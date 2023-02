Les changements climatiques forceront-ils plus de Canadiens à déménager?

Peu de gens oublieront la tempête post-tropicale Fiona, qui a frappé la côte est l’automne dernier. Du Cap-Breton à Charlottetown, d’Halifax à Port aux Basques, les Canadiens ont été pris entre des lignes électriques tombées et des arbres, avec des histoires poignantes d’évasions étroites de la montée des eaux.

Certaines maisons ont été complètement submergées et emportées au large. Une femme de Port aux Basques, à Terre-Neuve, a tragiquement perdu la vie de cette façon.

Deux autres personnes en Nouvelle-Écosse et à l’Île-du-Prince-Édouard sont également décédées pendant la tempête. Une première estimation de la catastrophe évalue les dommages à 660 millions de dollars, l’événement météorologique le plus coûteux à avoir jamais frappé le Canada atlantique.

Et, par hasard, W5 s’est trouvé sur le terrain la semaine précédant cette tempête. Ce n’est pas complètement aléatoire, nous travaillions sur une histoire sur le changement climatique, mais c’était planifié bien avant même que nous ayons entendu parler de Fiona.

Ce que de nombreux téléspectateurs ne savent peut-être pas, c’est que notre plus grande réunion de présentation de l’année a lieu chaque printemps. Les journalistes, les producteurs et les dirigeants apportent tous leurs meilleures idées d’histoires à la table pour voir ce qui obtient le feu vert.

Nous avions donc déjà passé plusieurs mois à faire des recherches sur les préoccupations côtières le long de la côte est, en particulier les impacts de l’érosion des côtes, des ondes de tempête et de la montée du niveau de la mer sur les propriétaires. Mais Fiona a donné vie à cette recherche – malheureusement, en nous montrant des exemples concrets de destruction massive par les éléments.

La famille Savery de Port aux Basques, à Terre-Neuve, ne vivra plus jamais au bord de l’eau.

Crédit photo : René J. Roy / Wreckhouse Press Inc.



Leur maison bleue emblématique est devenue l’affiche de la destruction pendant cette tempête

Avant la tempête, leur maison – un travail d’amour de trois ans – a été méticuleusement vidée, peinte et rénovée à la perfection par le père de la maison, Lloyd Savery.

Mais la forte houle et le vent de Fiona l’ont déchiré en quelques secondes le matin du 24 septembre.

“Si cette tempête s’était produite à trois heures du matin, vous auriez eu beaucoup plus de morts”, a déclaré Peggy Savery. “Parce que personne ne l’a pris au sérieux et alors nous ne nous serions pas levés [out of bed].”

Les Savery vivent avec leur famille depuis près de six mois maintenant. Leur compagnie d’assurance a déterminé que la perte avait été causée par une inondation, qui n’est pas couverte par leur police. Ils doivent donc compter sur l’aide du gouvernement pour se remettre sur pied.

Josh, Lloyd et Peggy Savery, regardant ce qui était autrefois leur propriété en bord de mer (W5)

Le gouvernement fédéral a promis un financement pour la reprise par le biais de quelques programmes différents, notamment les Disaster Financial Assistance Arrangements (DFAA). Les Saverys ont postulé mais n’ont pas encore reçu un centime.

Ottawa achemine l’argent du MAAF par l’intermédiaire des provinces. Terre-Neuve vient de fermer ses demandes d’aide le 31 janvier, environ 4 mois après que des familles comme les Savery se soient retrouvées sans logement. Cette province évalue actuellement plus de 300 demandes.

Une fois les programmes d’indemnisation finalisés par le gouvernement et chaque propriétaire, il faudra encore 3 à 4 semaines pour que le financement soit versé.

« On dit que le temps guérit tout. Mais je ne pense pas que nous commencerons à guérir tant que nous ne saurons pas ce que sera notre avenir », a déclaré Savery.

Voici ce qui reste de la maison Savery (W5)

LES ORAGES VONT AVOIR UN « PLUS GRAND IMPACT »

Les experts du climat disent qu’il y a plus de tempêtes comme Fiona à l’horizon, donc les propriétaires doivent être prêts à s’adapter.

« Les tempêtes qui auraient eu lieu il y a 50 ans auront un niveau d’eau plus élevé de nos jours », a déclaré Danika van Proosdij, géomorphologue à l’Université St. Mary’s à Halifax. “Ils vont avoir un impact plus important, des vagues plus importantes, des vagues plus importantes, des inondations plus importantes.”

Van Proosdij s’inquiète du fait qu’il y a trop de Canadiens vivant dans des zones vulnérables. Elle pense que les gouvernements devront peut-être interdire aux gens de reconstruire dans les zones durement touchées.

La Nouvelle-Écosse a récemment introduit sa Coastal Protection Act, qui exige que toutes les futures maisons soient construites à une hauteur et à une distance plus sûres du rivage. Dans l’intervalle, Van Proosdij suggère également aux propriétaires de réfléchir à des solutions d’adaptation basées sur la nature pour leurs propriétés, qui peuvent fournir une protection pour les personnes et un habitat pour l’environnement dans la zone que vous souhaitez consolider. Cela peut inclure ce qu’on appelle les « rives vivantes » sur les propriétés des propriétaires.

W5 a eu une vue rapprochée et personnelle d’un rivage vivant lors de notre voyage sur la côte est. Alors que de nombreux propriétaires peuvent penser à la pierre de carapace ou à la roche dure pour protéger leurs propriétés des ondes de tempête et de l’érosion, des défenseurs de l’environnement comme Rosemarie Lohnes adoptent ce qu’elle appelle une «approche d’ingénierie douce». Elle sort et rassemble des plantes, des arbustes et des arbres dans la région pour tisser ensemble pour résister à l’océan envahissant.

“Nous la considérons souvent comme la couette de grand-mère, n’est-ce pas ? Elle comporte de nombreuses parties différentes”, a expliqué Lohnes. Elle nous a montré comment les graines et les petites plantes immatures sont plantées ensemble pour renforcer l’habitat naturel autour de la maison.

L’entreprise de Lohnes, appelée Helping Nature Heal, travaille dans plusieurs provinces de la côte Est et évalue soigneusement chaque propriété pour déterminer si cette stratégie peut fonctionner ou si elle doit être effectuée en conjonction avec une protection contre les roches ou le mortier. Elle admet qu’une solution basée sur la nature ne fonctionne pas pour tout le monde, mais pour la maison que nous avons visitée, elle a fait des merveilles.

« Ce client n’a rien perdu de ce que nous appelons la distance horizontale. Ainsi, la distance entre le bord de la falaise et sa maison n’a pas changé en six ans », a déclaré Lohnes.

«Maintenant, évidemment, avec de grosses tempêtes comme Fiona, certains de nos emplacements ont été complètement anéantis. Rien ne peut arrêter ces choses », a-t-elle admis. « Vous savez, ce n’est pas une solution au changement climatique ou à l’érosion. C’est une stratégie pour vous faire gagner du temps.

‘LA MER GAGNE TOUJOURS’

Adam Fenech, directeur du Climate Lab de l’École des changements climatiques et de l’adaptation de l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard, convient que les solutions techniques ne sont qu’un palliatif. Son équipe surveille l’érosion des rivages à travers la province.

Adam Fenech, directeur du Climate Lab de la School of Climate Change and Adaptation (W5) de l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard

« Je pense que nous avons l’habitude de penser que nous pouvons contrôler la nature et nous le pouvons à court terme. Mais, je pense toujours que la mer gagne toujours. Fenech a déclaré à W5.

“En fin de compte, nous devons penser à ne pas construire si près du rivage, à laisser derrière nous des endroits vulnérables et à vivre dans des endroits plus sûrs et résilients.”

Regardez le documentaire “Washed Away” de W5 samedi à 19h sur CTV