie

Elle a expliqué l’inspiration de la chanson sur TikTok : « J’étais vraiment ennuyée par ce type. Je voulais faire quelque chose de fou, peut-être brûler sa maison, je ne sais pas.

« Mais à la place, j’ai pris la grande route et j’ai écrit une chanson. Et ça s’appelle la croissance, mesdames et messieurs. »

Avec une routine de danse énergique et une section facile à chanter de « da dada dada da’s », il a de bonnes chances de figurer dans le top 10.

Image:

Blanca Paloma



Aussi en course

L’Espagnole Blanca Paloma chantera Eaea qui a un son espagnol authentique, fusionné avec une ligne de synthé forte.

Paloma a déclaré que la chanson représente un « chant à sa défunte grand-mère », qui avait inspiré une grande partie de sa musique.

La Norvégienne Alessandra chantera Queen Of Kings, une sensation pop avec un refrain super accrocheur. Comparé à Lady Gaga, c’est déjà l’une des chansons les plus écoutées de la compétition.

Et La Zarra de France chantera la chanson sensuelle de la torche Evidemment (qui se traduit par « évidemment » en anglais).

Le morceau en français a été créé spécialement pour le concours, co-écrit par La Zarra elle-même, et elle l’a décrit comme une véritable « chanson » française sur l’amour, l’importance de s’aimer et la volonté d’atteindre le bonheur complet dans ce qui peut souvent être un monde complexe.

Image:

Teya & Salena



Qu’en est-il des chansons de nouveauté?

Peut-être plus importants que les gagnants potentiels, sont les actes dont tout le monde parlera dimanche matin.

L’Autriche devient toute littéraire, avec l’entrée de Teya et Salena Who The Hell Is Edgar?, sur le fantôme de l’écrivain américain Edgar Allan Poe. Cela, et les sites de streaming qui changent d’artistes. Un mélange assez éclectique.

Image:

Voyageur



Le groupe croate de shock-rock Let 3 chantera un morceau intitulé Mama SC, qui comprend les paroles : « Mama a acheté le tracteur », « Armageddon granny » et « War, war, evil little psychopath ».

Alors qu’ils se produiront dans des tenues militaires aux couleurs vives sur la scène de l’Eurovision, ils auraient eu des ennuis en Croatie pour s’être déshabillés en public et se produire nus.

Cliquez pour vous abonner au Sky News Daily où que vous obteniez vos podcasts

L’entrée australienne – Voyager – est un groupe vétéran de prog-metal qui a dit que son morceau était comme « Duran Duran, mais lourd » – ce qui semble… intéressant.

Sky News sera à Liverpool avec des mises à jour, un blog en direct et toutes les plus grandes nouvelles du concours au fur et à mesure.