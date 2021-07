Les chansons les plus populaires de Dilip Kumar : Un voyage dans le passé ! | Actualités musicales

New Delhi : la légende de Bollywood Dilip Kumar, célébrée en grande partie comme le « roi de la tragédie » du cinéma hindi, jouissait d’une célébrité soutenue par bien plus que cette image. Parmi les nombreuses facettes qui définissent son statut légendaire figurent les chansons filmées sur lui.

Les années 1950 et 1960 ont été considérées comme l’âge d’or de la musique de film hindi. Mohammad Rafi, la voix masculine régnante de l’époque, était principalement la voix de choix de Dilip Kumar, bien que le comédien ait également synchronisé les lèvres avec de nombreux joyaux de Manna Dey et Mukesh.

Il n’y avait pas de démarcation officielle, mais les trois titans qui composaient le triumvirat de Bollywood de l’époque — Dilip Kumar, Raj Kapoor et Dev Anand – sont musicalement souvent identifiés avec Mohammed Rafi, Mukesh et Kishore Kumar respectivement, comme les voix de lecture les plus proches de leur personnage à l’écran.

En fait, l’association entre la voix de Rafi et Dilip Kumar à l’écran était si bouleversante que longtemps après le décès du chanteur légendaire, les chansons du comédien ont été enregistrées par le clone de Rafi, Mohammad Aziz, dans des films comme « Karma » et « Saudagar ».

En fait, Dilip Kumar, Rafi et le regretté compositeur légendaire Naushad étaient un trio qui est crédité d’une série d’albums de films inoubliables à l’âge d’or, notamment « Gunga Jumna », « Ram Aur Shyam », « Dil Diya Dard Liya », « Kohinoor », « Aadmi », « Deedar », « Leader », « Mela », « Amar », « Uran Khatola », « Aan » et « Sunghoursh ».

Écrire sur Les chansons mémorables de Dilip Kumar dans les films hindi pourrait remplir un livre entier. Nous en reprenons quelques-uns qui vous ramèneraient dans le passé, à l’époque où le comédien de Bollywood régnait sur le grand écran avec son charme.

UDE JAB JAB ZULFEIN TERI

La chanson figure dans le film de 1957 « Naya Daur ». Composé par OP Nayyar, le numéro plein d’entrain est chanté par Mohammed Rafi et Asha Bhosle. La chanson, illustrée sur Dilip Kumar et Vyjayanthimala, a capturé une facette vivante de la personnalité de l’acteur largement appelé Tragedy King.

YEH DESH HAI VEER JAWAANO KA

Chantée par Mohammed Rafi et Balbir, la chanson figurait dans « Naya Daur », sorti en 1957. Illustrée sur Dilip Kumar, la chanson continue d’être l’un des plus grands hymnes patriotiques que Bollywood ait jamais créés.

DIL TADAP TADAP KE

La chanson est tirée du film « Madhumati », sorti en 1958 et mettant en vedette Dilip Kumar aux côtés de Vyajanthimala. Le numéro a été chanté par Mukesh et Lata Mangeshkar, et composé par Salil Chowdhury.

SUHANA SAFAR AUR YEH MAUSAM HASEEN

La chanson était tirée du film « Madhumati » de 1958 et a été photographiée sur Dilip Kumar. La chanson a été écrite par Salil Choudhury et chantée par Mukesh. La piste a capturé l’amour pour les montagnes et la météo alors que le personnage de Dilip Kumar se promenait sur les collines.

MADHUBAN MEIN RADHIKA

La composition attachante est tirée du film « Kohinoor » de 1960. Il définit l’image musicale de Dilip Kumar – composé par Naushad et exprimé par Rafi. Les paroles ont été écrites par Shakeel Badayuni.

TERE HUSN KI KYA TAREEF KARUN

L’une des chansons les plus romantiques des années 1960, la chanson était tirée du film « Leader », sorti en 1964. Le film mettait en vedette Dilip Kumar face à Vyjayanthimala. La chanson a été chantée par Lata Mangeshkar et Mohammed Rafi.

SAALA MAIN TOH SAAHAB BAN GAYA

La chanson figurait dans le film « Sagina » de 1974 et est un numéro rare enregistré pour Dilip Kumar dans la voix de Kishore Kumar. La musique est composée par SD Burman, et le film met en vedette Dilip Kumar avec sa femme Saira Banu et Aparna Sen.

NAIN LAD GAYI HAI

La chanson était tirée du super hit » Gunga Jumna » de 1961, produit par Dilip Kumar lui-même et réalisé par Nitin Bose. La chanson a été écrite par Shakeel Badayuni, composée par Naushad et chantée par Mohammad Rafi. Le film met en vedette Dilip Kumar et Vyjayanthimala.

DIL DIYA HAI JAAN BHI DENGE

La chanson est tirée du réalisateur « Karma » de Subhash Ghai de 1986, un drame d’action patriotique pop multistars qui mettait également en vedette Nutan, Anil Kapoor, Jackie Shroff, Naseeruddin Shah, Sridevi, Poonam Dhillon et Anupam Kher. La chanson est devenue un hymne populaire de Bollywood à la sortie du film. Il est composé par Laxmikant-Pyarelal sur les paroles d’Anand Bakshi.

IMLI KA BOOTA

Le numéro populaire est tiré du film « Saudagar », sorti en 1991. La piste de tapotement définit l’amitié à l’écran entre Dilip Kumar et les personnages de Raaj Kumar. La chanson composée par Laxmikant-Pyarelal fait chanter Mohammad Aziz pour Dilip Kumar.