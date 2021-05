Les changements de confidentialité d’Apple pourraient être excellents pour l’activité publicitaire d’Amazon

Une image illustrative de l’application Amazon Shopping vue sur un écran de téléphone mobile devant une ancienne (L) et une nouvelle (R) icônes d’application Amazon Shopping affichées sur un écran. Amazon a discrètement changé sa nouvelle icône d’application Amazon Shopping, remplaçant le ruban bleu sur le dessus qui a attiré des comparaisons défavorables. Le mercredi 3 mars 2021, à Dublin, en Irlande. Artur Widak | NurPhoto | Getty Images

L’activité publicitaire d’Amazon est en plein essor. L’énorme catégorie «autres» activités de la société, qui est principalement (mais pas exclusivement) des revenus publicitaires, a augmenté de 77% au premier trimestre pour atteindre 6,9 ​​milliards de dollars de revenus. Les récentes modifications apportées à la confidentialité d’Apple, qui permettent aux utilisateurs d’empêcher plus facilement les annonceurs de les suivre, pourraient contribuer à sa croissance. Amazon détient une énorme quantité de données détaillées sur les consommateurs – depuis le mois dernier, la société mentionné il comptait plus de 200 millions de membres dans le monde dans son programme Prime. À mesure que les modifications apportées à la transparence du suivi des applications d’Apple commencent à entrer en vigueur, les données d’Amazon deviendront probablement un produit plus rare et plus précieux pour les spécialistes du marketing. Les modifications apportées par Apple à iOS 14.5 signifient que les utilisateurs d’iPhone et d’iPad peuvent se désinscrire plus facilement du type de suivi qui aide les annonceurs à cibler les publicités ou à mesurer si les publicités ont fonctionné. Bien qu’Amazon devra également montrer cette invite à ses clients, cela importe moins pour Amazon. Lorsque les utilisateurs sont connectés aux propriétés Amazon, Amazon peut toujours suivre ce qu’ils font dans l’application et les publicités qu’ils ont vues, cliquées ou achetées, indépendamment du fait qu’un utilisateur ait choisi de participer ou non. On ne sait pas encore combien d’autres grands acteurs qui s’appuient davantage sur des informations tierces (comme Facebook) seront touchés par les changements d’Apple, ni pendant combien de temps. Les dirigeants des agences de publicité ont déclaré à CNBC que les budgets de leurs clients restaient pour la plupart stables alors qu’ils attendaient de voir les types d’impacts que ces changements avaient sur le bon fonctionnement de leurs campagnes. Mais beaucoup dans le monde du marketing ont déclaré voir Amazon et les offres publicitaires similaires riches en données d’entreprises comme Walmart ou Target, comme un moyen fiable de continuer à obtenir le type de données sur lesquelles ils s’appuient pour cibler les publicités et mesurer les performances. La solide relation de première partie d’Amazon avec les consommateurs signifie qu’elle serait toujours en mesure de collecter des activités sur ses différentes propriétés. Si les acheteurs regardent une annonce sur Prime Video, par exemple, et finissent par effectuer un achat plus tard, il devrait être en mesure de proposer ces informations aux spécialistes du marketing. Avec ce statut sur le marché, Amazon semble sur le point de continuer à élargir son rôle dans l’écosystème publicitaire, allant au-delà de son rôle traditionnel de lieu où les spécialistes du marketing de biens de consommation emballés poussent des produits spécifiques et se développent potentiellement en une puissance publicitaire de marque. Les représentants d’Amazon ont refusé de commenter les modifications apportées à iOS 14.5 et son impact potentiel sur les revenus publicitaires de l’entreprise.

Ce que le changement d’Apple signifie pour les publicités d’Amazon

La semaine dernière, Apple a publié iOS 14.5, une mise à jour régulière de son système d’exploitation pour iPhone et iPad. Outre une multitude de nouvelles fonctionnalités, la mise à jour comprenait un nouveau cadre offrant aux utilisateurs plus de transparence et de contrôle sur les applications qui souhaitent les suivre à des fins publicitaires. Lorsque les utilisateurs du nouvel iOS ouvrent une application, ils voient une fenêtre contextuelle leur demandant si l’application peut accéder à leur ID d’appareil unique pour les annonceurs. Cette fenêtre contextuelle leur demandera s’ils souhaitent être suivis et expliquera pourquoi l’application souhaite que vous vous inscriviez. Par exemple, une application peut indiquer que vous obtiendrez des annonces plus pertinentes par rapport à vos centres d’intérêt si vous autorisez le suivi. L’impact est susceptible de varier. En janvier, MKM Partners a publié une étude basée sur un cadre permettant de déterminer le risque IDFA pour les entreprises en ligne, sur la base de sept facteurs. Parmi les entreprises examinées, Amazon ferait partie du niveau d’exposition le plus bas, ont-ils déclaré. Les experts considèrent largement que les «jardins clos» de Facebook, Google et Amazon souffrent moins des changements qui se produisent dans l’industrie. Bien que la publicité perdra une grande partie des données sur lesquelles les joueurs se sont appuyés, les grands acteurs ont toujours des données sur ce que les gens font sur leurs propres propriétés. Mais même au niveau des jardins clos, l’impact dépendra, et les réseaux sociaux peuvent avoir moins de données que les spécialistes du marketing veulent qu’un acteur du commerce électronique comme Amazon. «Tous les jardins clos ne sont pas créés égaux», a déclaré Shane McAndrew, responsable de la stratégie de données de Mindshare. En ce qui concerne les produits publicitaires essentiels d’Amazon – des publicités qui permettent aux entreprises d’acheter des emplacements sur des sites et des applications Amazon – les annonceurs ne verront probablement que peu d’impact, a déclaré Will Tjernlund, directeur du marketing de Goat Consulting, une entreprise qui se concentre sur les marques vendre sur Amazon. « Les produits publicitaires traditionnels et plus anciens d’Amazon ne verront aucun effet. Ils devraient être aussi bons que la normale », a-t-il déclaré. « Puisqu’ils utilisent les propres données d’Amazon, ils attirent des personnes sur les propres sites Web d’Amazon ou sur ses propres applications. » Et si les utilisateurs sont connectés sur différentes propriétés Amazon, ces données ne devraient pas être affectées. Par exemple, si quelqu’un était connecté à l’application IMDb TV à venir d’Amazon, ces données pourraient être utilisées à des fins de marketing même sur l’application Amazon, même si cet utilisateur avait choisi de ne pas partager son identifiant d’annonce sur son téléphone. «Toutes ces données sont justes à utiliser pour cibler les publicités vers les utilisateurs d’Amazon sur les propriétés d’Amazon», a déclaré Eric Seufert, analyste et propriétaire du site Web Mobile Dev Memo. Là où les annonceurs pourraient commencer à rencontrer des difficultés avec Amazon dans un monde post-IDFA, les produits publicitaires d’Amazon impliquent un suivi hors site, qui ne représentent pas une part énorme de son activité. Par exemple, Amazon peut avoir des difficultés avec sa plate-forme côté demande, que les annonceurs peuvent utiliser pour atteindre les consommateurs à la fois sur les propriétés Amazon et sur des sites tiers. Amazon ne répartit pas publiquement les revenus de ses divers produits, mais les experts estiment que les publicités diffusées hors site ne représentent qu’une proportion relativement faible de son activité publicitaire. EMarketer estime que 89% des revenus publicitaires nets d’Amazon aux États-Unis proviennent des publicités des canaux de commerce électronique, ce qui signifie que les publicités sur site constituent probablement la grande majorité. Suite aux changements d’Apple et de Google, qui prévoient de désapprouver les cookies de suivi tiers, le suivi hors site ne sera pas aussi simple. «Cela va être un défi pour eux de pouvoir acheter des médias hors site de leurs propriétés, en utilisant leurs données. Nous savons que ce sera un problème sur ordinateur de bureau, ce sera un problème sur mobile», a déclaré Collin Colburn, analyste principal chez Forrester. « Le vent de face va certainement être hors site, ce qui est une catégorie qu’ils essaient de développer. »

La pandémie et l’essor des « médias de détail »

Amazon est à la pointe d’une autre tendance marketing. Avec autant de consommateurs à la maison et n’achetant pas dans les magasins au début de la pandémie, les marques cherchaient encore plus d’informations sur qui sont leurs consommateurs et comment ils achètent. Walmart, Target, CVS, Kroger et un grand nombre d’autres sociétés proposent des offres publicitaires dans l’espace «médias de vente au détail» – la possibilité de cibler des publicités pour des produits là où les consommateurs les achètent réellement sur ces sites. Recherche Forrester estimations les marques ont dépensé au moins 5 milliards de dollars dans les médias de vente au détail en 2020. Bien que certaines de ces offres existent depuis des années, des détaillants comme Walmart ont doublé dans la région. « C’est en plein essor. Je veux dire, c’est absolument énorme à ce stade », a déclaré Colburn. « Nous avons été très conservateurs en disant que les marques ont dépensé au moins 5 milliards de dollars sur les médias de détail en 2020. C’est bien plus que cela. » Dans un monde où les annonceurs ont plus de difficulté à suivre les consommateurs sur tous les sites, les solutions multimédias de vente au détail sont un moyen d’obtenir plus d’informations au moment de l’achat. Guru Hariharan, ancien employé d’Amazon et PDG de CommerceIQ, qui conseille les marques sur leur activité Amazon, a déclaré: « Le problème est que lorsque vous cliquez sur une annonce Google ou Facebook, vous ne savez pas si cela convertit ou non. Vous sachez que vous avez cliqué dessus, mais vous ne savez pas qui a cliqué dessus. Nous voyons donc beaucoup de ces dollars bouger. « Suite aux changements d’Apple, « ma capacité à vous cibler en tant que profil ou consommateur est désormais réduite, ce qui signifie qu’elle devient encore moins mesurable, alors qu’Amazon et Walmart deviennent de plus en plus mesurables. Si vous êtes General Mills, Walmart devient beaucoup plus intéressant pour vous, car les achats d’épicerie se déroulent toujours plus sur Walmart que sur Amazon », a déclaré Hariharan.

Monter l’entonnoir