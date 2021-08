Les chances que votre femme s’enfuie avec son meilleur ami sont plus nombreuses : la version hilarante de Ram Gopal Varma sur la Journée de l’amitié gagne Internet ! | Nouvelles des gens

New Delhi: Le réalisateur Ram Gopal Varma a eu une vision différente des amis, cette Journée de l’amitié et s’est rendu sur Twitter pour partager ses réflexions. Dans une série de tweets, il a décrit en plaisantant à quel point les ennemis sont meilleurs que les amis, car ces derniers pourraient voler votre femme, vous trahir, vous poignarder dans le dos ou vous décevoir. Cependant, un ennemi n’aura généralement pas ce pouvoir sur vous, selon lui.

Il a commencé par tweeter : « Le problème d’aider un ami, c’est que la prochaine fois qu’il aura besoin d’aide, il viendra à nouveau vers vous uniquement #HappyEnemyshipDay ».

Plus tard, il a posté une série de tweets, consultez-les : « Ce qui est bien avec les ennemis, c’est qu’ils ne peuvent pas vous trahir comme le font les amis », « Les ennemis sont plus courageux parce qu’ils vous font face contrairement aux amis lâches qui vous poignardent dans le dos », » Un ennemi vole tandis qu’un ami vole », « Les ennemis prennent vos forces au sérieux et les amis vous font perdre confiance en ces forces », et le plus hilarant doit être de loin – « Les chances que votre femme s’enfuie avec votre meilleur ami sont plus que de fuir avec ton meilleur ennemi ».

Voici son fil Twitter fascinant sur Happy Enemyship Day:

Le problème d’aider un ami est que la prochaine fois qu’il aura besoin d’aide, il viendra à nouveau vers vous uniquement. #HappyEnemyshipDay – Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) 1er août 2021

La bonne chose à propos des ennemis, c’est qu’ils ne peuvent pas te trahir comme le font les amis #HappyEnemyshipDay – Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) 1er août 2021

Les ennemis sont plus courageux car ils vous font face contrairement aux amis lâches qui vous poignardent dans le dos #HappyEnemyshipDay – Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) 1er août 2021

Un ennemi vole tandis qu’un ami vole #HappyEnemiesDay – Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) 1er août 2021

Les ennemis prennent vos forces au sérieux et vos amis vous font perdre confiance en ces forces HappyEnemyshipDay – Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) 1er août 2021

Les chances que votre femme s’enfuie avec votre meilleur ami sont plus que de s’enfuir avec votre meilleur ennemi #HappyEnemyshipDay – Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) 1er août 2021

Sur le plan professionnel, Ram Gopal Varma avait récemment lancé sa plateforme OTT « Spark OTT » et sorti son film numérique « D Company » le 15 mai 2021. Le film est basé sur la façon dont le gangster controversé Dawood Ibrahim et son acolyte Chhota Rajan ont régné. la ville de Mumbai dans les années 80.