Les changements apportés aux bureaux de vote et aux horaires de vote à New York font l’objet d’un nouvel examen en vertu de la loi sur le droit de vote de 2022

Les comtés de Westchester et de Monroe ainsi que d’autres juridictions de l’État de New York auront bientôt besoin de l’autorisation du procureur général de l’État ou d’un juge avant de déplacer un bureau de vote ou de procéder à d’autres modifications électorales.

En vertu d’une loi d’État de 2022 qui entre en vigueur ce mois-ci, certains comtés et autres juridictions doivent obtenir ce que l’on appelle une pré-autorisation pour modifier leurs procédures électorales. Cela signifie qu’il faut s’adresser au bureau du procureur général ou se présenter devant un juge d’État pour obtenir l’approbation des décisions préélectorales typiques, telles que l’ajout ou la suppression de bureaux de vote ou la modification des heures de scrutin à l’une des neuf dates de vote anticipé de l’État.

La nouvelle exigence s’applique Loi sur le droit de vote John R. Lewis de l’État de New Yorkune loi à plusieurs volets qui visait à contrecarrer la suppression ou l’intimidation des électeurs et à protéger le pouvoir de vote des minorités.

Les électeurs remplissent leur bulletin de vote à l’école Khalil Gibran à Yonkers le jour du scrutin, le 7 novembre 2023.

Parmi les endroits qui auront besoin d’une autorisation préalable pour les changements électoraux à compter du 22 septembre figurent la ville de New York et neuf comtés de Long Island et du nord de la ville, dont Westchester, Rockland, Orange et Monroe.

La liste comprend également six districts scolaires, qui organisent leurs propres élections pour les budgets et les sièges au conseil scolaire. Parmi les systèmes scolaires couverts figurent Rochester, Mount Vernon à Westchester et East Ramapo à Rockland.

Un seul village de New York aura besoin d’une autorisation pour modifier ses politiques électorales : Port Chester, dans le Westchester. a changé son système de vote en 2018, après que le ministère américain de la Justice a accusé Port Chester de discrimination raciale.

Le bureau du procureur général a choisi les juridictions couvertes

Le bureau du procureur général choisir les juridictions couvertes par la loi en fonction de divers facteursy compris s’ils avaient commis une violation des droits de vote ou des droits civiques au cours des 25 dernières années.

Les personnes concernées doivent demander l’autorisation soit au Bureau des droits civils du procureur général, soit à l’un des quatre tribunaux. Le Bureau des droits civils doit solliciter les commentaires du public sur chaque proposition et décider dans un délai de 15 ou 55 jours, selon le type de changement. Les tribunaux doivent approuver ou rejeter une demande dans un délai de 60 jours.

Plusieurs poursuites ont été intentées en vertu d’une autre partie de la loi sur le droit de vote destinée à empêcher la dilution des votes des minorités. Trois villes, dont Mount Pleasant dans le Westchester et Newburgh dans le comté d’Orange — ont été poursuivis en justice par des électeurs de couleur pour forcer l’adoption de systèmes de quartiers pour leurs conseils d’administration, qui ont désormais des sièges à l’échelle générale.

L’objectif est de favoriser la représentation des minorités au sein de ces conseils en donnant à différentes zones des villes la possibilité d’élire leurs propres membres du conseil. Les villes ripostent devant les tribunaux en contestant la constitutionnalité de la loi.

