Les changements et les mises à jour d’Instagram attirent la colère des célébrités et de tous les autres

Depuis qu’Instagram existe, les gens s’en plaignent. Détester Instagram – et dans une plus large mesure son site sœur, Facebook – fait partie des rares opinions qu’une majorité d’internautes semble partager, mais au cours des dernières semaines, le volume a augmenté de manière assez significative. Jeudi dernier, le responsable d’Instagram, Adam Mosseri, a répondu aux critiques dans une vidéo qui, naturellement, en a résulté encore plus.

La controverse la plus récente découle de la société mère d’Instagram, Meta (anciennement appelée Facebook) et de sa propension à copier les fonctionnalités des plates-formes de médias sociaux émergentes. À l’heure actuelle, le plus grand concurrent d’Instagram est TikTok, qui propose aux utilisateurs un flux infini de vidéos courtes personnalisées et tendance et dont la popularité a monté en flèche au moment où celle de Facebook a commencé à décliner. Dans un effort pour reproduire son succès, plusieurs des dernières mises à jour d’Instagram et de Facebook ont ​​donné la priorité aux vidéos “recommandées” (c’est-à-dire d’utilisateurs aléatoires sur la plate-forme par opposition à quelqu’un que vous suivez déjà), entre autres choses qui ont rendu les gens très stressés. “La nouvelle mise à jour d’Instagram a vraiment compris ce que je cherchais : aucun contenu de mes amis, des TikToks republiés à partir de comptes memes que je ne suis pas, 100x plus de publicités, tout a été joué à plein volume contre ma volonté”, a résumé un tweet viral.

La fureur a atteint son paroxysme lorsqu’un message de la photographe Tati Bruening est devenu viral, exigeant : « Make Instagram Instagram Again » et « Arrêtez d’essayer d’être TikTok, je veux juste voir de jolies photos de mes amis. Cordialement, tout le monde. La publication, qui compte désormais plus de 2 millions de likes, a été partagée par certains des utilisateurs les plus puissants d’Instagram, à savoir Kim Kardashian et Kylie Jenner.

Parallèlement, des dizaines de créateurs de mèmes ont organisé un rassemblement devant le siège de Meta à New York le 23 juillet dans ce qu’ils ont appelé une “Instarrection”. Bien que l’événement ne se soit pas concentré sur les nouvelles mises à jour et ait plutôt protesté contre les pratiques de modération nébuleuses et incohérentes d’Instagram, qui entraînent souvent la suppression de comptes pour des raisons peu claires, cela reflète un sentiment croissant parmi les utilisateurs d’Instagram selon lequel Instagram empire.

Au dire de tous, les actionnaires de Meta sont d’accord. Plus tôt cette année, Meta a annoncé que les utilisateurs passaient moins de temps sur ses plates-formes et qu’il s’attendait à un ralentissement de la croissance des revenus, entraînant une chute de ses actions de 26%, une perte de 232 milliards de dollars dans le processus et devenant la plus forte baisse en une journée pour un seul. stock dans l’histoire des États-Unis. L’ambiance, sur Instagram et au sein de son siège social, est sombre : cet été, le PDG Mark Zuckerberg a limité les dépenses de l’entreprise tout en faisant pression sur les employés pour qu’ils « opèrent avec une intensité accrue » et en menaçant de supprimer les moins performants. “Il y a probablement un tas de personnes dans l’entreprise qui ne devraient pas être ici”, a-t-il déclaré au personnel.

Être en colère contre Instagram, c’est un peu comme être en colère contre le président : exprimer vos frustrations à ce sujet est une réponse à la fois cathartique et logique à un problème apparemment insurmontable, le problème de trop de pouvoir entre les mains de trop peu de gens. En 2019, j’ai écrit sur la façon dont, moins d’une décennie après son existence, Instagram nous a brisé la cervelle, nous apprenant à nous considérer les uns les autres comme des marques marchandes et à nous diviser en deux. En 2021, j’ai écrit sur la façon dont les plateformes sociales visuelles d’abord peuvent apporter autant de changements qu’elles le souhaitent en réponse au fait que leurs produits nuisent à l’estime de soi des utilisateurs, mais elles ne résoudront jamais le problème qu’elles ont créé. En 2022, j’ai écrit sur la façon dont la fixation incessante d’Instagram sur la vidéo finit par aggraver le contenu du site tout en augmentant considérablement la charge de travail nécessaire pour réussir sur la plate-forme. Instagram a rendu la désinformation dangereuse adorable et les belles destinations insupportables ; il a menti, à plusieurs reprises, et pourtant les gens ont l’impression de n’avoir nulle part où aller.

La semaine dernière, Instagram a cédé, légèrement, au chœur croissant de critiques. Dans une interview avec le journaliste technique Casey Newton, Mosseri a déclaré que l’application éliminerait progressivement l’une des récentes refontes qu’elle avait testées tout en montrant temporairement aux utilisateurs moins de vidéos “recommandées” dans le flux. Pourtant, les changements ne sont pas permanents : d’ici la fin de 2023, Zuckerberg a déclaré que le nombre de publications “recommandées” sur Instagram fera plus que doubler. Mosseri attribue ce changement à un changement dans la raison d’être des flux d’actualités. “Dans un monde où une plus grande partie du contenu des amis est passée du flux aux histoires et aux DM, je pense que ce flux va devenir plus public”, a-t-il déclaré.

Pour l’utilisateur moyen d’Instagram, le genre qui ne se décrirait jamais comme un “créateur” malgré le nombre croissant de personnes qui le font, cela ne sera pas une bonne nouvelle. Comme l’a dit un investisseur en capital-risque, s’adressant au Washington Post, « Il y a une guerre entre les gens qui veulent qu’Instagram ressemble plus à Snapchat et ceux qui veulent que ce soit plus TikTok. En ce moment, le premier groupe est plus grand et plus fort.

Le problème est qu’Instagram ne se soucie pas autant de ce groupe que de l’autre : au lieu de cela, Instagram considère que la meilleure façon de développer une base d’utilisateurs fidèles et extrêmement actifs est de faire miroiter la perspective de devenir célèbre devant eux. La vidéo n’est donc qu’un moyen d’y parvenir. “Je pense que l’une des choses les plus importantes est que nous aidons les nouveaux talents à trouver un public”, a ajouté Mosseri. “Si nous voulons être un endroit où les gens font avancer la culture, pour aider à réaliser la promesse d’Internet, qui était de mettre le pouvoir entre les mains d’un plus grand nombre de personnes, je pense que nous devons nous améliorer.”

Curieusement, certaines des nouvelles applications sociales les plus en vogue ces derniers temps – BeReal, NGL et Locket – n’ont rien à voir avec la célébrité. Sur BeReal, les utilisateurs voient des photos instantanées de contacts mutuels, tandis que Locket leur permet de partager des photos directement sur les écrans d’accueil des autres. NGL, quant à lui, est une application de questions-réponses qui est devenue un jeu populaire sur Instagram Stories en juin, où ceux qui avaient accès à un lien pouvaient poser des questions anonymes à l’affiche. Aucun d’entre eux ne promet la numérisation totale du cercle social que font Facebook et Instagram, ni n’offre la possibilité de viralité.

Instagram, quant à lui, a décidé que cela devrait être tout pour tout le monde. Alors que Meta poursuit son pivot vers le soi-disant «métaverse», une vision encore essentiellement théorique où les bitmojis ont des réunions (?), Il cherche à être encore plus. Ce qui reste en suspens est de savoir si les lois antitrust américaines seront effectivement appliquées pour empêcher Meta d’employer les mêmes pratiques monopolistiques là-bas également, et dans quelle mesure Meta peut continuer à développer son autorité étendue et sans précédent sur Internet. Selon toute vraisemblance, même si tout le monde est fou sur Facebook et Instagram maintenant, cela ne fera qu’empirer.

