Manchester United doit apprendre à battre les meilleurs s’ils veulent être à nouveau les meilleurs. Ni eux ni Arsenal ne sont peut-être la force de l’ancien, mais tous deux sont toujours membres du «big six» de la Premier League et, avec les Gunners épuisés par les absents, un match nul 0-0 représente une autre occasion manquée pour United, classé parallèlement à une impasse avec Liverpool plus tôt ce mois-ci.

Et s’il serait tentant de souligner la défaite de mercredi contre Sheffield United comme une preuve de leur faillibilité, un schéma plus soutenu pour Ole Gunnar Solskjaer est venu lors de matches contre leurs plus proches rivaux; en six matches contre Man City, Liverpool, Tottenham, Chelsea et Arsenal cette saison, United n’a pas encore gagné, avec quatre nuls et deux défaites.

La notation aiderait. La conclusion de cette dernière sortie signifie que 538 minutes se sont écoulées depuis leur dernier but contre leurs principaux rivaux, et c’était un penalty de Bruno Fernandes dans un match contre les Spurs, qui s’est soldé par une défaite 6-1.

United a certainement eu ses chances à l’Emirates Stadium et Solskjaer a souligné trois grands moments: le premier est arrivé dans une première mi-temps que son équipe a largement dominée lorsque Marcus Rashford n’a pas pu obtenir un tir loin lorsque le ballon lui est arrivé au second poteau; les deuxième et troisième ont été rejetés par Edinson Cavani dans une deuxième période plus égale.

Cavani a raté en quelque sorte un but ouvert lorsque Luke Shaw lui a tiré un centre, puis a dirigé une volée acrobatique volée à quelques centimètres de large, à une minute du temps plein. La frustration devant le but rappelait une lacune similaire contre Liverpool au début du mois, lorsque Bruno Fernandes et Paul Pogba ne pouvaient pas battre Alisson avec des opportunités de gagner le match.

– Notes des joueurs: Arsenal | Man United

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

« Chaque match en Premier League est serré, mais les deux dont vous parlez, nous sentions que nous étions sur le point de les gagner », a déclaré Solskjaer. « Nous avons eu deux occasions massives contre Liverpool, deux bons arrêts du gardien. Aujourd’hui, encore deux occasions massives, mais juste large. Pour obtenir ces quatre points supplémentaires, nous avons besoin d’un peu plus de qualité et d’être plus cliniques. Nous y sommes allés. aujourd’hui, nous avons senti que le jeu était là pour être gagné. «

Et c’était, tout comme à Anfield, lorsque les champions de Premier League étaient privés de joueurs clés et semblaient plus vulnérables que d’habitude. La formation d’Arsenal était sans doute moins leurs trois joueurs les plus influents, avec Pierre-Emerick Aubameyang en quarantaine après avoir soigné sa mère malade, Bukayo Saka n’a pas risqué en raison d’une douleur à la hanche et Kieran Tierney n’a pas réussi à se remettre d’un problème de mollet.

Qu’ils soient inconsciemment assis en conséquence ou forcés de le faire par la presse intense de United, l’équipe d’Arteta a joué sur la contre-attaque dans la période d’ouverture alors que les visiteurs contrôlaient les premiers échanges. Fred s’est rapproché du premier but, mais le gardien de but local Bernd Leno a fait un arrêt brillant pour pousser un tir flottant et lié au but autour du poteau.

Man United n’a pas pu trouver la percée à Arsenal, ce qui est une histoire familière pour eux dans les grands matchs. Getty

Malgré la perte d’un autre homme clé à la mi-temps avec le retrait de Gabriel Martinelli, Arsenal s’est amélioré après le redémarrage alors qu’Alexandre Lacazette a frappé la barre transversale avec un superbe coup franc et Nicolas Pepe est allé de près avec un tir bas qui a ratissé large.

« Nous avons fait quelques changements avec quelques choses que nous avons dû corriger pour être beaucoup plus efficaces, pour être beaucoup plus proches d’eux, pour être plus efficaces dans notre haute presse et les domaines où nous pourrions reprendre le ballon et puis nous avons eu un meilleur structure à attaquer », a déclaré Arteta plus tard.

« Nous étions plus une menace et nous avons arrêté de rendre le ballon à l’adversaire lorsque nous l’avons gagné et nous avions beaucoup d’espace pour courir, ce qui contre United peut vraiment vous punir et en première mi-temps, nous ne l’avons pas fait. bien assez. »

Cependant, United a également eu les meilleures chances après la pause, seulement pour Cavani. Le joueur de 33 ans a eu un impact positif depuis son déménagement à Old Trafford l’été dernier, mais n’a marqué qu’un but en neuf matchs de championnat depuis sa mission de sauvetage de deux buts à Southampton le 29 novembre.

Pendant ce temps, Fernandes est le talisman incontestable de United et, comme c’est toujours le cas, s’il ne tire pas, son équipe non plus. Le milieu de terrain portugais s’est rapproché avec un effort en première mi-temps, mais cela fait cinq matchs qu’il a marqué ou fait un but en championnat. La mini-crise de United – ils ont une victoire dans leurs quatre derniers – n’est pas une coïncidence.

2 Liés

Mais quatre points sur 18 disponibles dans les six grands affrontements ne suffisent pas pour soutenir un défi de titre. Le bilan de Solskjaer contre les mêmes équipes la saison dernière était bien meilleur, mais il est jugé selon des normes plus élevées ce trimestre; le score le plus bas que l’un des 10 précédents champions ait réussi est de 16, une note que United ne peut égaler qu’en remportant ses quatre dernières batailles contre les géants anglais.

« Nous devons bien sûr saisir nos chances et nous avons les joueurs pour le faire, nous ne l’avons tout simplement pas fait », a déclaré l’entraîneur de United. «Nous continuons simplement à travailler, continuons à travailler avec eux sur le terrain d’entraînement. Certainement, nous avons quelque chose à régler pour nos attaquants. Mais ils ont marqué tellement de buts tout au long de leur carrière.

« Nous ne pensons pas à la course au titre ou au titre maintenant », a ajouté Solskjaer. « Nous sommes en janvier. Nous nous concentrons simplement sur la reprise de la route. Je pense que la déception [against Sheffield United] était grand. Le point aujourd’hui nous donne à nouveau plus de conviction parce que nous nous sentons dominés. La réaction et l’approche du match ont été très bonnes. «

Les deux côtés peuvent accentuer les aspects positifs. Arsenal a conservé cinq draps propres en six matches de championnat depuis qu’il a battu Chelsea le 26 décembre et a pu donner à Martin Odegaard, signataire du prêt, ses débuts en tant que remplaçant, tandis que United a établi un record du club en terminant un 18e match consécutif à l’extérieur sans défaite.

Mais il y aura aussi un sens d’accompagnement de ce qui aurait pu être. Et pour United dans les grands matchs, c’est un sentiment familier.