Les chansons d’Adele et de Bob Dylan bloquées par YouTube dans le cadre d’un litige juridique

Les chansons d’Adele, Bob Dylan, Green Day, REM, Burna Boy, Rush et bien d’autres sont actuellement indisponibles sur YouTube aux États-Unis en raison d’un litige entre la plateforme et l’organisation de droits d’exécution SESAC.

Les tentatives de diffusion de nombreuses chansons de ces artistes, mais pas toutes, samedi, ont abouti au message suivant : « Cette vidéo contient du contenu de SESAC. Il n’est pas disponible dans votre pays.

Un différend similaire entre Universal Music Group et TikTok a fait rage pendant plusieurs mois plus tôt cette année avant d’être résolu.

Dans une déclaration à Variété, un représentant de YouTube a déclaré : « Nous avons mené des négociations de bonne foi avec SESAC pour renouveler notre accord existant. Malheureusement, malgré tous nos efforts, nous n’avons pas réussi à parvenir à un accord équitable avant son expiration. Nous prenons le droit d’auteur très au sérieux et, par conséquent, le contenu représenté par SESAC n’est plus disponible sur YouTube aux États-Unis. Nous sommes en discussions actives avec SESAC et espérons parvenir à un nouvel accord dès que possible. Les représentants du SESAC n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Les organisations de droits d’interprétation, telles que l’ASCAP, BMI et SESAC aux États-Unis, collectent des redevances et contribuent à protéger les droits d’auteur au nom des auteurs-compositeurs et des éditeurs de musique. Ils ont la possibilité de bloquer certaines représentations publiques de musique – ce qui va du streaming à la radio en passant par la musique jouée dans les restaurants – bien que de telles interdictions soient laborieuses et difficiles à appliquer, même pour une plate-forme aussi grande que YouTube, comme en témoignent les réseaux apparemment dispersés. blocage du matériel SESAC sur la plateforme pour le moment.

De tels blocages sont juridiquement complexes et peuvent impliquer d’autres détenteurs de droits d’auteur (par exemple, un enregistrement en direct de Green Day réalisé par la chaîne britannique BBC est actuellement disponible, suggérant un problème juridique), bien que cela puisse également refléter le grand nombre de vidéos qui doivent être bloquées. . De même, certaines chansons interprétées par Beyoncé, Nicki Minaj et d’autres artistes sont également concernées, probablement parce qu’elles mettent en vedette des auteurs-compositeurs affiliés à la SESAC.

Les fans n’ont pas tardé à remarquer le blocage et ont reçu samedi les réponses suivantes de la part du Compte TeamYouTube sur X (anciennement Twitter).

« nous vous entendons », peut-on lire. « Notre accord de licence musicale avec SESAC a expiré sans accord sur les conditions de renouvellement malgré tous nos efforts. pour cette raison, nous avons bloqué sur YouTube aux États-Unis les contenus connus pour être associés à SESAC – conformément à la loi sur le droit d’auteur.

Il a répondu aux tweets frustrés des utilisateurs en déclarant « nous comprenons qu’il s’agit d’une situation difficile et nos équipes continuent de travailler pour parvenir à un accord de renouvellement » et « nous poursuivons nos discussions avec SESAC pour parvenir à un accord, mais ne Je n’ai pas encore de dates exactes pour les futures mises à jour.

De tels blocages sont fréquents lorsque les titulaires de droits (tels que les maisons de disques, les éditeurs et les PRO) et un diffuseur ne parviennent pas à s’entendre sur un accord de licence, et ne durent généralement pas plus de quelques jours ou semaines. Cependant, parallèlement à la bataille meurtrière entre UMG et TikTok plus tôt cette année, un de ces différends entre YouTube et Warner Music Group a conduit Warner à retirer ses vidéos de la plate-forme pendant environ neuf mois en 2008 et 2009 avant que les conditions ne soient conclues.

Dans les années qui ont suivi, les relations autrefois controversées entre YouTube et les sociétés de musique sont devenues beaucoup plus positives, ironiquement après que la société a embauché l’ancien chef de la musique enregistrée de Warner, Lyor Cohen, à la tête de la musique en 2016. Cependant, comme les fans de musique l’ont appris samedi, des différends subsistent.

Variété nous en saurons davantage sur la situation à mesure qu’elle évolue.

Reportage supplémentaire de Steven J. Horowitz