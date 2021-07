La perte de fibres nerveuses et une augmentation des cellules immunitaires (dendritiques) clés à la surface de l’œil – la cornée – peuvent aider à identifier les patients atteints de « long Covid », selon une petite étude. Ces changements étaient particulièrement évidents chez les personnes présentant des symptômes neurologiques, tels que la perte du goût et de l’odorat, des maux de tête, des étourdissements, des engourdissements et des douleurs neuropathiques, à la suite d’une infection à Covid-19, ont déclaré des chercheurs de l’hôpital de la faculté de médecine Meram de l’Université Necmettin Erbakan à Konya, en Turquie. . La cornée est la partie transparente de l’œil qui recouvre la pupille, l’iris et l’intérieur rempli de liquide. Sa fonction principale est de focaliser la majeure partie de la lumière entrant dans l’œil.

Environ une personne sur 10 de toutes les personnes infectées par l’infection à Covid-19 développera un long Covid.

Les résultats, publiés dans le British Journal of Ophthalmology, suggèrent la microscopie confocale cornéenne (CCM) – une technique laser d’imagerie haute résolution non invasive en temps réel – pour identifier les longs symptômes de Covid fortement corrélés à la perte de fibres nerveuses cornéennes.

Le CCM a été utilisé pour identifier les lésions nerveuses et les changements inflammatoires attribuables à la neuropathie diabétique, à la sclérose en plaques et à la fibromyalgie (douleur sur tout le corps).

« Nous montrons que les patients atteints de Covid long présentent des signes de petites lésions des fibres nerveuses liées à la gravité du Covid long et des symptômes neuropathiques et musculo-squelettiques », a déclaré Gulfidan Bitirgen, du département d’ophtalmologie de l’hôpital.

L’équipe a scanné les cornées de 40 personnes qui s’étaient rétablies d’une infection confirmée à Covid-19 entre un et six mois à l’aide du CCM.

Les scintigraphies cornéennes ont été comparées à celles de 30 personnes en bonne santé qui n’avaient pas eu d’infection au Covid-19.

Les scintigraphies cornéennes ont révélé que les patients présentant des symptômes neurologiques quatre semaines après s’être remis de Covid-19 aigu présentaient des dommages et une perte plus importants des fibres nerveuses cornéennes, avec un nombre plus élevé de cellules dendritiques, que ceux qui n’avaient pas eu d’infection à Covid-19.

Ceux sans symptômes neurologiques avaient un nombre comparable de fibres nerveuses cornéennes que ceux qui n’avaient pas été infectés par Covid-19, mais un nombre plus élevé de cellules dendritiques.

Cependant, il s’agit d’une étude observationnelle et, en tant que telle, ne peut pas établir la cause, ont déclaré les chercheurs.

« La microscopie confocale cornéenne peut avoir une utilité clinique en tant que test ophtalmique objectif rapide pour évaluer les patients atteints de Covid long », a déclaré Bitirgen.

