Les changements de politique «zéro Covid» de la Chine, expliqués

Les autorités avaient ajusté certaines de ces règles début novembre, lorsqu’elles avaient levé les ordonnances de maintien à domicile pour les contacts de contacts étroits, ce qui a laissé des dizaines de millions de personnes confinées chez elles.

Verrouillages

Les mesures circonscrivent le pouvoir des autorités locales d’imposer des verrouillages et de s’assurer qu’ils sont levés rapidement. Les autorités locales peuvent toujours verrouiller les bâtiments en cas de détection d’un cas positif, mais elles ne peuvent pas restreindre les déplacements et suspendre les opérations commerciales dans les régions en dehors d’une désignation «à haut risque» spécifiée. Pour les zones «à haut risque», les directives imposent la levée des verrouillages si aucun nouveau cas positif n’est détecté pendant cinq jours consécutifs.

Dans les zones verrouillées, les autorités sont strictement empêchées de bloquer les issues de secours et les sorties publiques, une concession possible aux récents manifestants. Les sorties bloquées ont été largement discutées comme une cause principale de décès excessifs lors d’un incendie dans la région ouest du Xinjiang, une catastrophe qui a jeté les bases de troubles de masse dans plus de deux douzaines de villes la semaine dernière.

Vaccination

Le gouvernement a réitéré son engagement à faire davantage pour augmenter le taux de vaccination des personnes âgées. Mais les nouvelles règles laissent des questions sans réponse sur la manière dont les autorités tenteront de contenir l’inévitable vague d’infections. Le Parti communiste a accéléré sa campagne de vaccination ces derniers jours en approuvant plusieurs nouveaux vaccins fabriqués en Chine et en publiant des entretiens avec des experts qui tentent de dissiper les craintes concernant les risques pour la santé liés à la vaccination.

Mais ces défenses peuvent ne pas venir à temps. Même si la Chine agit rapidement pour renforcer ses populations vulnérables, comme les personnes âgées, il lui faut quelques mois pour que la protection entre en vigueur, a déclaré Siddharth Sridhar, virologue à l’Université de Hong Kong. Les vaccins nationaux chinois sont également généralement plus faibles que les vaccins basés sur la nouvelle technologie d’ARNm, et les experts conviennent généralement qu’un troisième vaccin est nécessaire pour prévenir une maladie grave.