Les changements apportés aux récompenses pour les grands voyageurs d’American Airlines rendent plus difficile l’obtention de récompenses

Membres de Compagnies aériennes américaines ‘ devra dépenser plus pour gagner le statut d’élite l’année prochaine, dans le cadre d’une série de changements que le transporteur a annoncés jeudi.

À partir de mars, les membres AAdvantage devront gagner 40 000 soi-disant points de fidélité pour obtenir le statut Gold, contre 30 000 l’année en cours. L’or est le niveau d’élite le plus bas du programme américain, et il s’accompagne d’avantages tels que des surclassements gratuits – lorsque ces sièges sont disponibles.

La compagnie aérienne se débarrassera également des récompenses MileSAAver et AAnytime, deux catégories pour échanger des miles de fidélisation contre des billets, à des tarifs minimums définis. Au lieu de cela, American proposera ses “Web Specials”, avec des exigences de miles qui changeront en fonction de la demande.

“Depuis que nous avons lancé Web Specials il y a quelques années, nos membres se sont tournés vers ces tarifs”, a déclaré une porte-parole de la compagnie aérienne. “Nous continuerons à conserver le tableau des récompenses car nos membres apprécient les conseils d’un tableau pour faciliter la compréhension des opportunités de récompenses.”

Les compagnies aériennes ont permis aux membres du programme de fidélité de conserver leur statut d’élite pendant la pandémie lorsque la demande de voyages s’est tarie. Les programmes ont été une bouée de sauvetage pour les compagnies aériennes pendant la crise de Covid-19, car les transporteurs gagnent de l’argent lorsque les voyageurs gagnent des miles grâce aux cartes de crédit avec récompenses. Les compagnies aériennes ont également pu lever des milliards de dettes grâce à ces programmes lucratifs.

Aujourd’hui, avec le retour en masse des voyageurs et la montée en flèche de la popularité des cartes de crédit avec récompenses de voyage, les transporteurs redéfinissent ces programmes et repensent les avantages tels que l’accès aux salons et les exigences pour obtenir le statut d’élite.

Delta Airlines Le mois dernier, les membres de SkyMiles devaient avoir obtenu le statut d’élite pour acheter des abonnements à ses salons d’aéroport – cela permettait auparavant à quiconque d’acheter l’accès au salon – parmi les changements apportés par la compagnie aérienne après que les clients se sont plaints des longues files d’attente et de la surpopulation à certains endroits.

American Airlines, pour sa part, a déclaré jeudi que les voyageurs voyageant avec des billets économiques de base sans fioritures gagneraient deux points de fidélité par dollar dépensé, contre cinq, pour les billets émis à partir du 1er janvier.

La compagnie aérienne offre également des avantages aux voyageurs qui n’ont pas encore obtenu de statut ou qui se situent entre les niveaux de statut, un moyen de les inciter à continuer à voler et à dépenser.

Par exemple, une fois que les membres AAdvantage auront gagné 15 000 points de fidélité, ils seront autorisés à embarquer dans le groupe 5 pendant une année de gain. Ils peuvent également choisir entre deux autres avantages : l’accès à l’enregistrement prioritaire et aux lignes de sécurité ainsi qu’un groupe d’embarquement plus tôt lors d’un voyage, ou cinq coupons pour un siège à l’emplacement préféré, qui sont généralement vers l’avant de la cabine économique, mais à ne pas faire. t offrir plus d’espace pour les jambes.