Les changements climatiques ont rendu les conditions météorologiques qui ont alimenté les incendies au Québec deux fois plus probables, selon les scientifiques

Les incendies de forêt record qui ont ravagé le Québec cet été ont été rendus plus probables et plus intenses par les changements climatiques d’origine humaine, selon une nouvelle analyse par une équipe internationale de scientifiques.

L’initiative World Weather Attribution, un groupe basé au Royaume-Uni qui estime la contribution du changement climatique aux événements météorologiques individuels, a constaté que notre climat changeant rendait les conditions météorologiques qui ont provoqué les incendies de forêt deux fois plus probables.

L’étude s’est concentrée sur le Québec, qui a connu un nombre exceptionnellement élevé de feux de forêt en mai et juin après un printemps chaud et sec. La province a enregistré un total de 5,2 millions d’hectares brûlé cette année.

Yan Boulanger, chercheur à Ressources naturelles Canada et l’un des auteurs de l’étude, a qualifié les résultats de « choquants ».

« Nous savons que ces conditions météorologiques extrêmes propices aux incendies se produisent plus fréquemment », a-t-il déclaré dans une interview.

« Maintenant, nous sommes en mesure de chiffrer ou d’estimer dans quelle mesure ces conditions que nous avons observées cette année sont réellement causées par le changement climatique – et les chiffres sont très élevés. »

Des incendies puissants susceptibles de se produire plus souvent

Le Québec a été choisi pour l’étude en raison de sa saison particulièrement difficile, ont déclaré les chercheurs, bien que d’autres provinces et territoires canadiens aient également connu des saisons de feux de forêt exceptionnelles. Les chercheurs ont déclaré qu’ils pourraient également examiner une région plus large du pays à l’avenir.

Partout au Canada, environ 15,3 millions d’hectares ont déjà brûlé cette saison – plus du double du précédent record de 7,6 millions rapporté en 1989.

L’étude québécoise n’a pas encore fait l’objet d’un examen scientifique par les pairs, mais elle s’appuie sur une modélisation évaluée par les pairs. Dans le passé, le groupe de recherche a soumis ses études à un examen et n’ont pas eu à modifier leurs conclusions.

Dans ce cas, Boulanger et les autres chercheurs ont utilisé des modèles pour simuler comment les systèmes météorologiques pourraient se comporter sans changement climatique, et les ont comparés avec ce qui se passe aujourd’hui.

L’étude a utilisé l’indice météo-incendie (FWI), une mesure qui combine la température, la vitesse du vent, l’humidité et les précipitations afin d’estimer le risque d’incendie de forêt.

Les chercheurs ont analysé le maximum de sept jours du FWI sur la région d’étude – qui s’étend sur une grande partie du centre et du nord du Québec – pour évaluer l’intensité maximale de la météo des incendies. Ils ont conclu que les conditions météorologiques propices aux incendies au Québec étaient deux fois plus susceptibles de se produire et environ 20 % plus intenses en raison des changements climatiques.

Les chercheurs ont également noté que si les conditions météorologiques propices aux incendies étaient sans précédent, elles devraient devenir de moins en moins inhabituelles.

Dans le climat actuel, on peut s’attendre à ce que des conditions météorologiques similaires se produisent une fois tous les 25 ans, ont déclaré les chercheurs, ce qui signifie qu’elles ont environ 4 % de chances de se produire chaque année.

Mais si la planète continue de se réchauffer, le risque d’incendies de forêt encore plus importants augmentera encore, a déclaré Boulanger.

« Les chances d’avoir plus d’événements de ce genre augmentent à l’avenir. »

L’essor de la science de l’attribution

L’étude a été menée par 16 chercheurs du Groupe d’attribution de la météo mondiale d’universités et d’agences météorologiques du Canada, des Pays-Bas, du Royaume-Uni et des États-Unis

Fondé en 2015, le groupe étudie les phénomènes météorologiques extrêmes, tels que les sécheresses, les inondations et les vagues de chaleur pour évaluer le rôle joué par le changement climatique. Cela fait partie du domaine croissant de la science de l’attribution, qui tente d’établir des liens entre les événements météorologiques individuels et le changement climatique.

De telles études peuvent jouer un rôle important dans l’élaboration des politiques publiques, a déclaré Friederike Otto, climatologue à l’Imperial College de Londres, qui a également participé à l’étude.

« Il y a souvent des leçons importantes qui peuvent être utilisées pour la prochaine fois qu’un tel événement se produit », a-t-elle déclaré.

Une image satellite de juin montre la fumée des incendies de forêt au Québec, au centre, et en Ontario, à gauche, dérivant vers le sud. (ACEI/NOAA/Associated Press)

C’est un sentiment partagé par Mohammad Reza Alizadeh, un scientifique des données climatiques de l’Université McGill à Montréal qui n’a pas participé à la recherche.

Nous entrons dans un « nouveau chapitre » dans notre compréhension des événements climatiques, a-t-il déclaré, soulignant également la situation de l’Australie. Saison des feux de brousse 2019-20la Californie sans précédent saison des feux de forêt 2021 et les vagues de chaleur persistantes qui ont balayé l’Europe au cours des deux derniers étés.

« Tous ces types d’événements, ils nous réveillent », a déclaré Alizadeh. « Dire que nous devons vraiment… peut-être reconsidérer notre définition des événements extrêmes.

« Nous avons vraiment besoin d’adapter et de mettre à jour nos plans d’adaptation, nos définitions… et aussi même nos études et notre science. »