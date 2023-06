Les changements climatiques et les incendies transforment certaines des forêts boréales du Canada en savanes

En 2015, la scientifique Ellen Whitman a entrepris une visite au parc national Wood Buffalo, une vaste étendue sauvage qui s’étend du nord-est de l’Alberta aux Territoires du Nord-Ouest.

À cette époque, la terre avait été sujette à deux incendies de forêt majeurs à une décennie d’intervalle – le plus récent en 2014.

« Le premier incendie a brûlé un très grand peuplement de pins matures et il repoussait sous forme de pin avec un peu de tremble mélangé », se souvient Whitman, spécialiste de la recherche sur les incendies de forêt à Ressources naturelles Canada.

« Ensuite, ce deuxième incendie a tué tous ces semis et tout à coup, c’est essentiellement une prairie avec quelques trembles épars. »

Les conclusions de son équipe, présentées dans un article récemment publié font partie d’un ensemble croissant de preuves montrant comment le changement climatique et la gravité accrue des incendies de forêt modifient la composition des forêts nord-américaines.

Des semis de pin poussent après un incendie dans le parc national Wood Buffalo. Les chercheurs ont découvert que la composition des forêts est plus susceptible de changer après de graves incendies de forêt, surtout s’ils se succèdent rapidement. (Soumis par Ellen Whitman)

Ses recherches ont comparé des zones forestières qui avaient des conditions de climat et de sol similaires, mais la moitié avait été soumise à deux incendies en peu de temps, tandis que l’autre moitié avait une période de repousse plus longue.

Dans les zones où le feu s’était reproduit plus rapidement, les trembles dominaient à la place des conifères et la croissance sous les arbres était beaucoup moins établie. Les zones de sol minéral exposé, où toute la matière organique avait été brûlée, étaient également plus fréquentes.

« Lorsque vous avez eu une perturbation grave ou un incendie répété en plus de l’incendie ou une sécheresse très grave dans l’année suivant un incendie, nous pourrions en quelque sorte commencer à voir ces parcelles changer pour ressembler davantage au sud dans leur structure d’écosystème, « , a déclaré Whitman.

« Presque plus comme une savane dans certains cas. »

Les scientifiques disent qu’une telle transformation est susceptible d’être observée ailleurs dans la forêt boréale du Canada dans les années à venir.

Bons feux et mauvais feux

Les experts n’hésitent pas à souligner que les incendies sont un aspect crucial et naturel du cycle de vie d’une forêt ; ils ont permis à la forêt boréale du Canada de prospérer pendant des millénaires.

Mais il est également prouvé que les incendies deviennent plus importants et plus intenses, modifiant ce qui repousse après l’extinction des flammes.

« Les gens parlent de bon feu et de mauvais feu. Le bon feu est le feu que nous avons eu historiquement et qui a contribué à renouveler ce paysage », a déclaré Jennifer Baltzer, professeure agrégée au département de biologie de l’Université Wilfrid Laurier en Ontario.

« Les mauvais feux [are] ce que nous voyons face à une combinaison de réchauffement climatique et de suppression des incendies vraiment efficace dans le passé. »

Jennifer Baltzer, que l’on voit ici en train d’examiner des épinettes noires, a fait des recherches sur la façon dont les incendies de forêt affectent leur régénération. (Rajit Patankar)

Baltzer a également étudié comment les forêts boréales changent partout en Amérique du Nord. L’épinette noire dominait la plupart des sites avant un incendie, mais avait tendance à perdre sa dominance par la suite, selon les données recueillies pour une Mémoire de recherche 2021.

Dans les cas les plus extrêmes, les zones remplies d’épinettes noires ne se sont pas du tout régénérées. Les résultats ont également des implications troublantes pour le carbone stocké sous le sol forestier, a-t-elle déclaré, augmentant potentiellement la quantité rejetée dans l’atmosphère.

Plus de 5,1 millions d’hectares ont brûlé jusqu’à présent cette année à travers le Canada, selon données fédérales.

La pire saison des incendies jamais documentée a eu lieu en 1995, lorsque 7,1 millions d’hectares ont brûlé, selon les données du gouvernement. Le pays est en passe de dépasser cela d’ici la fin juin.

« Je prévois que ce que nous voyons maintenant se déroulera comme des incendies brûlants très graves », a déclaré Merritt Turetsky, directeur de l’Institut de recherche arctique et alpine de l’Université du Colorado à Boulder.

« Nous savons que lorsqu’il y a beaucoup de matière organique – dans les arbres, mais aussi sur le sol dans les couches de mousse et de tourbe – lorsqu’une grande quantité est consommée lors d’un incendie, les sites ne se régénèrent pas à ce qu’ils étaient auparavant. «

Dans ce paysage changeant, il y aura des « gagnants et des perdants » parmi non seulement les arbres, mais aussi les oiseaux et les mammifères qui prospèrent dans un nouvel environnement, a déclaré Whitman.

Les bisons, par exemple, ont tendance à privilégier les longues herbes et les espaces ouverts que l’on trouve maintenant sur le site des incendies récurrents. D’autre part, il existe des preuves que le caribou des bois dépend des tourbières de conifères comme habitat maternel, a-t-elle déclaré.

« Si nous commençons à les perdre, cela n’est pas nécessairement de bon augure pour ces espèces, car le moment de la reproduction est extrêmement important pour qu’elles aient un habitat où elles sont moins susceptibles de rencontrer des prédateurs. »

REGARDER | Les étapes d’un incendie de forêt et comment elles sont éteintes : Quelles sont exactement les étapes d’un feu de forêt? Tant de travail acharné est nécessaire pour maîtriser les incendies de forêt – voici ce que ce travail implique.

Changement des attentes

Les chercheurs affirment qu’il existe des moyens de ralentir ces changements, à commencer par la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

En outre, Baltzer a déclaré avoir amélioré la gestion des incendies, en permettant à certains incendies de brûler dans certains cas, et en augmentant le nombre de brûlures prescrites dans d’autres, aiderait à réduire le nombre d’incendies incontrôlables à grande échelle.

« Dans de nombreuses régions du Canada, nous avons une accumulation de carburants dans le paysage en raison d’une suppression efficace », a-t-elle déclaré.

« Si vous êtes en mesure de réduire une partie du carburant qui se trouve dans le paysage, il est possible d’aider à faciliter les incendies qui ne sont pas si dommageables. »

Des arbres brûlés endommagés par les récents incendies de forêt sont observés à Drayton Valley, en Alberta, le mois dernier. (Jason Franson/La Presse Canadienne)

À l’avenir, Whitman a suggéré que différentes approches seront nécessaires en fonction des circonstances – et des attentes. L’augmentation de la plantation d’arbres dans les zones incendiées pourrait aider, mais seulement jusqu’à un certain point, a-t-elle déclaré.

« Certes on peut replanter après les incendies, mais comme les gens l’ont vraiment vu cette année, cela couvre une vaste zone du paysage », a-t-elle dit, expliquant que dans certains cas, planter des arbres peut ne pas être réaliste.

Elle a souligné que, dans de nombreux cas, les arbres ont encore démontré leur capacité à se réensemencer et à se régénérer.

« C’est vraiment plus une question de savoir s’il est nécessaire qu’elle devienne une forêt aussi dense ou de la même composition exacte que celle à laquelle vous vous attendiez auparavant, ou devons-nous dire… peut-être que c’est un peu un écosystème modifié. »