Les changements de directeur de l’équipe de Formule 1 analysés après que Frédéric Vasseur a rejoint Ferrari et qu’Andreas Seidl a quitté McLaren

Ted Kravitz de Sky F1 donne ses raisons pour lesquelles il pense que Fred Vasseur est une bonne nomination de directeur d’équipe pour Ferrari

La Formule 1 a été à la hauteur de sa réputation de sport en évolution rapide alors qu’une période de 24 heures a vu quatre équipes annoncer des changements à leur directeur d’équipe avant la saison 2023.

Le départ longtemps annoncé d’Alfa Romeo par Frederic Vasseur pour rejoindre Ferrari en tant que team principal, suite à l’annonce du départ de Mattia Binotto, a finalement été confirmé mardi, déclenchant une vague d’activités.

Peu de temps après, McLaren annoncerait que Seidl quittait son poste de directeur d’équipe pour remplacer Vasseur au poste de directeur général du groupe Sauber, propriétaire d’Alfa Romeo et qui deviendra Audi en 2026 après avoir conclu un accord avec le constructeur allemand.

L’équipe britannique a également confirmé la promotion du directeur exécutif Andrea Stella pour remplacer Seidl, tandis que les changements sont intervenus un jour après que Williams eut annoncé que Jost Capito quittait ses fonctions de directeur général et de directeur d’équipe après deux ans à la barre.

Avec Seidl prenant un rôle de directeur général plutôt que de directeur d’équipe chez Sauber, seuls Alfa Romeo et Williams se retrouvent sans leur poste le plus élevé pour la campagne 2023.

Sky Sports F1 Ted Kravitz a rejoint Sky Sports Nouvelles pour analyser les mouvements et expliquer leurs implications pour la saison prochaine.

Les alignements de pilotes et les directeurs d’équipe F1 2023 Équipe Conducteur 1 Conducteur 2 Chef d’équipe Redbull Max Verstappen Sergio Pérez Christian Horner Ferrari Charles Leclerc Carlos Sainz Frédéric Vasseur Mercedes Lewis Hamilton George Russel Toto Wolf Alpin Esteban Ocon Pierre Gasly Otmar Szafnauer McLaren Lando Norris Oscar Piastri Andréa Stella Alfa Romeo Valtteri Bottas Zhou Guanyu À confirmer Haas Kévin Magnussen Nico Hülkenberg Günther Steiner Aston Martin Fernando Alonso Balade Lance Mike Krak AlphaTauri Yuki Tsunoda Nyck de Vries François Tost Williams Alex Albon Logan Sargeant À confirmer

“La relation de Vasseur avec Leclerc est cruciale”

Le mouvement le plus important est celui de Ferrari. Ce sont eux qui vont essayer de battre Red Bull pour le titre de l’année prochaine.

En Fred Vasseur, je pense qu’ils ont un bon remplaçant pour Mattia Binotto. C’est un vainqueur dans la Formule inférieure, pas encore en F1, mais avec sa propre équipe en F2 et F3, Vassuer a remporté des courses et des championnats.

Il parle italien, il a été avec Alfa Romeo/Sauber bien sûr, une équipe suisse soutenue par l’Italie, donc il parle la langue.

Vasseur et Charles Leclerc ont précédemment travaillé ensemble chez Alfa Romeo

Et surtout, il connaît et entretient de bonnes relations de travail avec le principal challenger et star du championnat Ferrari, Charles Leclerc.

Ils ont travaillé ensemble chez Sauber auparavant, donc je pense que c’est une bonne solution, un bon rendez-vous pour Ferrari avec Vasseur qui remplace Binotto.

Il ne leur reste plus vraiment qu’à espérer qu’il reste Frédéric Vasseur pour s’en sortir.

C’est la grande question, à savoir si le manège du chef d’équipe que nous avons vu chez Ferrari ces dernières années va continuer.

Après tout, Vasseur est le quatrième patron de l’équipe Ferrari depuis le départ de Stefano Domenicali en 2014, et c’est beaucoup.

Charles Leclerc a parlé aujourd’hui de la façon dont il entretient de bonnes relations avec Vasseur, et je ne pense pas qu’il jette le moindre doute sur sa relation précédente avec Binotto, mais avoir quelqu’un avec qui il a travaillé et couru ensemble auparavant ne peut être qu’une bonne chose. .

“Seidl a le temps de mettre Sauber en forme pour l’arrivée d’Audi”

La transition de l’équipe Sauber d’Alfa Romeo à Audi a définitivement eu un impact sur la décision d’Andreas Seidl de prendre le poste.

Cela ne veut pas dire qu’il n’aurait pas été intéressé à rejoindre Alfa Romeo, mais Audi est quelque chose qui va être une véritable entrée de travail, plutôt qu’un simple sponsor en F1.

Ça va faire la voiture, ça va faire le moteur, et en charge de tout cela sera un Allemand qui connaît la marque, qui a déjà travaillé pour le groupe VW, Andreas Seidl.

McLaren a un peu expliqué le départ de son chef d’équipe aujourd’hui, car ils ont dit qu’ils savaient toujours qu’Andreas Seidl allait partir pour Audi.

C’était une surprise pour le reste d’entre nous car ils agissaient comme s’ils étaient tous une famille très heureuse, mais apparemment ils savaient tous et cela allait arriver en 2025.

Avec Fred Vasseur chez Ferrari, cela n’a fait qu’accélérer le mouvement, c’est donc une étape logique pour Seidl de partir tôt.

Ce que cela signifie, c’est que Seidl aura une bonne préparation pour pouvoir mettre l’équipe Sauber en forme de combat afin de devenir Audi à plein temps en 2026, donc cela a également du sens.

“Stella est la grande inconnue”

C’est la grande inconnue, Andrea Stella.

Italien, il a remporté un championnat avec Ferrari en tant qu’ingénieur de Kimi Raikkonen en 2007, et il est maintenant le patron de l’équipe de McLaren, l’un des plus anciens rivaux de Ferrari en F1.

Il y a beaucoup de gens qui remettent cela en question, disant: “Attendez, ce n’est pas une personne McLaren teinte dans la laine, ce n’est pas quelqu’un qui si vous les coupez, ils saigneront McLaren et feront partie de l’équipe Woking pour tous de leur vie professionnelle. Que se passe-t-il?’

Andrea Stella a été promue pour remplacer Seidl en tant que directrice de l’équipe McLaren

Mais il est très apprécié au sein de McLaren, il a occupé de plus en plus de postes de direction au fil des ans, il est très respecté dans le paddock.

Ils pensent que ça va marcher, nous devons juste leur faire confiance, mais c’est un rôle important – le chef d’équipe de McLaren.

Eddie Jordan avait l’habitude de décrire les chefs d’équipe en F1 comme le “club des piranhas”, eh bien, bienvenue au club des piranhas Andrea Stella et bonne chance, car je pense que vous en aurez besoin.

“Williams a trois options pour remplacer Capito”

Ils ont trois voies de recrutement. Ils ont des gens actuels au sein de Williams, et il y a de bonnes personnes au sein de Williams – comme Andrea Stella chez McLaren, qui ferait le pas.

C’est toujours bon pour le moral de l’entreprise de promouvoir de l’intérieur, donc je pense qu’il y a déjà de bons candidats chez Williams dont nous n’avons peut-être pas entendu parler. Ce ne sont peut-être pas des noms familiers, mais on pourrait dire qu’Andrea Stella n’était pas un nom familier, mais il est maintenant le patron de McLaren.

Jost Capito a quitté Williams après deux ans en tant que directeur de l’équipe

Ensuite, il y a le braconnage d’autres équipes de F1, c’est quelque chose que Williams a dit qu’ils envisageaient – pour voir s’il y a des ingénieurs dans la région, ou des administrateurs d’autres équipes qu’ils pourraient vouloir embarquer.

Ensuite, il y a le braconnage d’autres championnats – il y a des chefs d’équipe dans le Championnat du monde d’endurance, en Formule E et en Formule 2, qui sont tous de bons candidats pour ce poste de chef d’équipe Williams.

Je pense qu’ils prendront leur temps. Ils ne sont pas pressés comme les autres équipes l’ont été.

Mais Williams est également dans une position difficile car il s’est également séparé de son directeur technique (François-Xavier Demaison), et se débarrasser d’un chef d’équipe et d’un directeur technique en une semaine laisse au manager beaucoup à faire. .