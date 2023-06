Les changements de vote suscitent des craintes parmi le personnel électoral pour les élections générales

La prochaine élection générale pourrait rencontrer des problèmes importants en raison d’une masse de changements dans le système de vote, y compris l’identification obligatoire, empilés sur un système déjà « grinçant », a averti l’organisme professionnel du personnel électoral dans un rapport.

Alors que l’Association des administrateurs électoraux (AEA) a déclaré que l’identification des électeurs n’était qu’un parmi une série de problèmes, elle a averti que le déploiement relativement fluide du nouveau système lors des élections locales de mai pourrait être « très différent » lors d’une élection générale.

Les agents électoraux devant vérifier les pièces d’identité et remplir une masse de nouveaux documents contribuaient à une crise de personnel dans les bureaux de vote, a ajouté l’AEA, une zone signalant qu’elle ne disposait que des deux tiers des personnes nécessaires en mai.

« Le recrutement et la rétention d’un personnel électoral temporaire suffisant et compétent est de plus en plus difficile », indique le rapport. « Nous avons des inquiétudes croissantes pour les futures élections. »

La principale préoccupation soulevée dans le rapport était l’impact des nouvelles règles de vote, y compris l’identification obligatoire, qui avaient, selon l’AEA, été « boulonnées sur des processus déjà menacés d’échec ».

D’autres changements qui doivent entrer en vigueur plus tard cette année incluent un calendrier plus court pour que les personnes présentent une nouvelle demande de vote par correspondance, des limites sur le nombre de votes par correspondance et par procuration qu’une personne peut gérer et une extension du vote pour les citoyens britanniques basés à l’étranger.

« Ces changements sont introduits dans un système qui grince déjà sous la pression », a averti le rapport, affirmant qu’il y avait une inquiétude particulière quant à une ruée probable des demandes de vote par correspondance lors du déclenchement d’élections générales.

Une élection générale à fort taux de participation combinée à des retards alors que le personnel vérifie les pièces d’identité des gens verrait presque certainement des files d’attente se développer à certains endroits, a déclaré l’AEA.

Bien qu’il y ait eu relativement peu de rapports de conflits ou de menaces liés à l’identification des électeurs lors des élections locales de mai, le rapport a ajouté : « nous craignons que la situation ne soit très différente lors d’une UKPGE ​​(élection générale parlementaire britannique) controversée, à forte participation et très médiatisée. ).”

Le rapport indique que même le déploiement de l’identification des électeurs en mai a posé des problèmes, des problèmes logiciels signifiant que le système par lequel les gens pouvaient demander un certificat d’autorité électorale gratuit était « inopérant à un stade crucial ».

La nouvelle obligation pour le personnel des bureaux de vote d’enregistrer une série de statistiques liées à l’identification a fait que beaucoup ont déclaré se sentir « submergés par la paperasserie », ajoutant aux difficultés de recrutement.

Aux élections locales, un directeur régional du scrutin qui souhaitait obtenir 300 membres du personnel des bureaux de vote n’a réussi à en trouver que 218, tandis que certains ont comblé le vide en faisant venir près de 40 % des travailleurs de régions qui ne tenaient pas d’élections cette année-là.

« Dans nos sondages auprès des membres, les problèmes de dotation sont devenus le problème numéro 1 », a déclaré Peter Stanyon, directeur général de l’AEA. « Les commentaires que nous avons reçus à la suite des élections de mai étaient que les gens hésitaient beaucoup plus à savoir s’ils voulaient réellement se mettre sous pression. »

Le rapport appelle à repenser le fonctionnement des élections, dirigé par une commission indépendante, avec des recommandations comprenant une plus grande utilisation de la technologie, un calendrier électoral général plus long et moins de divergence entre le déroulement des élections dans les différents pays britanniques.

Un porte-parole du département de mise à niveau et des communautés a déclaré que le gouvernement «adoptait une approche séquencée pour la mise en œuvre de la loi électorale afin de garantir que le secteur électoral puisse apporter des changements importants pour assurer l’intégrité de nos élections».

Ils ont ajouté: « Nous continuerons à travailler avec l’AEA et d’autres parties prenantes du secteur électoral pour soutenir la mise en œuvre des changements. »