Les changements inattendus de la dernière minute qui tendront à l’ancien titulaire d’Alianza Lima contre Sport Boys

La forme unique de diffusion gratuite du match entre Alianza Lima vs Sport Boys est diffusée par le signal en direct de Movistar Deportes et GOLPERU, canal 14 de la transmission officielle.

Alianza Lima est à mi-parcours des Sport Boys, le samedi 21 septembre à 20h30 au Pérou. Chocando in el estadio Nacional, le parti tendra la transmission officielle de GOLPERU et sera valide pour la journée du 12 de la clôture du Tournoi 2024.

Pendant ce temps, sur la banque iranienne, les delanteros Hernán Barcos et Matías Succar, deux hommes qui espèrent leur moment, mais qui veulent aussi avoir l’opportunité d’être titulaires. La seule possibilité de modifier la formation titulaire de Alliance Lima C’est une émergence à l’heure actuelle et c’est là que la stratégie tendra à décider des changements.

Hay que recordar que el duelo entre Sport Boys ante Alliance Lima sera transmis en direct par le canal GOLPERU signal 14 de Movistar Deportes. Estando así definido quién passera en direct et en ligne la partie du corps intime, sur la plante de Mariano Soso il ne reste plus qu’à le gagner.

Alors, Mariano Soso joue avec un 3-4-3 et Alliance Lima se formerait avant Sport Garçons avec Angelo Campos; Erick Noriega, Carlos Zambrano, Renzo Garcés ; Gonzalo Aguirre, Sebastián Rodríguez, Catriel Cabellos, Juan Pablo Freytes ; Kevin Quevedo, Pablo Sabbag et Paolo Guerrero.

Alianza Lima n’a pas de marge d’erreur et doit se mettre en colère contre elle Sport Garçons . Chocando ce samedi 21 septembre à 20h30 du Pérou, le billet est valable pour la journée du 12 Tournoi de clôture 2024 et le technicien Mariano Soso ya habría definido su une fois titulaire.

Comunicador social especializado en periodismo deportivo, diplômé de l’Université San Ignacio Loyola de Perú. Plus de ces années dans le monde de l’information, j’ai travaillé dans des milieux tels que El Comercio de Perú (sous-éditeur Web), El Heraldo de México (rédacteur et consultant SEO) et Norte MKT de Brasil (corresponsable). Passionné de football, de boxe, de cinéma et de formule 1. Aujourd’hui, Bolavip cubriendo l’actualité du football péruvien et international.