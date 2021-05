Les changements climatiques entraînent une menace d’inondations soudaines et des chutes de température drastiques

Une partie des plaines du sud, de la vallée de l’Ohio, du centre des Appalaches et du milieu à la basse vallée du Mississippi sera menacée d’orages violents et de crues soudaines lundi et mardi alors qu’une tempête qui a trempé des régions auparavant sèches du Texas au cours du week-end se déplace lentement vers le nord-est pour commencer. la semaine.

De fortes précipitations étaient attendues dimanche soir en Louisiane, en Arkansas, dans le Mississippi et dans le sud du Missouri, apportant 1 à 3 pouces de pluie dans des zones qui ont déjà absorbé plus que ce qui est typique, selon AccuWeather.

«Même si la pluie n’est peut-être pas aussi intense dans cette zone par rapport à ce que le sud-est du Texas a connu samedi, une grande partie des États de la côte du Golfe ne sont pas en sécheresse et pourraient ne pouvoir supporter qu’une quantité modérée de pluie», AccuWeather Senior a déclaré le météorologue Dan Pydynowski.

Des veilles de tornade et des avertissements ont été émis pour plusieurs comtés du Mississippi alors que la pluie et les fortes tempêtes traversent l’État.

Les médias locaux à Byram, Mississippi, ont déclaré une tornade arbres déracinés alors qu’il traversait les autoroutes et était visible à des kilomètres.

Le National Weather Service de Jackson, Mississippi, a reçu un rapport faisant état de personnes emprisonnées dans une maison à Terry, Mississippi. On signale également des arbres déracinés et des maisons mobiles détruites.

WJTV-TV rapporte que le directeur de la gestion des urgences du comté de Yazoo, Jack Willingham, a déclaré qu’au moins cinq ou six familles pourraient être déplacées à la suite d’une tornade confirmée dans la région.

Les responsables du NWS demandent aux habitants de la région métropolitaine de se mettre à l’abri pour se protéger des débris volants.

Une deuxième menace météorologique devrait se développer sur les Rocheuses tard dimanche et lundi, entraînant de la neige mouillée dans les hautes altitudes du Colorado et du Wyoming et de la pluie dans certaines parties des plaines du nord et du centre, a déclaré le National Weather Service.

Le creux de niveau supérieur expliquera les changements de température spectaculaires dans un certain nombre de villes le long de son trajet. Denver, qui samedi est arrivé à un degré près de égaler son sommet pour un 1er mai quand il a enregistré 86 degrés, chutera à un maximum de 47 d’ici lundi.

Le système à évolution rapide se dirigera ensuite vers le Midwest, où des villes comme Omaha, Nebraska et Minneapolis connaîtront des chutes de température allant jusqu’à 15 degrés en dessous de la norme au début du mois de mai.

«De nombreux endroits pourraient voir les températures chuter en dessous de 32 degrés pendant la nuit de mardi, ce qui présente un risque de gel, en particulier dans des endroits normalement plus froids», a déclaré la météorologue AccuWeather Alyssa Smithmyer.

Contribuant: Elinor Aspegren, USA AUJOURD’HUI; Keisha Rowe et Lici Beveridge, Mississippi Clarion-Ledger