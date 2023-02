Les changements de limites proposés affecteront la circonscription d’Albas

Les changements proposés aux circonscriptions fédérales auront une incidence sur les électeurs qui font maintenant partie de la circonscription de Central Okanagan-Similkameen-Nicola.

La Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales a recommandé les changements dans son rapport final, déposé devant la Chambre des communes le 8 février.

Les limites des circonscriptions fédérales sont révisées tous les 10 ans. La Commission fédérale de délimitation des circonscriptions électorales de la Colombie-Britannique, une commission non partisane, a recommandé des changements touchant les circonscriptions de toute la province.

Une circonscription sera ajoutée à l’intérieur sud de la Colombie-Britannique. Cela aura une incidence sur les limites d’autres circonscriptions.

Le député Dan Albas, qui représente la circonscription actuelle de Central Okanagan-Similkameen-Nicola, a déclaré que les changements proposés affecteront sa circonscription.

La circonscription actuelle a été créée en 2013 à partir des circonscriptions de British Columbia Southern Interior, Kelowna-Lake Country et Okanagan-Coquihalla. Elle compte une population totale de 122 340 habitants et comprend les communautés de Summerland, Princeton, Keremeos, Logan Lake, Peachland, West Kelowna et une partie de Kelowna.

Il a dit que si les changements sont adoptés, des parties de cette circonscription se retrouveront dans cinq circonscriptions différentes de la Colombie-Britannique.

Princeton, Keremeos, Cawston et Hedley se joindraient à la circonscription proposée de Similkameen-West Kootenay, qui comprendrait également la ville de Penticton et la bande indienne de Penticton. Summerland, Peachland, West Kelowna, la Première Nation de Westbank et certaines parties de Kelowna feront partie d’une nouvelle circonscription proposée appelée Okanagan Lake West-South Kelowna. Merritt et Logan Lake feraient partie d’une nouvelle circonscription appelée Kamloops-Thompson-Nicola.

D’autres changements de circonscription affecteront les limites des circonscriptions dans le reste de la vallée de l’Okanagan et au-delà.

« Il est difficile pour la Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales d’équilibrer la croissance démographique avec l’apport de nombreuses considérations communautaires », a déclaré Albas.

“Je pense qu’il est crucial que les représentants des gouvernements locaux et régionaux et les citoyens locaux soient au courant de ces changements proposés et tiennent compte de l’accessibilité des limites électorales actuelles par rapport à ce qui est proposé.”

Albas a ajouté que les changements proposés pourraient affecter les électeurs lors de la prochaine élection fédérale, selon le moment où l’élection est déclenchée.

En vertu de la loi canadienne sur les élections à date fixe, la prochaine élection fédérale doit avoir lieu au plus tard le 20 octobre 2025. Cependant, il est possible d’avoir une élection avant cette date.

Albas a déclaré que si les changements sont adoptés, une élection avant le printemps 2024 utiliserait toujours les limites de circonscription existantes. Passé ce délai, les nouvelles limites des circonscriptions entreraient en vigueur.

Les changements font passer le nombre de sièges à la Chambre des communes de 338 actuellement à 343.

