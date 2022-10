Les chances olympiques russes sont “élevées” malgré l’interdiction des qualifications – officiel

Les responsables du volleyball ont commenté après que les équipes russes n’aient pas été incluses dans un tournoi de qualification olympique

La Fédération russe de volley-ball garde espoir que ses équipes masculines et féminines participeront aux Jeux olympiques de Paris 2024, malgré l’annonce de leur exclusion de la compétition de qualification pour l’événement.

Le Comité international olympique (CIO) a récemment confirmé les 24 nations qui ont été invitées à participer aux tournois de qualification masculins et féminins pour les Jeux de Paris, citant une décision de l’instance dirigeante du volleyball, la FIVB.

Parmi les nations de chaque catégorie, la Russie a été marquée comme “pas éligible pour participer,” suite à une première interdiction imposée par la FIVB en mars en raison du conflit en Ukraine.

Malgré les craintes des médias russes selon lesquelles l’omission des qualifications signifierait que les équipes nationales seraient vouées à manquer à Paris, les responsables de la fédération de volley-ball étaient plus optimistes.

Lire la suite La reine du volleyball commente le championnat du monde sans la Russie

“Nous pouvons toujours nous rendre aux Jeux Olympiques en fonction du classement, et les chances que cela se produise sont assez élevées”, un porte-parole a déclaré jeudi à TASS.

“Nous sommes limités par l’incapacité de jouer dans les compétitions internationales. Mais nous comptons sur l’opportunité de concourir aux Jeux Olympiques jusqu’à la toute fin.

Le tournoi de qualification de volley-ball féminin pour Paris aura lieu en septembre de l’année prochaine, tandis que l’épreuve masculine suivra fin septembre et octobre. Le tirage au sort des tours de qualification aura lieu le 19 décembre de cette année.

Les tournois détermineront six nations qui se qualifieront automatiquement pour les épreuves de volley-ball masculin et féminin à Paris, la France étant déjà assurée d’une place en tant qu’hôte olympique.

Il y aura cinq autres places disponibles pour les Jeux olympiques, qui seront attribuées en fonction du classement mondial FIVB après la phase préliminaire de la Volleyball Nations League (VNL) 2024.

L’équipe russe de volley-ball masculin est actuellement classée cinquième au monde, tandis que l’équipe féminine est huitième.

L’équipe masculine a remporté l’argent lors de la dernière édition des Jeux olympiques de Tokyo, s’inclinant face à la France en finale.

Les hommes russes ont été médaillés d’or aux Jeux de Londres en 2012 et ont remporté le bronze lors des deux éditions précédentes des Jeux olympiques.

L’équipe féminine russe est montée pour la dernière fois sur le podium en 2004 à Athènes, lorsqu’elle a remporté l’argent.

Lire la suite Le sport mondial “perd de sa pertinence” sans la Russie (ministre)

Réagissant aux craintes actuelles d’une interdiction olympique, le vice-président de la Fédération russe de volleyball, Gennady Shipulin, a déclaré à Match TV que le processus de qualification pourrait encore être réexaminé si la situation générale changeait.

“Bien sûr, j’ai une attitude négative face à des décisions comme celle-ci. La suspension des athlètes russes est injuste. Il y a cette attitude envers la Russie partout maintenant », dit le fonctionnaire.

« Je suis un patriote de mon pays et du volleyball également. Je pense que c’est une autre politique à courte vue de l’Europe, y compris dans le sport.

« Vous pouvez le contester, mais pour que nous soyons admis, la situation doit changer dans son ensemble. Vous devez être en désaccord et défier lentement [the decision].

“Maintenant, il y a une telle attitude envers la Russie, il y a une pression par le sport, mais nous devons attendre que la situation change.

“Beaucoup d’athlètes, de compétiteurs, de fédérations ne sont pas d’accord avec l’absence de nos athlètes sur la scène internationale.”

LIRE LA SUITE: La Russie parle de nouveaux liens sportifs

Le dignitaire du CIO Craig Reedie a suggéré en juillet que les athlètes russes et biélorusses pourraient être interdits de compétition aux Jeux de Paris parce qu’ils ne sont pas autorisés à temps pour les épreuves de qualification.

Pendant ce temps, le ministre russe des Sports Oleg Matytsin et d’autres ont suggéré qu’une telle discussion était prématurée et ont promis de faire tout leur possible pour assurer le retour complet des athlètes du pays avant les Jeux olympiques.

Le CIO a initialement recommandé fin février l’interdiction des athlètes russes et biélorusses de toutes les compétitions internationales, suite au lancement de la campagne militaire de Moscou en Ukraine.

Cette position a depuis été adoptée par un large éventail de fédérations sportives. La Russie a également été dépouillée d’une longue liste d’événements majeurs qu’elle devait accueillir, y compris le Championnat du monde de volleyball masculin 2022.