Les changements aux règles du baseball sont un modèle de réussite

Au printemps, j’ai écrit un article sur la tentative de la Major League Baseball de se sauver de la non-pertinence provoquée par la suroptimisation. La version courte : Grâce à une analyse statistique détaillée, les équipes de baseball ont compris que le moyen le plus efficace de gagner des matchs était d’investir dans des frappeurs capables de frapper beaucoup de circuits et dans des lanceurs qui lançaient assez fort pour éliminer ces frappeurs la plupart du temps. Même si cette stratégie était optimale pour gagner des matchs, elle était décidément sous-optimale pour les personnes qui payaient pour les regarder.

Au lieu d’avoir des baserunners, des joueurs alignés et de l’action sur le terrain, les spectateurs ont eu droit à des expériences atroces comme le match 4 des World Series de l’année dernière, où mes bien-aimés Phillies de Philadelphie sont devenus seulement la deuxième équipe à n’avoir jamais été touchée lors de la ronde de championnat, le long de la moyen d’établir un record pour la plupart des retraits au bâton par équipe lors de la Classique d’automne.

Avec une fréquentation et des audiences télévisées dans une spirale descendante et des durées de match de plus en plus longues, une Ligue majeure de baseball désespérée a apporté quelques changements pour cette saison. Une horloge de lancer – qui donnait aux lanceurs 15 à 20 secondes pour lancer chaque lancer – a été ajoutée pour forcer les lanceurs et les frappeurs à continuer. Les bases ont été légèrement plus grandes pour encourager une course plus agressive. Les changements défensifs extrêmes – où les joueurs de champ intérieur se pressaient sur un côté du diamant pour voler les frappeurs sur des balles durement frappées – ont été interdits pour encourager davantage d’attaques sans coups de circuit.

Cela ne semble peut-être pas si important, mais pour un sport aussi ancien et aussi conservateur que le baseball, c’était pratiquement Vatican II. Bien qu’il y ait eu quelques obstacles en cours de route – il suffit de demander au partant des Phillies, notoirement lent, Aaron Nola, qui a d’abord réagi au chronomètre de lancer comme le fait un étudiant de deuxième année endormi au lycée à son réveil – les preuves des cinq premiers mois de la saison suggèrent ces changements ont porté leurs fruits.

Le baseball, c’est… bien ?

Commençons par ce qui a longtemps été reconnu comme le plus gros problème du baseball : c’était tout simplement trop long.

Lorsque les Phillies ont remporté leur tout premier championnat de la Série mondiale en 1980, un match de baseball moyen se terminait en deux heures et 38 minutes relativement rapides. Au moment où ils ont remporté leur deuxième en 2008, le temps était passé à deux heures et 55 minutes. Et l’année dernière, lorsqu’ils ont improbablement atteint les World Series grâce aux Schwarbombs et aux retraits au bâton, le match moyen a duré trois heures et six minutes. C’est plus long qu’une projection de Oppenheimersans aucune garantie d’explosions en cours de route.

Jusqu’à présent cette saison, grâce en grande partie au chronomètre des lancers, la durée moyenne d’un match est tombée à seulement deux heures et 41 minutes, soit plus courte qu’elle ne l’a été depuis que mon idole d’enfance, Mike Schmidt, occupait le troisième but de l’ancien stade des anciens combattants de Philadelphie dans les années 1980. . Et les matchs plus courts ont entraîné une augmentation du nombre de spectateurs dans les tribunes et dans les audiences télévisées.

Vingt-trois des 30 clubs de la Ligue majeure de baseball ont vu leur fréquentation augmenter par rapport à l’année dernière. La fréquentation globale a augmenté de 9 pour cent jusqu’au début du mois d’août, la plus forte hausse depuis que le baseball a ajouté deux équipes d’expansion en 1998. Les audiences télévisées ont également augmenté de manière significative, même si les Mets et les Yankees, qui jouent sur le plus grand marché médiatique du pays, sont tous deux morts. derniers dans leurs divisions respectives. (Leur visage collectif n’est pas directement imputable aux nouvelles règles, mais je le trouve néanmoins extrêmement satisfaisant.)

Il y a également plus d’infractions de type non-home run, avec un pourcentage de base en hausse, ainsi qu’une augmentation des taux de doubles, triples et bases volées. Le pourcentage d’apparitions au marbre qui se terminent par des retraits au bâton jusqu’à présent en 2023 est en légère hausse à partir de 2022, ce qui est dommage — Kevin Costner avait raison d’argumenter dans Taureau Durham que les punchouts sont à la fois ennuyeux et fasciste. Mais cela est moins dû aux règles qu’à la prolifération de lanceurs capables de marquer régulièrement des chiffres à trois chiffres sur le pistolet radar, un exploit autrefois réservé aux rares Nolan Ryan du jeu.

Alors que la course aux séries éliminatoires s’intensifie à l’approche du mois de septembre, la ligue majeure de baseball a fait l’impossible : elle s’est sauvée de la non-pertinence – non pas par chance, mais en identifiant ce qui n’allait pas dans son fonctionnement et en ayant le courage d’apporter des changements fondamentaux.

Ce que nous pouvons apprendre du baseball

Bien que tout ce qui précède soit une excellente nouvelle pour les fans de baseball, cela compte également pour le reste d’entre nous. Si la ligue majeure de baseball, vieille de 147 ans, peut réécrire ses règles pour relever ses défis existentiels, alors peut-être y a-t-il un espoir que ce pays encore plus âgé et encore plus soumis à des règles puisse faire de même pour des problèmes aux enjeux bien plus importants.

Du logement à l’énergie, en passant par la représentation au Sénat et le collège électoral franchement pervers, les États-Unis se retrouvent trop souvent soumis à des règles obsolètes. La Constitution – l’équivalent politique des règles officielles de 192 pages du baseball majeur – n’a pas été amendée depuis 1992, et ce uniquement pour garantir que les lois affectant la rémunération des représentants et des sénateurs n’entrent en vigueur qu’après avoir été confrontées. élection. Je suis sûr que c’est important, mais ce n’est pas une horloge politique.

Au printemps dernier, alors même que le baseball se lançait dans sa grande expérience de changement de règles, les États-Unis étaient confrontés à une crise qu’ils avaient eux-mêmes provoquée à cause du refus des Républicains d’augmenter le plafond de la dette. Était-il logique que le seul moyen d’éviter une apocalypse budgétaire soit que le Congrès doive voter un relèvement du plafond de la dette ? Y a-t-il eu beaucoup d’idées bonnes, quoique étranges, pour éliminer complètement le plafond de la dette et nous sauver de cette lutte politique éternelle ? Oui. Mais cela n’avait pas d’importance : les règles étaient les règles, et personne n’avait la capacité ou la volonté de les modifier, même si presque tout le monde pouvait voir que la façon dont elles étaient rédigées produisait un résultat que personne ne souhaitait.

Il n’en a pas toujours été ainsi. L’Amérique a traversé une série d’expérimentations constitutionnelles intenses, depuis l’adoption de la Déclaration des droits jusqu’à la « deuxième fondation » pendant l’ère de la reconstruction jusqu’aux amendements de l’ère progressiste du début du 20e siècle. Ces amendements n’ont pas toujours fonctionné (vous regardez, Prohibition), mais ils reflétaient la compréhension qu’un pays en mutation rapide avait besoin de la capacité de changer sa façon de se gouverner.

Aujourd’hui, tout, du changement climatique à l’essor de technologies perturbatrices comme l’IA, exige de nouvelles approches réglementaires et de nouvelles façons de gouverner. Mais nous sommes trop souvent un pays du XXIe siècle régi par les règles du XVIIIe siècle. Lorsque le baseball – un sport pratiqué depuis la fin de la guerre civile – vous donne l’air caché, il est temps de changer.

Une version de cette histoire a été initialement publiée dans le bulletin Future Perfect. Inscrivez-vous ici pour vous abonner !