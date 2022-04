Les changements d’entraîneurs de Club America et de Chivas portent leurs fruits ; un prospect mexicain expose son cas ; et plus

Après avoir limogé le manager Santiago Solari et fait venir Fernando Ortiz, le Club America a grimpé au classement de la Liga MX. AP Photo/Eduardo Verdugo

La semaine 16 dans l’élite mexicaine est maintenant dans les livres. Lors de la dernière série de matches, la Liga MX a présenté une performance affirmée de la première place Pachuca, les managers par intérim ont poursuivi leur renaissance des géants de la ligue Chivas et Club America, et des résultats décisifs ont assuré des invitations aux séries éliminatoires.

Au cas où vous auriez manqué quelque chose, voici trois points de discussion et quelques notes supplémentaires sur Jornada 16 de la Clausura 2022.

Club America et Chivas prospèrent sous une direction de transition

Parfois, une nouvelle perspective est tout ce dont vous avez besoin. Les deux équipes les plus performantes et les plus populaires de la Liga MX, Club America et Chivas Guadalajara, ont chacune connu un renouveau lors de la Clausura 2022 sous la direction d’un manager par intérim.

Avec Santiago Solari lâché début mars par Club America, Las Aguilas est rapidement passé du bas du tableau à la cinquième place avec Fernando Ortiz, inspiré de Phil Jackson, aux commandes. Samedi, leur remarquable victoire 2-0 à l’extérieur contre les Tigres a marqué leur sixième victoire consécutive en Liga MX.

“Cela montre qu’il y a une équipe, qu’il y a de l’unité, de la camaraderie et de l’engagement. Cela montre qu’ils ont compris la situation”, a déclaré Ortiz après la victoire du Club America ce week-end.

Plus tard dans la soirée à Guadalajara, Chivas a maintenu sa séquence parfaite avec le nouvel entraîneur Ricardo Cadena. Intervenant en tant que manager par intérim plus tôt ce mois-ci après le licenciement de Marcelo Michel Leano, Cadena a remporté une victoire 3-1 sur Pumas — sa troisième victoire en autant de matches.

Guidé par un but et une passe décisive d’Alexis Vega samedi, Chivas s’est hissé à la septième place du classement après avoir occupé la 14e place il y a quelques semaines à peine.

“Les choses s’arrangent pour nous et nous devons profiter du moment”, a déclaré l’ailier des Chivas Jesus Ricardo Angulo après le coup de sifflet final.

Chivas et Club America ont tous deux officiellement réservé leur place dans les séries éliminatoires, et selon la façon dont les choses se passent au cours de la dernière semaine à venir de la saison régulière, il est possible qu’Ortiz et Cadena s’affrontent lors de la ronde des jokers.

L’appelé mexicain Luis Chavez marque un doublé pour Pachuca

Peu de joueurs de la Liga MX, voire aucun, ont connu une meilleure semaine que Luis Chavez de Pachuca. Après avoir été convoqué pour l’équipe nationale mexicaine jeudi, le milieu de terrain de 26 ans a ensuite répondu deux jours plus tard avec son tout premier doublé lors de la victoire 3-0 de Pachuca sur Monterrey.

Avec les deux buts de l’ancien joueur du Club Tijuana, Pachuca a remporté sa troisième victoire consécutive et a conservé la première place du classement de la Liga MX.

Chavez, qui a déjà été appelé dans l’équipe nationale mais qui n’a pas encore gagné de minutes, est maintenant en bonne position pour faire ses débuts au Mexique lors d’un match amical ce mercredi contre le Guatemala. Bien équilibré mais aussi doué pour les tirs puissants à distance, le milieu de terrain sera à surveiller Le Tri cette semaine.

Quant à Pachuca, le Tuzos sont dans une forme fantastique. Malgré une certaine tension à travers des échauffourées à l’extérieur du stade qui ont conduit à sept arrestations samedi, les choses semblent incroyablement prometteuses pour l’équipe qui vient de consolider sa place de tête de série n ° 1 pour les éliminatoires de la Liga MX.

Cela dit, le manager Guillermo Almada insiste sur le fait qu’il ne regarde pas vers l’avenir avec un match de plus dans leur calendrier de saison régulière.

“Nous devons bien clôturer la saison de la meilleure manière, puis nous penserons à une autre compétition complètement différente”, a interrogé Almada sur les séries éliminatoires.

L’image des séries éliminatoires commence à prendre forme

Un bref résumé de la structure des séries éliminatoires de la Liga MX : les quatre premiers du classement se qualifieront automatiquement pour les quarts de finale, tandis que les places cinq à 12 entreront dans un joker préliminaire (repèche) tour.

À une semaine de la fin de la saison régulière de Clausura, le premier Pachuca et le deuxième Tigres ont déjà réservé leur place en quarts de finale. Puebla, Atlas, Club America, Cruz Azul, Chivas, Monterrey, Necaxa et San Luis se sont tous officiellement qualifiés pour les séries éliminatoires, mais il reste à voir s’ils participeront aux quarts de finale ou à la phase des jokers.

Ensuite, il y a un groupe de type purgatoire composé de Leon, Pumas, Mazatlan, Toluca, Santos et Club Tijuana qui sont dans la course aux éliminatoires mais qui n’ont pas encore garanti une position dans le top 12. Cela laisse derrière eux la 17e place Queretaro et la 18e place FC Juarez , qui sont les deux seules équipes officiellement hors course pour les éliminatoires.

Une différence de trois points sépare Puebla, troisième, et Leon, 11e, laissant une immense marge de manœuvre pour le dernier week-end de la saison régulière de la Liga MX.

Notes complémentaires

– Ailleurs dans les résultats de la Liga MX : Une erreur du gardien de Puebla Antony Silva a offert à Necaxa une victoire 1-0 à l’extérieur ; un doublé de Brian Rubio a poussé Mazatlan à une victoire 2-0 sur le FC Juarez ; les tenants du titre Atlas ont rebondi dans le top 4 du tableau de la Liga MX avec une victoire 4-2 à l’extérieur contre Toluca ; Cruz Azul a trébuché à domicile avec une défaite 1-0 contre San Luis ; un égaliseur d’Eduardo Aguirre a aidé à sauver un match nul 1-1 pour Santos Laguna contre Leon; et le Club Tijuana a laissé une avance de 2-0 s’effondrer lors de son match nul 2-2 à domicile contre Querétaro.

– Le gardien des Tigres Nahuel Guzman s’est échauffé avant le match contre le Club America avec un maillot entièrement noir sur lequel était écrit “Justice”. Un jour plus tôt, un étudiant en droit de 18 ans porté disparu, Debanhi Escobar, avait été retrouvé mort dans la région de Nuevo Leon après sa disparition il y a des semaines. Il s’agissait de la dernière tragédie d’une série de disparitions de femmes portées disparues, incitant les manifestants à descendre dans les rues de Monterrey pour dénoncer la violence sexiste et les enquêtes inefficaces. Rien que cette année, 26 femmes et filles ont disparu à Nuevo Leon, et cinq autres ont été retrouvées mortes après avoir été portées disparues.

– La Ligue des champions de la CONCACAF revient cette semaine avec la finale à deux jambes très attendue entre les Pumas de la Liga MX et les Sounders de Seattle de la MLS. Les Pumas accueilleront le match aller à Mexico ce mercredi avant de se rendre à Seattle pour le match retour le 4 mai.

– Pour terminer la récapitulation de la Liga MX sur une note réconfortante, voici l’histoire d’un jeune fan de Chivas nommé Uriel atteint du syndrome de Marfan, qui était présent au Chivas-Pumas ce week-end. Uriel a été invité en tant qu’invité spécial au match et a pu rencontrer son joueur préféré, Alexis Vega, avant le match. Vega l’a assuré de la victoire et a déclaré qu’il lui consacrerait un but. À la 11e minute, Vega a marqué puis pointé vers Uriel dans les tribunes lors de sa célébration. Véga a également tweeté: “Uriel, tu es un champion.”