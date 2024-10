Les changements apportés à la couverture Paxlovid soulèvent des inquiétudes quant à l’abordabilité et à l’accès au Nouveau-Brunswick

Le Nouveau-Brunswick a pris des mesures pour rendre Paxlovid plus abordable pour certaines personnes présentant un risque plus élevé de tomber gravement malade ou de mourir de la COVID-19, maintenant que le gouvernement fédéral a cessé de fournir gratuitement les médicaments antiviraux aux provinces.

Mais le médicament conçu pour réduire les symptômes d’une infection et raccourcir la durée de la maladie reste hors de portée pour beaucoup, soit en raison du coût d’environ 1 400 dollars pour un traitement de cinq jours, du manque d’accès en temps opportun ou d’une éligibilité réduite.

La province couvre désormais Paxlovid pour le traitement de la COVID légère à modérée pour les adultes bénéficiant d’un régime d’assurance médicaments parrainé par le gouvernement et qui sont gravement ou modérément immunodéprimés, s’ils ont un test de dépistage de la COVID-19 positif et se trouvent dans les cinq jours suivant l’apparition des symptômes.

Leur prescripteur doit remplir un formulaire d’autorisation spéciale, qui doit être approuvé.

Les personnes bénéficiant d’une assurance privée peuvent ou non être admissibles à une couverture, selon ce qui est inclus dans leur police.

Cher pour les pharmacies à stocker

Jusqu’au printemps, Paxlovid était gratuit pour tous les Néo-Brunswickois bénéficiant de Medicare, qui répondaient à des critères d’éligibilité plus larges, y compris les personnes âgées de 80 ans ou plus et celles vivant dans des maisons de retraite.

Autrefois, les pharmacies avaient facilement accès à un approvisionnement constant en Paxlovid financé par les fonds publics, a déclaré Robbie Collins, pharmacien et copropriétaire de Millidgeville PharmaChoice à Saint John, mais les choses sont différentes.

« Une partie du défi, avec la situation actuelle, c’est que vous… n’en trouverez pas vraiment beaucoup [pharmacies]ou tout autre, qui stocke régulièrement du Paxlovid », a déclaré Collins.

Les pharmaciens devraient désormais payer d’avance le coût total pour stocker le médicament coûteux fabriqué par Pfizer, a-t-il déclaré.

Donc « si personne ne vient vers vous qui répond à ces critères, vous allez devoir payer ce prix », a-t-il déclaré.

Robbie Collins, pharmacien copropriétaire de Millidgville PharmaChoice, affirme que le programme Paxlovid était au départ « vraiment bon, puis il s’est vraiment détérioré » lorsque le gouvernement fédéral a cessé de fournir le médicament aux provinces. (Millidgville PharmaChoice/Facebook)

Bien que les pharmacies puissent généralement commander du Paxlovid et le faire livrer le jour ouvrable suivant, elles pourraient se retrouver dans des situations où cela n’est pas possible, a déclaré Collins.

Il a cité ce week-end de Thanksgiving comme exemple. Si une pharmacie a commandé le médicament le vendredi, le jour ouvrable suivant n’est que mardi.

Pour être efficace, Paxlovid doit être pris dans les cinq jours suivant le début des symptômes.

Les patients pourraient manquer la fenêtre

La province a tendance à traiter les autorisations spéciales assez rapidement, a déclaré Collins, mais « si cela arrive sur le bureau de quelqu’un en fin de journée et qu’il y a une autre pile d’autorisations spéciales là-bas, je ne suis pas vraiment sûr de ce que vous envisagez en termes de période. «

Les patients doivent également d’abord être testés positifs, a-t-il noté, et l’accès aux tests peut prendre du temps depuis que la province a cessé d’offrir des tests rapides gratuits via ses sites de distribution communautaire en juin et n’a pas l’intention de fournir à nouveau les tests de dépistage à domicile, a-t-il déclaré. dit.

Il y a de fortes chances que les patients « en sortent » [five-day] fenêtre permettant d’être dans le délai approprié pour l’utiliser.

Un retard inacceptable, selon un avocat

Cécile Cassista, directrice exécutive de la Coalition pour les droits des personnes âgées et des résidents des foyers de soins, s’inquiète également que les gens ne soient pas en mesure de répondre aux critères de cinq jours pour se qualifier.

Elle a été choquée d’apprendre les changements apportés à la couverture, qui n’ont pas été annoncés au Nouveau-Brunswick, et a vu les personnes âgées perdre leur admissibilité, y compris celles de 60 à 79 ans qui vivent dans des soins de longue durée ou reçoivent des soins à domicile, et celles qui viennent de ou qui vivre dans une communauté des Premières Nations.

« Nous pourrions avoir beaucoup de problèmes », a déclaré Cassista. « Je pense que vous allez assister à une tendance à la hausse : davantage de personnes tomberont malades et davantage de personnes décèderont. »

Cécile Cassista, de la Coalition pour les droits des personnes âgées et des résidents des foyers de soins, dit qu’elle craint que les personnes bénéficiant d’une couverture pour le Paxlovid ne puissent pas passer un test de dépistage du COVID, obtenir une ordonnance, recevoir une autorisation spéciale et trouver une pharmacie qui vend le médicament – tout cela dans les cinq jours suivant l’apparition des symptômes. (Ian Bonnell/CBC)

Elle qualifie le formulaire d’autorisation spéciale de délai supplémentaire inacceptable lorsque les gens sont malades et compte communiquer avec le sous-ministre de la Santé, Éric Beaulieu.

« Ils doivent, en tant que ministère de la Santé, être beaucoup plus proactifs et ils doivent s’assurer que les pharmaciens auront ce médicament en stock afin que si quelqu’un doit passer par la procédure, il soit disponible à temps », a-t-elle déclaré. dit.

« Ils ont la responsabilité de garantir la protection des personnes. »

Les « personnes vulnérables » sont couvertes, selon la province

La porte-parole du ministère de la Santé, Katelin Dean, a déclaré que le gouvernement fédéral avait cessé de fournir gratuitement du Paxlovid aux Néo-Brunswickois qui répondaient aux critères d’admissibilité en mai.

« Le ministère de la Santé a réagi en veillant à ce que Paxlovid soit couvert par le Programme de médicaments sur ordonnance du Nouveau-Brunswick, afin de garantir que les personnes vulnérables, comme celles prises en charge par le ministère du Développement social, et les personnes âgées, soient couvertes pour ce médicament », a déclaré Dean. dans un e-mail.

Paxlovid est également couvert par le Régime médicaments du Nouveau-Brunswick, l’assurance médicaments sur ordonnance basée sur le revenu offerte aux Néo-Brunswickois non assurés, a-t-elle déclaré.

Entre janvier 2022 et le 31 mars de cette année, l’Agence de la santé publique du Canada a fourni gratuitement du Paxlovid aux provinces et aux territoires, a déclaré la porte-parole Anna Maddison.

« Alors que nous avons dépassé la phase d’urgence de la pandémie de COVID-19, l’ASPC ne fournit plus de Paxlovid », a-t-elle déclaré dans un courriel.

« Les juridictions provinciales et territoriales ont assumé le rôle principal en matière d’approvisionnement pour garantir un accès continu aux traitements contre la COVID-19, y compris Paxlovid.

Les directives nationales sur la couverture ont été modifiées

En avril, le comité d’experts de l’Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé, l’organisme qui fournit des conseils aux systèmes de santé publics du pays, a proposé de nouvelles orientations sur la manière dont les régimes d’assurance-médicaments devraient couvrir le traitement.

Il a suggéré que Paxlovid ne soit remboursé que pour les patients gravement ou modérément immunodéprimés, ou ceux présentant un déficit immunitaire modéré.

Certaines provinces continuent d’offrir Paxlovid gratuitement à toute personne répondant à leurs critères.

Au Manitoba, par exemple, Paxlovid est disponible pour toute personne à qui ce médicament est prescrit.

Au Québec, les personnes immunosupprimées sévères, âgées de 60 ans ou plus ou présentant au moins une comorbidité, comme le diabète ou l’insuffisance hépatique, peuvent recevoir du Paxlovid « à la pharmacie de leur choix », selon le site Internet de la province.

Le ministère de la Santé du Nouveau-Brunswick n’a pas répondu à une demande d’information sur le nombre de traitements au Paxlovid dispensés avant les changements, ni sur le nombre de traitements dispensés depuis.

Prescrit moins souvent

Mais depuis un an, environ 8 200 des 21 900 cures obtenues depuis janvier 2022 avaient été dispensées.

Michael Simon, médecin de famille à Saint John, pense que Paxlovid est utilisé « beaucoup moins » maintenant qu’au plus fort de la pandémie, en partie à cause de l’admissibilité restreinte.

Le Dr Michael Simon dit qu’il ne prescrit pas souvent du Paxlovid dans son cabinet familial de Saint John. Il ne dispose pas d’une « grande cohorte » de patients répondant aux derniers critères d’éligibilité. (Maria José Burgos/CBC)

Les patients immunodéprimés présentant des symptômes légers à modérés du COVID seraient « rares », a-t-il déclaré.

« Souvent, ils peuvent avoir besoin d’oxygène, ce qui les place dans la catégorie des cas graves, et ils doivent être hospitalisés, ce qui nécessite un traitement plus approfondi. »

Lorsqu’il prescrit du Paxlovid à ses patients, a déclaré Simon, il remplit le formulaire d’autorisation spéciale et espère une réponse dans les 48 heures.

« Vous aimez penser que, vous savez, celui qui prend la décision à Fredericton cochera, Oui, il remplit les qualifications ou les lignes directrices, et il devrait l’obtenir et être remboursé. Mais… il n’y a aucune garantie pour cela. »

Appels à une autorisation accélérée

Robbie Collins a déclaré qu’il n’avait eu aucune demande de Paxlovid dans sa pharmacie après que le gouvernement fédéral ait cessé de le fournir.

« Une fois qu’ils ont découvert qu’il s’agissait, vous savez, de frais de plus de 1 400 dollars, c’était [the] fin de la conversation. »

Il ne sait pas à quoi s’attendre avec les changements provinciaux et la poussée attendue de la COVID à l’automne, mais doute que les patients veuillent risquer de payer les 1 400 $, en attendant l’autorisation.

Collins pense qu’il devrait y avoir un processus d’approbation accéléré pour Paxlovid « au strict minimum ». Idéalement, il aimerait voir un système dans lequel les pharmaciens pourraient appeler les autorités provinciales et obtenir une approbation immédiate. »

« Je pense que cela rendrait les choses beaucoup plus faciles », pour les pharmaciens et les patients, a-t-il déclaré.