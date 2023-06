Les changements climatiques alimentent un pic de cas de maladie de Lyme au Canada

Ceci est un extrait de Second Opinion, une analyse hebdomadaire de l’actualité de la santé et des sciences médicales envoyée par e-mail aux abonnés le samedi matin. Si vous n’êtes pas encore abonné, vous pouvez le faire en cliquant sur cliquant ici .

Les Canadiens doivent être plus vigilants face à la croissance rapide des cas de maladie de Lyme à travers le pays, car les changements climatiques alimentent une explosion des populations de tiques et de nouveaux points chauds d’infection continuent d’émerger d’un océan à l’autre, même dans des endroits inattendus.

Il y a eu 17 080 cas déclarés de maladie de Lyme au Canada entre 2009 et 2022, mais bien que ces chiffres soient probablement sous-estimés, ils ont augmenté de façon spectaculaire au cours des dernières années selon les données du Agence de la santé publique du Canada (ASPC) .

En 2009, il n’y avait que 144 cas de Lyme signalés au Canada, mais en 2021, ces chiffres avaient grimpé en flèche pour atteindre 3 147. Les chiffres préliminaires pour 2022 montrent au moins 2 168 cas.

Nick Ogden, chercheur principal à l’ASPC et directeur de la Division des sciences des risques pour la santé publique qui effectue la surveillance de la maladie de Lyme, a déclaré que le facteur le plus important pour la croissance des populations de tiques au Canada est le réchauffement des températures.

« Il existe de nombreuses preuves à l’appui de l’idée que l’un des principaux moteurs de l’émergence des tiques a été le changement climatique récent », a-t-il déclaré à CBC News.

« En raison du réchauffement climatique, la nouvelle empreinte géographique du Canada, du Manitoba vers l’est, qui convient aux tiques, ne cesse d’augmenter. »

Les tiques à pattes noires, le principal vecteur de la maladie de Lyme au Canada, voyagent vers le nord sur les oiseaux migrateurs et dépendent de conditions de température spécifiques ici pour se reproduire et survivre, a déclaré Katie Clow, professeure adjointe en médecine des populations à l’Ontario Veterinary College.

« Ils ont besoin d’une période de temps suffisamment chaude, suffisamment longue pour trouver un hôte sur lequel se nourrir… S’il fait trop froid, ils meurent de faim », a-t-elle déclaré, ajoutant qu’au cours des 30 dernières années, une grande partie du Canada n’avait pas ‘t avoir des conditions appropriées nécessaires à l’expansion des populations de tiques.

« Mais maintenant, à mesure que le climat se réchauffe, ces tiques qui sont constamment introduites par les oiseaux sont introduites dans des endroits qui n’étaient auparavant pas adaptés à leur survie – mais qui le sont maintenant. »

Les tiques survivent aux températures extrêmes

Une nouvelle étude canadienne publiée dans Insect Science ont découvert que les tiques femelles infectées par la bactérie responsable de la maladie de Lyme, appelée Borrelia burgdorferiavaient une survie accrue pendant les mois d’hiver par rapport aux mois non infectés – ce qui pourrait avoir des implications sur la croissance future de la population.

« C’était comme un avantage de survie de 20%, et cela m’a juste étonné », a déclaré Shelley Adamo, professeur de psychologie et de neurosciences à l’Université Dalhousie et auteur principal de l’étude, ajoutant que davantage de recherches sont nécessaires pour voir si la bactérie aide eux survivent.

« Ce que nous avons, cependant, est une forte corrélation. Et ce que cela dit, quel que soit le mécanisme, c’est qu’au début du printemps, lorsque la neige fond, les tiques sont actives. »

Ogden, qui n’a pas participé à l’étude, a déclaré que le concept selon lequel Borrelia burgdorferi l’infection pourrait aider les populations de tiques à mieux survivre à l’hiver a également été proposée en Europe et justifie une étude plus approfondie au Canada et dans le monde.

« Ces choses ont évolué ensemble pendant des millénaires », a-t-il déclaré. « Et donc l’idée que l’un puisse aider l’autre n’est pas quelque chose que nous pouvons exclure. »

Une autre nouvelle étude de chercheurs de la Washington State University, publiée dans la revue Monographies écologiques cette semaine, ont découvert que les tiques à pattes noires étaient capables de survivre à la fois au froid et à la chaleur extrêmes dans la nature, ce qui remet en question les recherches précédentes à l’effet contraire.

Une tique à pattes noires adulte. Une nouvelle étude canadienne a révélé que les tiques femelles infectées par la bactérie responsable de la maladie de Lyme avaient une survie accrue pendant les mois d’hiver par rapport aux tiques non infectées. (Bertrand Guay/AFP/Getty Images)

Plus de Canadiens à risque de contracter la maladie de Lyme

La croissance massive des populations de tiques à travers le pays au cours de la dernière décennie et la possibilité que les tiques constituent une menace saisonnière plus précoce en raison du changement climatique exposent également un nombre croissant de Canadiens au risque de développer la maladie de Lyme dans les années à venir.

Le premier signe d’infection par la maladie de Lyme peut être une éruption rouge circulaire révélatrice autour de l’endroit d’une piqûre de tique, qui peut ensuite évoluer vers des symptômes tels que maux de tête, fièvre, frissons, fatigue, douleurs musculaires et articulaires, ganglions lymphatiques enflés et spasmes ou faiblesse musculaires. .

S’il est détecté tôt, le traitement consiste en une courte cure d’antibiotiques qui guérit la majorité des gens. Non traitée, elle peut entraîner des symptômes beaucoup plus graves comme la paralysie faciale, la méningite, des problèmes cardiaques, des lésions nerveuses et une inflammation du cerveau et de la moelle épinière.

La question de savoir pourquoi certaines personnes se rétablissent rapidement de la maladie de Lyme, tandis que d’autres éprouvent des symptômes beaucoup plus graves et à long terme, est un autre domaine d’étude qui a longtemps été un mystère pour les chercheurs.

Une nouvelle étude publiée dans le Center for Disease Control and Prevention des États-Unis Revue des maladies infectieuses émergentes ont découvert qu’un biomarqueur du système immunitaire dans le sang était plus élevé chez les personnes présentant des symptômes chroniques de la maladie de Lyme, même après avoir été traitées avec des antibiotiques.

Cela signifie que les symptômes à long terme chez les patients présentant des niveaux élevés du biomarqueur, appelé interféron-alpha, peuvent ne pas être dus à une infection en cours, mais plutôt à la réponse immunitaire de l’organisme provoquant une inflammation chronique – même après la disparition de l’infection. .

L’étude a inclus 79 patients atteints de la maladie de Lyme à long terme et pourrait orienter les chercheurs dans de nouvelles directions sur les traitements potentiels, si les résultats sont reproduits dans des études plus importantes avec plus de participants et se révèlent être un indicateur efficace pour des symptômes plus graves.

« Il devrait au moins être pris en compte que ces symptômes persistants après Lyme sont motivés par la réponse immunitaire plutôt que par une infection persistante », a déclaré Klemen Strle, auteur principal et professeur adjoint de biologie moléculaire et de microbiologie à l’Université Tufts.

« Et c’est important car alors le traitement des symptômes devrait être recentré des antibiotiques à long terme vers quelque chose qui atténue peut-être la réponse immunitaire. »

REGARDER | Nouveau vaccin en développement alors que la maladie de Lyme est en hausse :

Un nouveau vaccin contre la maladie de Lyme pour les humains en cours de développement Un nouveau vaccin contre la maladie de Lyme est en préparation et les chercheurs recherchent des milliers de volontaires aux États-Unis et en Europe pour le tester.

Un nouveau vaccin contre la maladie de Lyme est actuellement en développement en premiers essais cliniques aux États-Unis, alors qu’un précédent vaccin appelé LYMERix a été interrompu en 2002 en raison d’une demande insuffisante des consommateurs, d’une protection décroissante au fil du temps et rapports d’effets secondaires comme l’arthrite .

Santé publique Ontario a également commencé à utiliser un nouveau type de test sanguin pour la maladie de Lyme cette année, similaire à un test sérologique pour COVID-19, qui peut aider à mieux détecter la présence de la maladie chez un patient infecté.

Les tiques porteuses de plus de maladies

Il existe également différents agents pathogènes que les tiques peuvent transporter et qui présentent un danger pour la santé humaine, autre que la maladie de Lyme, que Clow a déclaré que les réseaux de surveillance canadiens commencent déjà à détecter dans l’est de l’Ontario, le sud du Manitoba et le sud du Québec.

Une maladie transmise par les tiques, causée par la bactérie Anaplasma phagocytophilepeut causer anaplasmose chez l’homme et peut entraîner de la fièvre, des frissons, de graves maux de tête, des douleurs musculaires, des nausées, des vomissements, de la diarrhée et, dans les cas graves, une insuffisance respiratoire et organique, des problèmes de saignement et la mort.

Des chercheurs de l’ASPC ont publié une étude l’an dernier sur un groupe « inhabituel » de 25 cas d’anaplasmose dans la région de l’Estrie au Québec en 2021, ajoutant qu’il « apporte une preuve supplémentaire que [the pathogen] peut maintenant s’établir le long de la frontière sud du Québec. »

Clow a déclaré que deux autres agents pathogènes, comme Virus de Powassan qui peuvent causer des problèmes neurologiques à long terme et Babesia microtis qui cause une maladie de type Lyme, peut également être transportée par des tiques et introduite au Canada — et les chercheurs sont en état d’alerte pour l’émergence de ces cas.

« C’est préoccupant, car alors nous avons plus d’une chose qui nous inquiète et qui est transmise par ces tiques », a déclaré Clow, ajoutant que les cas de celles-ci sont faibles. « Mais nous recevons des signaux d’alerte précoce et nous pouvons surveiller au fil du temps pour voir si les choses changent. »

Il existe également différentes espèces de tiques émergentes au Canada en raison des changements climatiques et de la migration des hôtes qui s’établissent de plus en plus au pays. Alors que beaucoup se nourrissent d’hôtes sauvages et ne présentent pas de risque pour la santé humaine, certains le font.

Le tique étoile solitaire a maintenant un habitat convenable dans certaines parties du Canada en raison du changement climatique, qui, selon Clow, pourrait introduire de nouveaux agents pathogènes dans le pays qui pourraient affecter la santé humaine et animale, et le Tique asiatique à longues cornes se répand actuellement aux États-Unis

REGARDER | Les tiques porteuses de maladies dans de nouvelles régions du Canada:

Pourquoi les tiques se propagent-elles dans les villes du Canada Ils peuvent être incroyablement petits, mais les tiques peuvent causer de graves problèmes de santé. Les cas de maladie de Lyme ont doublé au Canada en un an. Nous examinons la menace et les conseils que vous devez connaître pour vous protéger.

La sensibilisation des Canadiens est faible

Mais alors que la recherche sur la propagation rapide des populations de tiques au Canada se poursuit, la sensibilisation des Canadiens sur la façon d’identifier les tiques, de prévenir les infections et de comprendre où elles sont le plus à risque est limitée.

Un autre sujet de préoccupation croissant parmi les chercheurs est la propagation des populations de tiques entraînées par le changement climatique dans de nouvelles zones très peuplées du pays qui n’ont jamais vu les tiques empiéter sur elles – et peuvent ne pas comprendre les risques qu’elles posent.

« Nous avons encore beaucoup de zones qui conviennent dans les zones très peuplées qui n’ont toujours pas vu ces tiques s’y développer », a déclaré Clow. « Nous savons que les populations de tiques vont continuer à se développer et ce n’est vraiment qu’une question de temps car nous savons que l’habitat et le climat sont adaptés. »

Ogden a déclaré que les points chauds de la maladie de Lyme sont en augmentation au Canada, en particulier dans des régions comme le sud du Québec et Ontariooù les populations de tiques se sont largement établies.

« De toute évidence, vous n’êtes pas à risque de contracter la maladie de Lyme partout dans cette région, car les tiques ont besoin de forêts pour survivre », a-t-il déclaré. « Mais dans l’ensemble, je veux dire, dans une sorte de vue pancanadienne – nous voyons maintenant qu’il y a des régions entières, comme aux États-Unis, où il y a un risque de maladie de Lyme. »

Une enquête nationale de 2023 sur la sensibilisation aux tiques par l’Association canadienne des médecins vétérinaires auprès de 1 200 répondants, moins de la moitié des propriétaires d’animaux canadiens connaissaient les espèces de tiques et étaient plus préoccupés par la maladie de Lyme chez leurs chiens qu’eux-mêmes.

« Il y a encore des activités de sensibilisation supplémentaires à faire auprès du grand public … il y a certaines zones où nous devons maintenant considérer que si vous sortez dans des zones boisées et broussailleuses, il y a probablement des tiques là-bas », a déclaré Clow.

« Prendre l’habitude de faire des contrôles de tiques, de rester sur des chemins balisés hors des broussailles, puis de se couvrir doit simplement devenir une routine quotidienne que nous devons pratiquer. »

Les Canadiens peuvent prendre des mesures pour prévenir les piqûres de tiques en portant des vêtements de protection, en rentrant les pantalons dans les chaussettes, en utilisant un insectifuge et en effectuant des contrôles corporels complets après avoir passé du temps à l’extérieur dans des zones boisées ou herbeuses.

Si vous avez été mordu, faites attention enlever la tique et conservez-le dans un récipient étiqueté avec la date de la morsure et apportez-le à votre médecin pour un test.