La Semaine musicale de Strictly Come Dancing verra les célébrités restantes danser sur des airs emblématiques sur le sol de la salle de bal ce week-end.

Du fantôme de l’opéra à Chitty Chitty Bang Bang, il y aura une concurrence féroce samedi alors que les six couples de danse restants se pavanent sur des chants musicaux bien connus.

Alors que les six célébrités se rapprochent de la finale Strictly et ont une chance de gagner le Glitterball, la pression est exercée pour que chaque étoile fasse sa marque et montre ses améliorations devant le jury.

Cela vient peu de temps après que l’émission de la BBC ait fait ses adieux à Clara Amfo et Aljaz Škorjanec après leur élimination lors de la danse de la semaine dernière.







(Image: BBC)



Cette semaine, Maisie Smith et Gorka Marquez se lanceront dans la petite boutique des horreurs.

Ranvir Singh et Giovanni Pernice danseront la valse viennoise sur l’air She Used To Be Mine de Waitress.

Bill Bailey et Oti Mabuse affronteront le tango argentin sur la chanson emblématique Phantom Of The Opera.







(Image: BBC / Guy Levy)









(Image: PA)



HRVY et Janette – qui ont marqué l’histoire de Strictly Come Dancing après avoir obtenu la partition parfaite lors de la sixième semaine – danseront sur l’air One de A Chorus Line.

Le couple jouera l’American Smooth.

Jamie Laing et sa partenaire professionnelle Karen Hauer danseront le jive sur la chanson Everybody’s Talking About Jamie.







(Image: PA)



JJ et Amy complètent la programmation de cette semaine avec une performance de Charleston à Chitty Chitty Bang Bang.

Dans les prochains jours, les célébrités restantes devront faire face à des heures épuisantes de répétitions alors qu’elles se préparent pour un autre week-end de performances époustouflant.

Attendez-vous à un drame élevé et encore plus de paillettes que la normale.

