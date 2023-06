Les changements cérébraux liés à la douleur dans la fibromyalgie peuvent être réversibles

13 juin 2023 – En 1993, Lynne Matallana vivait une « vie merveilleuse ». Fraîchement marié, le Californien de 38 ans était associé dans une agence de publicité. Mais sa vie a été bouleversée après une opération pour l’endométriose.

« En fait, je me suis réveillée pendant l’opération et le lendemain, j’ai développé une douleur atroce – au-delà de l’atroce – et je suis restée alitée », a-t-elle déclaré. La douleur a entraîné des insomnies, une incapacité à manger et un épuisement débilitant. « Cela a complètement changé ma vie et je n’avais aucune idée de ce qui s’était passé. »

Matallana a passé les 2 années suivantes à « aller de médecin en médecin » avant de finalement recevoir un diagnostic de la fibromyalgie. « C’était un soulagement d’avoir un diagnostic et d’avoir enfin un nom pour ce qui m’arrivait, et j’ai entendu beaucoup d’autres personnes dire la même chose », a-t-elle déclaré.

Pourtant, dit-elle, c’était « en 1995, et on ne savait pas grand-chose sur la fibromyalgie, et les médecins ont essentiellement dit qu’ils ne pouvaient rien faire pour moi ».

La douleur et le cerveau

Malheureusement, l’histoire de Matallana est typique. Bien que la fibromyalgie soit assez courante, affectant plus plus de 5 millions d’Américains, il continue d’être mal diagnostiqué et mal compris. En fait, le temps moyen pour qu’un patient reçoive un diagnostic de fibromyalgie peut aller jusqu’à 5 ans.