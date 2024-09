Les changements apportés aux règles électorales en Géorgie par les alliés de Trump font craindre un chaos en novembre

ATLANTA — Il y a quatre ans, Géorgie était au centre de l’ancien président Donald Trump les tentatives de ‘s pour annuler sa défaite face au démocrate Joe BidenLes démocrates craignent que Trump ne récidive, avant même que les premiers votes n’aient été exprimés.

De nombreux démocrates dans cet État crucial pensent que les républicains pro-Trump préparent le terrain pour une nouvelle tentative de saper le vote si le candidat républicain perd de justesse en novembre, cette fois en manipulant les règles électorales.

La tourmente naît d’une prise de contrôle du conseil électoral de l’État de Géorgie plus tôt cette année par des alliés de Trump après que des législateurs républicains a retiré le secrétaire d’Étatqui avait résisté aux efforts de Trump pour subvertir l’élection en 2020, a quitté le panel. La nouvelle majorité a commencé à apporter des modifications aux règles électorales qui ont alarmé les démocrates, les experts juridiques et les défenseurs de la démocratie.

L’une d’elles prévoit une « enquête raisonnable » indéfinie avant que les responsables électoraux du comté ne certifient les résultats, tandis qu’une autre permet aux responsables électoraux du comté « d’examiner toute la documentation relative aux élections créée pendant le déroulement des élections ». Les critiques affirment que ces règles pourraient être utilisées par les responsables du comté qui veulent refuser la certification, déclenchant une tempête juridique à un moment où les résultats à l’échelle de l’État devraient être certifiés.

Représentant de l’État Saira Draperun démocrate d’Atlanta qui était le directeur de la protection des électeurs du parti au niveau de l’État en 2020, a déclaré qu’entraver un décompte final à l’échelle de l’État n’était peut-être même pas l’objectif principal des républicains.

« Il ne s’agit pas de savoir s’ils réussiront à empêcher la certification », a-t-elle déclaré. « Il s’agit d’injecter suffisamment de confusion dans le processus pour qu’une partie importante de la population n’accepte pas les résultats. Je pense qu’ils atteindront cet objectif, peu importe ce que disent ces avis judiciaires. »

Malgré de nombreuses critiques, le conseil devrait examiner près d’une douzaine de règles supplémentaires lors de sa réunion de vendredi.

Les membres du conseil qui poussent aux changements disent qu’ils tentent de garantir l’exactitude du vote et de rejeter les inquiétudes concernant les tentatives de retarder ou de bloquer la certification.

« Il est peu probable que cela se produise maintenant qu’ils ont plus d’informations », a déclaré Janelle King, membre du conseil d’administration. « Cela crée un récit qui n’existe pas. »

La controverse qui se joue en Géorgie a des implications nationales, puisque la course à la présidence devrait être décidée de justesse par les électeurs de ce pays et de six autres États clés. Interrompre la certification des résultats des élections, un processus autrefois routinier que Trump a politisé par le biais de son mensonges sur les élections de 2020pourrait entraver la capacité des États à respecter les délais pour que leurs votes électoraux soient comptabilisés.

Mais certains experts juridiques estiment qu’un scénario catastrophe, dans lequel les commissions électorales locales dominées par les républicains refuseraient de certifier le décompte des votes et empêcheraient la Géorgie de certifier ses totaux avant la date butoir de début décembre, reste improbable. En effet, la loi de l’État et la jurisprudence stipulent clairement que les responsables du comté ne peuvent pas rejeter unilatéralement les votes et « doivent certifier » dans les délais prévus par la loi de l’État, quelle que soit la méfiance des membres des commissions électorales locales à l’égard de leurs résultats.

« Les autorités locales chargées de la certification n’ont aucune marge de manœuvre pour prendre les choses en main », a déclaré Lauren Miller Karalunas, historienne du droit au Brennan Center de l’Université de New York. « Leur seule tâche lors de la certification est de confirmer l’exhaustivité des résultats. »

Le conseil d’État n’a pas de rôle direct dans la détermination des résultats des élections, mais rédige des règles pour garantir le bon déroulement des élections et entend les plaintes concernant les violations.

L’inquiétude croissante des démocrates à l’égard de la majorité du conseil d’administration et de ses actions s’est amplifiée après que Trump ait félicité les membres de la majorité par leur nom lors d’une réunion du 3 août. rassemblement à Atlantales qualifiant de « pitbulls luttant pour l’honnêteté, la transparence et la victoire ».

L’attention portée par Trump au conseil d’administration montre à quel point les batailles autour du vote et du décompte des bulletins sont un outil que les deux principaux partis utilisent pour motiver les électeurs en Géorgie. De nombreux démocrates affirment que la protection du droit de vote est une question clé qui motive particulièrement les électeurs noirs. Mais c’est aussi un moteur pour les républicains, le président du parti républicain de l’État Josh McKoon Il a salué la prise de contrôle du conseil d’administration en mai. Il a ensuite envoyé par courrier électronique les règles proposées aux membres du conseil d’administration et à d’autres personnes, y compris un conseiller en intégrité électorale du RNC.

De nombreuses règles émanent de républicains de base liés à un réseau national de défenseurs de l’intégrité électorale liés à l’avocate Cleta Mitchell, qui participait à un appel passé par Trump en janvier 2021 exhortant le secrétaire d’État républicain Brad Raffensperger à l’aider à « trouver » les votes nécessaires pour annuler sa défaite en Géorgie.

« Les forces qui compromettent la sécurité de nos élections soutiennent que les comtés doivent certifier les résultats des élections quoi qu’il arrive – même s’ils sont frauduleux et illégitimes », a déclaré le RNC dans un communiqué le mois dernier. « L’establishment lutte avec acharnement contre ces règles parce qu’il veut maintenir des systèmes électoraux faciles à manipuler, sans transparence et sans contrôles pour empêcher la tricherie. »

Pour être clair, il y avait pas de fraude généralisée aux élections de 2020 en Géorgie. Bien que le comté de Fulton à Atlanta ait admis avoir scanné deux fois certains bulletins de vote lors d’un recomptage en 2020, ces erreurs ont en fait profité à Trump. Les votes de la Géorgie pour le président ont été compté trois foisdont un à la main, et chacun a confirmé la victoire du démocrate Joe Biden. Avis et Audits dans l’autre États clés où aussi clairement a confirmé la défaite de Trump.

Dans une action en justice visant à faire invalider les règles, les démocrates soutiennent que le conseil électoral de l’État a outrepassé son autorité légale. Un procès est prévu pour le 1er octobre. Un groupe conservateur dirigé par un ancien législateur républicain de l’État a également intenté une action en justice affirmant que le conseil utilise de manière inappropriée les règles pour empiéter sur l’autorité de la législature à faire des lois.

Les opposants à la majorité du conseil tentent également de faire changer d’avis le gouverneur républicain. Brian Kemp de destituer les trois membres proches de Trump, en invoquant des violations d’éthique. Le gouverneur n’a pas encore agi.

À moins de deux mois du jour du scrutin et alors que les bulletins de vote par correspondance sont déjà envoyés aux électeurs militaires et étrangers, Les responsables électoraux du comté disent Il est trop tard pour de nouvelles règles. L’Association géorgienne des responsables de l’inscription des électeurs et des élections a critiqué à plusieurs reprises bon nombre des changements proposés, affirmant qu’ils n’apportent que peu d’avantages, font double emploi avec les efforts des procédures déjà requises ou invitent les commissions locales à refuser de certifier les résultats.

Karen Glenn, une responsable électorale du comté de Butts, situé au sud d’Atlanta, a déclaré qu’elle pensait qu’il était « très irresponsable » de la part du conseil d’imposer de nouvelles règles aux comtés alors que les gouvernements locaux se préparent à une élection qui pourrait connaître une participation record.

« Nous avons beaucoup à faire pour nous préparer, donc pour mettre en œuvre une nouvelle règle maintenant, nous devons nous arrêter et apprendre cela », a déclaré Glenn dans une interview lors d’une réunion de formation pour les responsables électoraux le mois dernier. « C’est tout simplement trop proche. Cela pourrait conduire à des erreurs, et nous ne voulons pas faire d’erreurs. La confiance du public est déjà faible, donc cela ne fait que nous nuire. »

Certains républicains soutiennent que les commissions électorales des comtés peuvent refuser de certifier les résultats des élections. Un membre du conseil du comté de Fulton nommé par les républicains demande à un juge de confirmer cette position dans le cadre d’un procès. Mais les décisions des tribunaux en Géorgie et dans tout le pays indiquent que les fonctionnaires ne peuvent pas refuser.

« Cette question a été posée et a reçu une réponse des centaines et des centaines de fois depuis plus d’un siècle », a déclaré Karalunas du Brennan Center.

La certification du scrutin de novembre en Géorgie est la tâche de Raffensperger et Kemp, et non du State Election Board. Raffensperger, un républicain, a indiqué à plusieurs reprises qu’il ferait pression sur les comtés pour qu’ils se conforment et a qualifié leur devoir de certification de « loi très claire et écrite ».

« Nous nous attendons à ce qu’ils fassent pleinement leur travail », a-t-il déclaré.