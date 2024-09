Les chansons des Eagles sont l’effet spécial de Sphere

Don Henley n’est pas un gars connu pour sous-estimer sa propre importance, mais il a observé son environnement samedi soir et a reconnu que les Eagles – les Eagles qui font des tubes, qui gagnent de l’argent et qui inspirent les faux groupes dans « Almost Famous » – n’étaient pas tout à fait ce que les milliers de personnes avant lui étaient venues voir.

« Nous serons le groupe de musique de la soirée », a-t-il déclaré, l’un des neuf petits hommes présents sur scène sous le dôme caverneux et illuminé de Sphere. « Vous vous souvenez des vieux films muets en noir et blanc, où l’organiste jouait la musique du film ? C’est ce que nous sommes, nous sommes l’organiste. »

Avec deux concerts au cours du week-end dernier, les Eagles sont devenus le quatrième groupe à jouer dans cette salle ultramoderne – après U2, Phish et Dead & Company – juste derrière le complexe Venetian sur le Strip de Las Vegas ; vous avez maintenant entendu parler de l’écran vidéo de 160 000 pieds carrés de Sphere, de son système haptique au dossier des sièges et des 2 milliards de dollars que le cerveau du bâtiment, le directeur général de Madison Square Garden Entertainment, James Dolan, a dépensé pour lui donner vie il y a presque exactement un an.

Mais si 12 mois de vidéos TikTok et Instagram ont sans doute atténué le choc initial de l’endroit, Henley avait raison de supposer que les amateurs de Sphere viennent toujours ici pour être époustouflés. Samedi soir, le deuxième des 20 concerts des Eagles prévus jusqu’en janvier, les gens étaient ouh-ing et aah– avant même que la musique ne commence, ils furent accueillis dès leur entrée par une énorme fresque photoréaliste réunissant des dizaines de monuments de la ville natale du groupe à Los Angeles, dont le Château Marmont, l’observatoire Griffith, la porte de Paramount Pictures et, bien sûr, le Troubadour, où Henley et le cofondateur des Eagles, Glenn Frey, se sont rencontrés au début des années 1970 en tant que membres du groupe itinérant de Linda Ronstadt. (Inévitablement, une maquette minutieuse du Troubadour à l’intérieur du Venetian est désormais l’endroit où vous pouvez acheter des sweats à capuche et des sacs à dos des Eagles.)

Le spectacle de deux heures du groupe offre de nombreux plaisirs pour les yeux, notamment une scène sur la musique « In the City » dans laquelle vous vous élevez d’une sorte de panoptique d’immeuble crasseux pour survoler un paysage verdoyant rendu dans des tons verts et bleus presque criards. « J’espère que vous avez apporté votre Dramamine », a déclaré Henley, provoquant de grands éclats de rire chez un public majoritairement d’âge moyen. Puis il a plaisanté en disant que le week-end prochain, il pourrait demander à la salle de remplacer les sièges au sol par des fauteuils inclinables.

Les Eagles devraient jouer 20 concerts au Sphere jusqu’en janvier. (Chloé Weir)

Pourtant, la production de Sphere des Eagles est sans aucun doute un spectacle visuel moins élaboré que ses prédécesseurs, avec un certain nombre de chansons – « One of These Nights », « Witchy Woman », « Lyin’ Eyes », « Tequila Sunrise », « Seven Bridges Road » – accompagnées de variations sur une vue du désert balayée par le vent, une forêt couverte de mousse ou un ciel étoilé. Le résultat était plus une création d’ambiance qu’une narration : parfois, on avait l’impression de regarder un groupe jouer devant l’économiseur d’écran à la plus haute résolution du monde ; d’autres fois, comme lors d’un ballet sous-marin sur « The Boys of Summer » de Henley, on se demandait si les Eagles n’avaient pas réutilisé des images d’une publicité de parfum perdue des années 80.

Ce qui est tout à fait logique. Pour Sphere, le spectacle relativement discret des Eagles démontre que la salle peut accueillir des groupes qui ne veulent pas nécessairement dépenser des tonnes de temps et d’argent (comme U2 et Dead & Co l’ont fait) pour réinventer l’expérience du concert en direct. Pour les Eagles, le spectacle s’inscrit dans la continuité d’une approche de longue date centrée sur la musique avant tout, un état d’esprit auquel Henley a fait référence lorsqu’il a accueilli le public en soulignant avec une excitation apparemment sincère que Sphere abrite 164 000 enceintes.

« Nous jouons ces chansons pour vous depuis 52 ans maintenant », a-t-il ajouté, et vous avez compris que, plus que la splendeur sur l’écran panoramique de Sphere, ce pour quoi les Eagles sont vraiment devenus le groupe maison, ce sont les précieux souvenirs des fans du groupe, qui contiennent une puissance émotionnelle qu’aucun effet spécial ne pourrait jamais égaler.

En effet, cette résidence à Las Vegas intervient au milieu d’une soi-disant tournée d’adieu que les Eagles ont lancée fin 2023 et qu’ils ont promis de prolonger aussi longtemps que le public sera présent. Après la mort de Frey en 2016, Henley, 77 ans, est le seul membre original encore présent dans le groupe, qui comprend également le bassiste Timothy B. Schmit et le guitariste Joe Walsh (tous deux Eagles depuis le milieu des années 70) et deux remplaçants pour Frey, la star de la country Vince Gill et le fils de Frey, Deacon, 31 ans. La semaine dernière, JD Souther, qui a coécrit plusieurs des morceaux phares des Eagles, est décédé à 78 ans ; Randy Meisner, un autre fondateur connu pour son chant principal dans « Take It to the Limit », est décédé l’année dernière à 77 ans.

La résidence des Eagles à Sphere fait suite aux concerts précédents de U2, Phish et Dead & Company. (Rich Fury / Sphere Entertainment)

Sur scène, Henley a présenté Deacon Frey comme « l’une des raisons pour lesquelles nous avons pu garder cet héritage vivant », et si le poids de cette intro a effrayé le jeune musicien, on ne l’a pas dit : le chant de Frey dans « Peaceful Easy Feeling » et surtout « Take It Easy » était chaleureux et émouvant, même s’il manquait de la touche d’originalité que son défunt père apportait au son country-rock riche et hippie des Eagles.

Comme toujours, le jeu des Eagles a été magistral tout au long de la soirée : vif et strident dans « New Kid in Town », tendu mais détendu dans « I Can’t Tell You Why », extravagamment souple dans « Hotel California », avec lequel ils ont ouvert le concert au cas où quelqu’un viendrait douter de la grande réserve de tubes du groupe. Chaque fois que les musiciens se sont mis en ligne pour mélanger leurs voix dans une harmonie à cinq ou six voix, le système de sonorisation cristallin de Sphere vous permettait d’entendre chaque partie à la fois seule et en tant que composant d’un tout – exactement le genre de percée technologique qui a attiré Henley à Las Vegas (en plus de la possibilité de faire payer un supplément pour les billets).

Samedi, Henley a pris une minute à la toute fin du spectacle pour porter un toast à Souther, qu’il a qualifié de « grand homme – intelligent, drôle, spirituel » et qui, selon lui, « aimait un bon repas et un bon martini, aimait rire, aimait les jolies filles ». Souther a co-écrit la chanson suivante, a ajouté Henley, qui sera également la dernière chanson des Eagles, et alors que le groupe entamait « Heartache Tonight », Sphere s’est transformé en un jukebox géant qui semblait attirer le public – et semblait attirer les Eagles – au plus profond de lui-même.

Astuce sympa. Appropriée aussi.