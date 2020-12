NEW YORK (AP) – New York est en train de modifier son système d’admission pour des centaines d’écoles intermédiaires et secondaires, ont annoncé vendredi des responsables en annonçant l’une des mesures les plus importantes prises par le plus grand système scolaire du pays depuis des années pour lutter contre la ségrégation raciale.

Le maire Bill de Blasio a déclaré que la ville suspendait le dépistage basé sur le mérite académique pour ses collèges sélectifs pendant au moins un an, en partie parce que la pandémie de coronavirus a brouillé les données de test, de fréquentation et de classement que les écoles ont utilisées pour accorder l’admission aux plus performants enfants de l’école élémentaire.

Il ne serait pas juste pour les écoles de s’appuyer sur des données datant de deux ans sur des enfants si jeunes, a déclaré le chancelier des écoles, Richard Carranza. Au lieu de cela, une loterie serait utilisée lorsque les écoles ont plus de candidats que de places disponibles.

Carranza a appelé les changements «une approche de bon sens» pour s’attaquer à deux problèmes: les défis découlant de la pandémie et les modèles de longue date de concentration raciale qui laissent de nombreuses écoles moins diversifiées que la population étudiante dans son ensemble.

«Ces changements contribueront à faire en sorte que nos salles de classe reflètent la grande diversité de la ville de New York, et c’est aussi une représentation fidèle des valeurs qui nous sont chères en tant que ville – que l’équité, l’inclusion et l’excellence pour tous les enfants sont à la base de ce que nous faisons », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse virtuelle avec de Blasio.

Le système scolaire de la ville de New York compte plus de 1,1 million d’élèves. Environ 41% sont hispaniques, 26% noirs, 16% asiatiques et 15% blancs. Malgré les métiers d’engagement de diverses administrations envers la diversité et les changements au fil des ans dans le système d’affectation des élèves aux écoles, de nombreuses écoles convoitées se remplissent d’élèves blancs et plus riches.

«Il est temps de commencer à utiliser tous les outils à notre disposition pour lutter contre les inégalités», a déclaré de Blasio, un démocrate. «Le statu quo dans les écoles publiques de New York ne peut pas continuer.»

Le système éliminera également les priorités géographiques pour les admissions au secondaire à partir de l’année prochaine, en commençant par les priorités de résidence du quartier.

Pour l’instant, les écoles secondaires peuvent continuer à sélectionner les étudiants académiquement pour l’admission, bien que la ville les invite à éliminer ou à reconsidérer ces critères. Pour le moment, cependant, aucun changement n’est prévu pour une poignée de lycées d’élite qui choisissent les élèves uniquement sur la base d’un test ou, dans un cas, d’auditions et de portfolios d’arts de la scène.

Les appels à changer le système d’admission scolaire de la ville se sont multipliés ces dernières années. Les écrans universitaires du collège étaient déjà mis au rebut dans un quartier de Brooklyn où de Blasio vivait avant de devenir maire.

Mais il y a aussi des partisans pour préserver au moins certains éléments du système d’admission sélective. Certaines familles et certains responsables ont fait valoir que la ville devrait plutôt se concentrer davantage sur l’aide aux élèves des groupes sous-représentés à se préparer au processus et à élargir les rangs des meilleures écoles.

«L’équité et l’excellence peuvent et doivent être recherchées simultanément; il ne devrait y avoir aucun compromis entre les deux », a déclaré le sénateur John Liu dans un communiqué. Ancien contrôleur municipal et conseiller municipal, il préside maintenant le comité du Sénat sur le système éducatif de la ville.

Liu, un démocrate, a convenu que la pandémie avait rendu impraticable cette année le processus habituel de dépistage au collège. Il a exhorté la ville à avoir «un discours public complet sur les problèmes», car il évalue ce qu’il faut faire à l’avenir.